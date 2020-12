Le ministère de la Justice a poursuivi Facebook, alléguant avoir exercé une discrimination à l’encontre des travailleurs américains en réservant des postes à des titulaires de visa temporaires, a annoncé l’agence jeudi.

Le DOJ a allégué que Facebook n’a pas considéré « les travailleurs américains qualifiés et disponibles » pour plus de 2 600 postes avec un salaire moyen d’environ 156 000 dollars, selon le communiqué.

« Facebook a intentionnellement créé un système de recrutement dans lequel il a refusé aux travailleurs américains qualifiés une opportunité équitable de s’informer et de postuler à des emplois que Facebook a plutôt cherché à canaliser vers les titulaires de visa temporaires que Facebook voulait parrainer pour des cartes vertes », a déclaré le département dans son communiqué.

Un porte-parole de Facebook a déclaré dans un communiqué que la société « avait coopéré avec le DOJ dans son examen de cette question et, bien que nous contestions les allégations de la plainte, nous ne pouvons pas commenter davantage les litiges en cours ».

Le DOJ a allégué que Facebook avait utilisé des tactiques discriminatoires à l’encontre des travailleurs américains à partir du 1er janvier 2018 au plus tard et au moins jusqu’au 18 septembre de l’année dernière. Ces tactiques comprenaient le fait de ne pas publier de postes vacants sur leur site Web de carrière et de refuser de considérer des travailleurs américains pour ces postes, a allégué le DOJ.

«Notre message aux travailleurs est clair: si les entreprises refusent les possibilités d’emploi en préférant illégalement les titulaires de visa temporaires, le ministère de la Justice les tiendra responsables», a déclaré Eric S. Dreiband, chef de la division des droits civils du DOJ, dans un communiqué. « Notre message à tous les employeurs – y compris ceux du secteur de la technologie – est clair: vous ne pouvez pas préférer illégalement recruter, envisager ou embaucher des titulaires de visa temporaires plutôt que des travailleurs américains. »

Le DOJ a déclaré que le comportement présumé de Facebook avait également un impact négatif sur les titulaires de visas temporaires en créant une relation d’emploi inégale, car le travailleur compte sur son emploi pour maintenir son statut d’immigrant.

Le DOJ a déclaré dans un communiqué de presse que le procès faisait suite à une « enquête de près de deux ans ». Le ministère poursuit un vaste examen de l’industrie de la technologie depuis l’année dernière et a récemment déposé une plainte antitrust contre Google en octobre. Facebook fait actuellement l’objet d’une enquête pour des violations potentielles des lois antitrust par un groupe de procureurs généraux qui devraient intenter une action dès la semaine prochaine et par la Federal Trade Commission.

Le procès de jeudi porte cependant sur une question distincte des préoccupations antitrust. Les entreprises de technologie ont été à l’avant-garde de nombreuses luttes sur la réforme de l’immigration, en particulier pour les visas H1-B, un visa hautement qualifié utilisé par de nombreux travailleurs de la technologie. L’administration Trump a tenté de réduire certaines de ces protections.

Le DOJ réclame des sanctions civiles, des arriérés de salaire au nom de travailleurs domestiques qui se seraient vu refuser un emploi et d’autres mesures de réparation pour éviter une discrimination future. Pourtant, avec l’entrée en fonction d’une nouvelle administration démocrate en janvier, la forme de l’affaire pourrait changer.

