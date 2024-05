Le DOJ poursuit en justice pour diviser Ticketmaster et Live Nation et allègue un « contrôle monopolistique »

WASHINGTON (AP) — Le ministère de la Justice a déposé jeudi une vaste poursuite antitrust contre Ticketmaster et sa société mère Live Nation Entertainment, les accusant d’exercer un monopole illégal sur les événements en direct en Amérique – étouffant la concurrence et faisant grimper les prix pour les fans.

Le procès, déposé devant le tribunal fédéral de Manhattan, a été intenté contre 30 procureurs généraux d’État et de district et vise à briser le monopole qui, selon eux, évince les petits promoteurs, nuit aux artistes et noie les fans avec des honoraires interminables.

« Il est temps que les fans et les artistes arrêtent de payer le prix du monopole de Live Nation. » Procureur général Merrick Garland a déclaré jeudi. « Il est temps de restaurer la concurrence et l’innovation dans l’industrie du divertissement. Il est temps de dissoudre Live Nation, Ticketmaster. Le peuple américain est prêt à cela. »

Le ministère de la Justice a accusé Live Nation d’une série de tactiques – y compris des menaces et des représailles – qui, selon Garland, ont permis au géant du divertissement « d’étouffer la concurrence » en gardant une emprise sur pratiquement tous les aspects de l’industrie, de la promotion des concerts à la billetterie. L’impact sur les consommateurs se traduit par « une liste interminable de frais imposés aux fans », a déclaré le procureur général.

« La musique live ne devrait pas être accessible uniquement à ceux qui peuvent se permettre de payer la taxe Ticketmaster », a déclaré le procureur général adjoint Jonathan Kanter, de la division antitrust du ministère de la Justice. « Nous sommes ici aujourd’hui pour lutter pour la concurrence afin de pouvoir rouvrir les portes de l’industrie de la musique live à tous. »

Live Nation a nié pendant des années avoir violé les lois antitrust et a déclaré jeudi que le procès « ne résoudra pas les problèmes qui préoccupent les fans en ce qui concerne le prix des billets, les frais de service et l’accès aux spectacles très demandés ».

« Qualifier Ticketmaster de monopole peut être une victoire en matière de relations publiques pour le DOJ à court terme, mais il perdra devant les tribunaux car il ignore les aspects économiques fondamentaux du divertissement en direct », a ajouté Live Nation, déclarant que la plupart des frais de service vont aux salles et à l’extérieur. la concurrence a « constamment érodé » la part de marché de Ticketmaster. L’entreprise a déclaré qu’elle se défendrait « contre ces allégations sans fondement » et ferait pression en faveur d’autres réformes.

Le ministère de la Justice a déclaré que les pratiques anticoncurrentielles de Live Nation incluent l’utilisation de contrats à long terme pour empêcher les sites de choisir des billetteries concurrentes, l’interdiction aux sites de recourir à plusieurs vendeurs de billets et la menace de sites qu’ils pourraient perdre de l’argent et des fans s’ils ne choisissent pas Ticketmaster. Le ministère de la Justice affirme que Live Nation a également menacé de représailles contre une entreprise si elle n’empêchait pas une filiale de concourir pour des contrats de promotion d’artistes.

Ce procès est le dernier exemple de l’approche agressive de l’administration Biden en matière d’application des lois antitrust ciblant les entreprises accusées de s’engager dans des monopoles illégaux qui éliminent les concurrents et font monter les prix. En mars, le ministère de la Justice a déposé une plainte contre Apple alléguant que le géant de la technologie a un pouvoir de monopole dans le marché des smartphones. L’administration démocrate s’est également attaquée à Google, Amazon et à d’autres géants de la technologie.

Ticketmaster, qui a fusionné avec Live Nation en 2010, est le plus grand vendeur de billets au monde. Lors de son rapport annuel du mois dernier, la société a déclaré que Ticketmaster avait distribué plus de 620 millions de billets via ses systèmes en 2023.

Environ 70 % des billets pour les principales salles de concert aux États-Unis sont vendus via Ticketmaster, selon les données d’un procès fédéral intenté par des consommateurs en 2022. La société possède ou contrôle plus de 265 salles de concert d’Amérique du Nord et des dizaines d’amphithéâtres de premier plan, selon au ministère de la Justice.

Le vendeur de billets a suscité l’indignation en novembre 2022 lorsque son site s’est écrasé lors d’un événement de prévente pour une visite du stade Taylor Swift. La société a déclaré que son site était submergé à la fois par des fans et par des attaques de robots, qui se faisaient passer pour des consommateurs pour récupérer des billets et les vendre sur des sites secondaires. La débâcle a donné lieu à des audiences au Congrès et à des projets de loi dans les législatures des États visant à mieux protéger les consommateurs.

Le ministère de la Justice a autorisé Live Nation et Ticketmaster à fusionner à condition que Live Nation accepte de ne pas exercer de représailles contre les salles de concert pour avoir utilisé d’autres sociétés de billetterie pendant 10 ans. En 2019, le département a enquêté et a conclu que Live Nation avait violé « à plusieurs reprises » cet accord et a prolongé l’interdiction de représailles contre les salles de concert jusqu’en 2025.

Ticketmaster s’est heurté à plusieurs reprises aux artistes et aux fans au fil des ans. Pearl Jam s’en est pris à l’entreprise en 1994, bien que le ministère de la Justice ait finalement refusé de porter plainte. Plus récemment, les fans de Bruce Springsteen étaient furieux du coût élevé des billets en raison du système de tarification dynamique de la plateforme.

Ticketmaster a également eu des différends avec ses concurrents du secteur. En 2015 StubHub a poursuivi Ticketmaster et les Golden State Warriors, alléguant que cela obligeait injustement les fans cherchant à revendre des billets à utiliser l’échange de revente de Ticketmaster. StubHub a allégué dans le procès que les organisations avaient empêché les fans de décider comment ils souhaitaient revendre leurs billets et avaient artificiellement fait monter les prix des billets.

__________

Grantham-Philips a rapporté de New York. Les journalistes d’AP Michelle Chapman et Maria Sherman ont également contribué depuis New York.