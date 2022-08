Le DOJ poursuivra Google sur Ad Tech Business en septembre, selon un rapport

Le ministère américain de la Justice se prépare à poursuivre Google en justice pour sa domination sur le marché de la publicité en ligne, a rapporté mardi Bloomberg. Une plainte pourrait être déposée dès le mois prochain.

Le ministère de la Justice est engagé dans une série d’entretiens avec des éditeurs pour recueillir plus d’informations pour sa plainte, selon Bloomberg, qui a cité trois sources anonymes.

En 2020, le ministère de la Justice a déposé une procès antitrust contre Google pour sa domination sur le marché de la recherche et ses prétendus efforts pour supprimer la concurrence dans la recherche. Le procès fait toujours son chemin dans le système judiciaire.

Le procès attendu intervient alors que le Congrès, le ministère de la Justice, l’UE et le Royaume-Uni tentent de freiner les Big Tech. Le Sénat américain a présenté un projet de loi appelé Loi américaine sur l’innovation et le choix en ligne, ce qui limiterait l’influence d’Amazon, d’Apple et de Google sur les marketplaces du e-commerce. Le Royaume-Uni envisage de lancer une nouvelle unité chargée d’éradiquer “pratiques prédatrices” de Big Tech. Le mois dernier, l’UE approuvé la loi sur les marchés numériques pour réglementer Apple, Google et Meta dans le but de permettre une plus grande concurrence dans les ventes et les applications de commerce électronique.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le ministère de la Justice a refusé de commenter.

Google a apparemment tenté de répondre aux préoccupations du ministère pour empêcher le nouveau procès. L’entreprise aurait a déclaré au DOJ le mois dernier qu’il était prêt à scinder son activité publicitaire.