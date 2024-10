Le DOJ règle le procès du pont de Baltimore avec les intérêts des navires pour plus de 100 millions de dollars

Le ministère de la Justice et le propriétaire du porte-conteneurs qui s’est écrasé sur le pont Francis Scott Key de Baltimore plus tôt cette année sont parvenus à un accord, le propriétaire du navire acceptant de payer 100 millions de dollars. dans les sanctions civiles pour couvrir les coûts de réponse à la catastrophe.

Les enquêteurs fédéraux n’ont pas encore déterminé la cause profonde de l’accident, mais se sont concentrés sur des informations suggérant que le navire Dali pourrait avoir perdu de la puissance à plusieurs reprises et n’a pas pu récupérer à temps pour éviter de s’écraser sur une jetée. L’effondrement du pont a paralysé la chaîne d’approvisionnement de certaines industries et a paralysé le port de Baltimore.

Les sociétés singapouriennes qui possédaient et exploitaient le Dali, Grace Ocean Private Limited et Synergy Maritime Private Limited, ont déclaré qu’elles paieraient 101,9 millions de dollars pour les coûts supportés par les États-Unis en réponse à l’effondrement coûteux du pont, qui a également tué six ouvriers du bâtiment.

Benjamin Mizer, procureur général adjoint principal, a qualifié le règlement de « jalon important » dans un accident qui a causé des dégâts « incalculables ».

L’argent servira à rembourser le gouvernement fédéral et ses diverses agences qui ont répondu à la catastrophe, en particulier celles qui ont nettoyé les épaves et les débris tordus et gargantuesques de la rivière Patapsco. Les agences fédérales, étatiques et locales ont travaillé de concert pour retirer environ 50 000 tonnes d’acier, de béton et d’asphalte du canal et du navire.

Le contexte : Le 26 mars, le Dali a quitté le port de Baltimore en direction du Sri Lanka et semble avoir perdu et repris le pouvoir à plusieurs reprises juste avant de percuter le pont.

Peu de temps après l’incident, Grace Ocean et Synergy ont déposé une plainte visant à limiter leur responsabilité à 43,7 millions de dollars. DOJ répondu en septembreaffirmant que l’accident était « entièrement évitable » parce que les systèmes mécaniques et électriques du Dali n’étaient pas correctement entretenus et configurés d’une manière « qui violait les règles de sécurité et les normes du transport maritime international ». De plus, certains détails n’ont pas été signalés à la côte. Garde, au besoin.

Le règlement s’ajoute aux 97,2 millions de dollars que Grace Ocean a déjà versés au Centre national de fonds contre la pollution de la Garde côtière pour les coûts liés à la réparation de la pollution par les hydrocarbures provoquée par l’effondrement.

L’accord ne couvre pas les coûts de reconstruction du pont Francis Scott Key. L’État du Maryland a déposé une demande distincte visant à obtenir ces dommages-intérêts.

La délégation du Maryland au Congrès continue également de faire pression pour que l’on agisse sur un projet de loi qui permettrait au gouvernement fédéral de couvrir la totalité du coût du remplacement du pont, au lieu des 80 pour cent habituels.

De plus, la Maison Blanche a demandé au Congrès 3,1 milliards de dollars pour le fonds de secours d’urgence du ministère des Transports afin de couvrir, entre autres dépenses, le pont de Baltimore.