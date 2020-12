Le ministère américain de la Justice a refusé de porter des accusations fédérales contre deux policiers de l’Ohio impliqués dans la fusillade en 2014 de Tamir Rice, un garçon de 12 ans avec un pistolet jouet, soulignant un manque de preuves.

Le DOJ a déclaré qu’il clôturerait son enquête sur les deux officiers de Cleveland, Timothy Loehmann et Frank Garmback, dans un long communiqué de presse mardi, notant qu’il ne poursuivrait pas les accusations fédérales liées à l’entrave à la justice et à une violation des droits civils.

«En résumé, après un examen approfondi des faits de cet événement tragique, les procureurs de carrière du ministère de la Justice ont conclu que les preuves sont insuffisantes pour prouver hors de tout doute raisonnable que l’agent Loehmann a volontairement violé les droits constitutionnels de Tamir Rice, ou que les agents Loehmann ou Garmback ont ​​entravé la justice. , « a déclaré le DOJ, plus de six ans après la fusillade mortelle.

Rice a été abattu par Loehmann en novembre 2014 alors qu’il jouait avec un pistolet jouet à l’extérieur d’un centre de loisirs de Cleveland. Bien que les agents aient répondu à un appel qu’un « Gars avec un pistolet » visait une arme sur des passants, l’appelant avait informé le répartiteur du 911 que l’individu était «Probablement un mineur» et que l’arme était aussi « Probablement faux. » Cette information n’a cependant pas été transmise à Loehmann ou Garmback, «Ainsi, les agents ont cru qu’ils répondaient à une aire de jeux où un homme adulte brandissait une véritable arme à feu sur des individus, vraisemblablement des enfants», dit le DOJ.

Lorsque les procureurs locaux ont initialement refusé d’inculper les deux agents, ils ont noté que c’était « extrêmement difficile » pour faire la différence entre le pistolet jouet et une vraie arme à feu, déclarant également que Rice était grand pour son âge – 5’7 » et entre 175 et 195 livres – et aurait pu être confondu avec une personne plus âgée. Cependant, il y a eu des rapports contradictoires sur le poids exact de Rice, le DOJ lui pesant 20 livres de plus que les descriptions des médias.

Loehmann a ouvert le feu dès son arrivée sur les lieux, tirant sur Rice quelques secondes seulement après le début de la rencontre alors que l’officier tentait de sauter de sa voiture de patrouille en mouvement. Rice a été frappé une fois à l’abdomen et est décédé des suites de ses blessures le lendemain.

Le ministère a déclaré que pour intenter des poursuites fédérales relatives aux droits civils, les procureurs doivent prouver hors de tout doute raisonnable qu’un agent «A agi volontairement pour priver un individu d’un droit protégé par le gouvernement fédéral.»

« Cette norme juridique élevée – l’une des normes d’intention les plus élevées imposées par la loi – exige la preuve que l’agent a agi avec l’intention spécifique de faire quelque chose que la loi interdit », le DOJ a continué.

Il ne suffit pas de démontrer que l’agent a commis une erreur, a agi avec négligence, a agi par accident ou par erreur, ou même fait preuve d’un mauvais jugement.

Bien que des images de surveillance aient capturé les interactions des agents avec Rice, le ministère de la Justice a déclaré que « granuleux » la vidéo time-lapse est « Incapable de saisir les nuances de l’action continue » et « Ne montre ni détails ni perspective. » À un moment clé de la vidéo, Rice aurait « Fait des mouvements de quelque sorte » qui suggéraient que ses mains étaient «À proximité de sa taille.» Bien que le DOJ ait reconnu que la vidéo ne montrait pas que Rice dessinait une arme, il a déclaré que les images «N’établit pas non plus que [Rice] était ne pas chercher une arme à feu. Loehmann et Garmback affirment tous deux qu’ils croyaient que le garçon cherchait une arme à feu, donnant ainsi ce que le ministère appelait « Généralement cohérent » déclarations depuis le moment de la fusillade.

Outre deux témoins dont le témoignage a été rejeté comme « inconsistant, » les deux agents étaient les seuls témoins de l’incident.

Sur sept experts sélectionnés pour examiner l’affaire, quatre recrutés par les procureurs ont conclu à l’usage de la force par Loehmann «Objectivement raisonnable», tandis que trois autres retenus par la famille Rice sont arrivés à la conclusion opposée. Mais parce qu’ils comptaient sur le « mauvaise qualité » vidéo, le DOJ a déclaré son témoignage « A peu ajouté à l’affaire. »

Un grand jury de l’État avait également réfléchi à des accusations contre Loehmann, mais a également refusé de l’inculper. Bien qu’il ait eu peu de répercussions sur la mort de l’adolescent de 12 ans, l’officier a ensuite été congédié après avoir découvert qu’il avait menti sur sa candidature au service de police de Cleveland. Garmback, pour sa part, a été suspendu sans solde pendant 10 jours après la fusillade.

Le cas de Rice – ainsi que celui de Michael Brown, un homme noir de 18 ans abattu par la police dans le Missouri la même année – a alimenté de nombreuses manifestations de brutalité anti-policière à travers les États-Unis, qui ont été ravivées à nouveau cette année après la mort de George Floyd. aux mains des officiers du Minnesota.

