Le DOJ prévoit de surveiller les élections dans ces 46 villes et comtés pour s’assurer que les électeurs ne sont pas harcelés

Suivez le blog en direct de CNBC couvrant les campagnes de lundi avant le Élections de mi-mandat du 8 novembre.

Le ministère de la Justice prévoit de surveiller les sondages dans deux douzaines d’États à travers le pays pour s’assurer que personne n’intimide les électeurs ou ne se mêle autrement des élections de mi-mandat de mardi.

La division des droits civils du département a sélectionné 64 juridictions dans 24 États, dont l’Alaska, la Floride, la Géorgie et le Nevada, pour la surveillance des élections générales et du vote anticipé. La division surveille régulièrement les élections sur le terrain, à partir de 1965, lorsque le Congrès a adopté la loi sur les droits de vote.

Le DOJ a surveillé les sondages dans 18 États et 44 villes et comtés en 2020, à titre de comparaison.

Certaines des courses les plus attendues de l’élection auront lieu parmi les États choisis pour le suivi. Le sénateur sortant du GOP, Marco Rubio, de Floride, affronte le représentant démocrate Val Demings pour le Sénat américain. Les électeurs géorgiens choisiront entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et le choix de l’ancien président Donald Trump, le républicain Herschel Walker. Et le sénateur Mark Kelly, D-Arizona, défendra son siège contre le capital-risqueur républicain Blake Masters.

Le personnel des bureaux des procureurs américains et du Bureau de la gestion du personnel aidera la Division des droits civils du DOJ à surveiller les efforts et à maintenir le contact avec les responsables électoraux des États et locaux.

La surveillance des sondages fait partie de la mission de la division de protéger le droit civil de voter en vertu de la loi sur les droits de vote, de la loi sur le vote par correspondance des citoyens en uniforme et d’outre-mer, de la loi sur l’enregistrement des électeurs nationaux, de la loi Help America Vote, des lois sur les droits civils et des Américains avec Loi sur les personnes handicapées, selon le DOJ.

