Le DOJ poursuit SpaceX pour discrimination à l’embauche

Le ministère américain de la Justice a poursuivi SpaceX jeudi, alléguant que la société spatiale d’Elon Musk avait fait preuve de discrimination dans ses pratiques d’embauche à l’encontre des réfugiés et des personnes ayant obtenu l’asile aux États-Unis.

Le procès indique qu’entre 2018 et 2022, SpaceX a « affirmé à tort » que les lois sur le contrôle des exportations limitaient son embauche aux citoyens américains et aux résidents permanents légaux.

Le DOJ enquête sur SpaceX depuis juin 2020, lorsque la section des droits des immigrants et des employés du ministère a reçu une plainte pour discrimination dans l’emploi d’un citoyen non américain.

« Notre enquête a révélé que SpaceX n’avait pas pris en compte ou embauché équitablement des demandeurs d’asile et des réfugiés en raison de leur statut de citoyenneté et avait imposé ce qui équivalait à une interdiction de leur embauche quelle que soit leur qualification, en violation de la loi fédérale », a déclaré Kristen Clarke, procureure générale adjointe du ministère des Affaires étrangères. La Division des droits civils du DOJ, a déclaré dans un communiqué.

Clarke a ajouté que l’enquête du DOJ a révélé que « les recruteurs et les hauts fonctionnaires de SpaceX ont pris des mesures qui découragent activement les demandeurs d’asile et les réfugiés de chercher des opportunités de travail dans l’entreprise ».

Selon les données fournies par SpaceX, le DOJ a déclaré que sur près de quatre périodes et sur plus de 10 000 embauches, l’entreprise « a embauché une seule personne qui était demandeur d’asile et identifiée comme telle dans sa candidature ».

Cette seule embauche a eu lieu environ quatre mois après que le DOJ a informé SpaceX de son enquête.

SpaceX n’a ​​pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC. La plainte a été déposée auprès du Bureau exécutif pour l’examen de l’immigration, une division du DOJ qui juge les affaires d’immigration.

Le procès du DOJ cherche à obtenir « une juste considération et des arriérés de salaire pour les demandeurs d’asile et les réfugiés qui ont été dissuadés ou se sont vu refuser un emploi chez SpaceX en raison de la discrimination présumée », ainsi que des sanctions civiles et des changements de politique de la part de l’entreprise.

En 2021, la section des droits des immigrants et des employés du DOJ a allégué que SpaceX faisait obstacle à une assignation à comparaître liée à son enquête et a demandé une ordonnance du juge pour que SpaceX se conforme à sa demande de documents relatifs à la manière dont l’entreprise embauche. SpaceX avait déposé une requête auprès d’un tribunal administratif du DOJ pour rejeter l’assignation à comparaître au motif qu’elle dépassait la portée de l’autorité de l’IER, mais cette requête a été rejetée.

L’IER a ouvert son enquête après qu’un homme nommé Fabian Hutter s’est plaint que SpaceX avait fait preuve de discrimination à son égard en mars 2020 lorsqu’il a été interrogé sur son statut de citoyenneté lors d’un entretien d’embauche pour un poste d’associé en stratégie technique.

Hutter n’est pas un citoyen américain, mais selon un document déposé par SpaceX en réponse à une assignation à comparaître du DOJ en 2021, il est un « permanent légal ». [U.S.] résident possédant la double nationalité autrichienne et canadienne.

Hutter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC.

