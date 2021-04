Vendredi, le ministère de la Justice a poursuivi Roger Stone, l’ancien conseiller fidèle de l’ex-président Donald Trump, alléguant que lui et sa femme devaient près de 2 millions de dollars d’impôts fédéraux impayés et d’autres frais.

Le procès accuse Stone et Nydia Stone d’avoir utilisé une société «alter ego» dans le but de «protéger leurs revenus personnels de la collecte forcée et de financer un style de vie somptueux».

La plainte civile allègue également que les Stones «avaient l’intention de frauder les États-Unis» par un transfert frauduleux d’argent utilisé pour acheter leur maison.

Stone, 68 ans, un agent politique républicain de longue date, a été gracié par Trump en décembre après avoir été reconnu coupable d’avoir menti au Congrès.

La plainte du DOJ, déposée devant un tribunal fédéral du sud de la Floride, allègue que Stone et son épouse ont sous-payé leurs impôts fédéraux sur le revenu pendant cinq années consécutives, de 2007 à 2011. Les Stones doivent 1 590 361,89 $, y compris les intérêts et les pénalités de retard, selon la plainte.

Le procès allègue également que Stone n’a pas payé l’intégralité de sa facture fiscale en 2018, lorsqu’il a déposé une déclaration séparément de son épouse. Il doit 407 036,84 $ en impôts sur le revenu, intérêts et pénalités pour cette année-là, selon la plainte.

« Malgré l’avis et la demande de paiement, Roger et Nydia Stone ont échoué et ont refusé de payer la totalité du montant des dettes qu’ils doivent », allègue le DOJ.

Stone n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant des commentaires sur le procès.

La plainte allègue que les Stones « ont éludé et frustré les efforts de collecte de l’IRS » en utilisant une société à responsabilité limitée du Delaware appelée Drake Ventures. L’entreprise est « dominée et contrôlée » par la famille « à tel point qu’elle n’existe pas en tant qu’entité indépendante », affirme le DOJ.

Drake Ventures n’a pas de site Web ni de numéro de téléphone, tous ses membres font partie de la famille de Stone et son adresse est la même que celle du domicile des Stones à Fort Lauderdale, en Floride, indique la plainte.

« Les Stones ont utilisé les comptes bancaires de Drake Ventures pour payer un montant substantiel de leurs dépenses personnelles, y compris l’épicerie, les factures de dentiste, les spas, les salons, les vêtements et les frais de restaurant », selon la plainte.

Ils ont également payé plus de 500000 dollars de leurs obligations fiscales personnelles via les comptes bancaires de Drake Ventures en 2018 et 2019, et ils ont utilisé l’entreprise pour payer les associés et les proches de Stone sans fournir les bons documents, allègue le DOJ.

« Les Stones ont utilisé Drake Ventures à des fins inappropriées et nuire aux États-Unis », selon la plainte. « Ils ont utilisé Drake Ventures pour recevoir des paiements qui sont payables à Roger Stone personnellement, payer leurs dépenses personnelles, protéger leurs actifs et éviter de déclarer un revenu imposable à l’IRS. »