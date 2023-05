Le DOJ remporte un procès pour annuler le partenariat entre JetBlue et American Airlines Northeast

Un juge fédéral a ordonné vendredi Compagnies aériennes américaines et Jet Blue Airways de mettre fin à leur partenariat dans le Nord-Est, une victoire pour le ministère de la Justice après avoir intenté une action en justice pour défaire l’alliance, arguant qu’elle était anticoncurrentielle.

Le procès, déposé en septembre 2021, alléguait que l’alliance des compagnies aériennes était en fait une fusion qui nuirait aux consommateurs en faisant grimper les tarifs. Le procès a commencé un an plus tard à Boston et s’est terminé en décembre.

American Airlines, basée à Fort Worth, au Texas, et JetBlue Airways, basée à New York, ont fait valoir qu’elles avaient besoin de la soi-disant Northeast Alliance pour mieux concurrencer les autres grands transporteurs. Delta Airlines et United Airlines dans les aéroports congestionnés de la région.

« Quels que soient les avantages pour American et JetBlue de devenir plus puissants – dans le nord-est en général ou dans leur rivalité commune avec Delta – ces avantages découlent d’un accord nu de ne pas se faire concurrence », a écrit le juge de district américain Leo Sorokin dans sa décision. « Un tel pacte est exactement le genre de » restriction déraisonnable du commerce « que la loi Sherman était censée empêcher. »

Il a ordonné aux compagnies aériennes de mettre fin au partenariat 30 jours après la décision. Les transporteurs sont susceptibles de contester la décision. Les compagnies aériennes n’ont pas immédiatement commenté.

Il serait difficile de rompre le partenariat, surtout pendant la haute saison estivale des voyages, pour laquelle les compagnies aériennes ont déjà vendu des billets.

JetBlue et American ne sont pas autorisés à coordonner les tarifs dans le cadre du partenariat, qui a été approuvé dans les derniers jours de l’administration Trump en 2021 et a depuis étendu.

JetBlue avait précédemment averti dans un dépôt de titres qu’une décision contre la NEA « pourrait avoir un impact négatif sur nos activités, notre situation financière et nos résultats d’exploitation.

« En outre, nous encourons des coûts associés à la mise en œuvre d’éléments opérationnels et marketing du NEA, qui ne seraient pas récupérables si nous devions dénouer tout ou partie du NEA », a déclaré la société.

Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le ministère a déposé séparément en mars une procès antitrust pour bloquer l’acquisition proposée par JetBlue d’un transporteur à bas prix Spirit Airlines arguant que l’accord ferait grimper les tarifs, « nuisant le plus aux voyageurs soucieux des coûts ».

Cette combinaison est confrontée à un obstacle de taille pour être approuvée par l’administration Biden, qui s’est engagée à adopter une ligne dure contre ce qu’elle considère comme des accords anticoncurrentiels.