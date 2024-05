Le DOJ poursuit Live Nation et Ticketmaster pour réduire le prix des billets

Le ministère de la Justice et 30 États ont poursuivi Live Nation et Ticketmaster, alléguant qu’ils monopolisaient la billetterie des concerts et des salles pour les artistes.

Live Nation se présente comme « la plus grande société de divertissement en direct au monde », mais c’est cette domination qui, selon les responsables fédéraux, lui permet de dominer l’industrie.

WASHINGTON – Le ministère de la Justice, 29 États et le District de Columbia ont poursuivi jeudi Live Nation Entertainment, la société mère de Ticketmaster, alléguant qu’elle monopolisait les événements en direct. Le procès vise à baisser les prix pour les fans et à ouvrir les portes des salles à davantage de musiciens.

Nation vivante, qui génère 22 milliards de dollars de revenus par an, possède ou contrôle plus de 265 salles de concert en Amérique du Nord, dont 60 des 100 plus grands amphithéâtres, comme le Hollywood Bowl de Los Angeles, selon le département. La société se présente comme « la plus grande société de divertissement en direct au monde ».

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a déclaré que cette position dominante permettait à l’entreprise d’exercer un contrôle sur le secteur des événements en direct. d’une manière qui a blessé les fans, artistes interprètes ou exécutants, petits promoteurs et exploitants de salles. La société utilise une technologie obsolète qui prive les fans d’informations sur la billetterie, selon le procès fédéral déposé à New York.

Le département qualifie les frais de la société de « essentiellement une « taxe Ticketmaster » qui, en fin de compte, augmente le prix que paient les fans. »

« Le résultat est que les fans paient plus en frais, les artistes ont moins d’opportunités de donner des concerts, les petits promoteurs sont évincés et les salles ont moins de choix réels en matière de services de billetterie », a déclaré Garland. « Il est temps de briser Live Nation. »

Le procès ne précise pas comment la société devrait être démantelée ni combien de fans supplémentaires ont payé collectivement pour les billets en raison du prétendu comportement monopolistique.

Les procureurs généraux des deux partis se sont joints au procès, notamment les démocrates de Californie et de New York et les républicains du Texas et de l’Oklahoma.

Que prétend le procès ?

Le procès alléguait que la stratégie du « volant d’inertie » de la société capturait les frais et les revenus des fans de concerts et des parrainages, investissait les revenus dans la signature d’artistes dans des accords de promotion exclusifs et utilisait le cache d’artistes pour signer des salles dans des accords de billetterie exclusifs à long terme.

« Car lorsque des familles souhaitent assister à un concert, les frais supplémentaires qu’elles doivent payer ne devraient pas faire sauter la banque », a déclaré la procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco. « Lorsqu’une salle indépendante souhaite accueillir le prochain grand spectacle, elle devrait avoir la possibilité de concourir. Et lorsqu’un promoteur régional souhaite faire connaître un artiste, il ne devrait pas avoir à craindre de représailles. »

Les frais facturés par Ticketmaster pour les concerts peuvent être stupéfiants. Par exemple, un spectacle des Red Hot Chili Peppers en 2022 au stade Bank of America à Charlotte, en Caroline du Nord, avait des frais par billet de 25,75 $, plus 3,49 $ pour le traitementce qui signifie qu’un spectateur paierait 29,24 $, soit 36 ​​% supplémentaires du coût initial du billet de 81,50 $.

Dan Wall, vice-président exécutif de Live Nation pour les affaires corporatives et réglementaires, a déclaré dans un communiqué que le procès accuse les promoteurs et les sociétés de billetterie d’être responsables des prix élevés alors qu’aucun d’eux ne contrôle le prix des billets.

« Il ignore tout ce qui est réellement responsable de la hausse des prix des billets, de l’augmentation des coûts de production à la popularité des artistes, en passant par le scalping des billets en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui révèle la volonté du public de payer bien plus que le prix primaire des billets », a déclaré Wall.

Le procès est bien plus vaste que celui qui a conduit à la Le ministère de la Justice parvient à un jugement de consentement en 2010 qui a permis à Live Nation de fusionner avec Ticketmaster, selon des responsables du département. Le procès allègue une monopolisation dans tous les aspects de l’entreprise, y compris la promotion d’événements, l’accès aux salles et la vente de billets.

Le procès accuse Live Nation de :

Représailles contre des concurrents potentiels.

Exclure les concurrents en signant aux sites des contrats à long terme qui bloquent les vendeurs de billets concurrents ou la technologie de billetterie. Les accords exclusifs de Ticketmaster couvrent plus de 70 % des ventes de billets de concert dans les principales salles de concert.

Restreindre l’accès des artistes aux lieux en possédant ou en contrôlant l’accès aux lieux.

La réaction de Live Nation

Live Nation et Ticketmaster ont publié une déclaration indiquant que la majeure partie des frais de billets va aux salles et que la concurrence a érodé la part de marché de Ticketmaster. Les entreprises ont déclaré qu’un bénéfice annuel de 1,4 % reflétait « l’opposé du pouvoir de monopole ».

« Le procès du DOJ ne résoudra pas les problèmes qui préoccupent les fans en ce qui concerne le prix des billets, les frais de service et l’accès aux spectacles très demandés », indique le communiqué. « Nous nous défendrons contre ces allégations sans fondement, profiterons de cette opportunité pour faire la lumière sur l’industrie et continuerons à faire pression en faveur de réformes qui protègent véritablement les consommateurs et les artistes. »

Dernières critiques du DOJ poursuivant Ticketmaster

Critique de Billetterie Les pratiques de vente de billets et le manque de concurrence ne sont pas nouveaux, mais ont atteint un crescendo après que la vente des billets pour la tournée Eras de Taylor Swift ait entraîné des retards et des erreurs importants dans les files d’attente en ligne pour acheter des billets.

« Depuis la débâcle de la billetterie Taylor Swift de Ticketmaster en 2022, mes collègues d’AG et moi avons demandé sans relâche justice pour les Américains souhaitant assister à des concerts sans que leur portefeuille ne soit pillé par le monopole de Live Nation », a déclaré le procureur général du Tennessee, Jonathan Skrmetti, dans un communiqué.

D’autres fans et musiciens de stars de la musique, dont Bruce Springsteen, Foo Fighters et Garth Brooks, critiquent depuis longtemps les pratiques de Ticketmaster. Garland, qui a déclaré qu’il se souvenait d’avoir été transformé en lycéen en voyant un jeune Springsteen s’échauffer pour Bonnie Raitt, a déclaré que le département avait intenté une action en justice au nom des fans.

« Nous savions tous que nous venions de voir l’avenir du rock and roll », a déclaré Garland. « Le ministère de la Justice a intenté cette action en justice au nom des fans, qui devraient pouvoir assister à des concerts sans qu’un monopole ne leur fasse obstacle. Nous avons intenté cette action en justice au nom des artistes, qui devraient pouvoir planifier leurs tournées en fonction de leurs fans, et ne pas être dicté par un monopoleur illégal.