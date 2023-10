eBay pourrait être condamné à une amende pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour avoir prétendument autorisé la vente sur sa plateforme de centaines de milliers de dispositifs antipollution au « charbon roulant » et d’autres produits qui violent les lois environnementales.

Rouler du charbon consiste à installer un dispositif de falsification pour pomper plus de diesel dans le moteur d’un véhicule qu’il ne peut en gérer, ce qui l’amène à cracher des nuages ​​​​noirs de suie qui polluent l’air.

Cette pratique est parfois utilisée comme une forme de protestation anti-environnementale. Les lamineurs de charbon, ou les conducteurs qui participent à l’action, peuvent intentionnellement cibler les Tesla, les Prius ou d’autres véhicules électriques ou hybrides.

Le département de la Justiceau nom de l’Environmental Protection Agency, a intenté une action en justice, affirmant que le géant du commerce électronique avait permis la vente de plus de 343 000 appareils à charbon roulant. Chaque vente pourrait entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 5 580 $ en vertu du Clean Air Act.

Ebay a nié ces accusations dans une déclaration publique, affirmant avoir bloqué « plus de 99,9 % des listes de produits cités par le DOJ, y compris des millions de listes chaque année ».

« Et eBay travaille en étroite collaboration avec les forces de l’ordre, y compris le DOJ, depuis plus de deux décennies pour identifier les risques émergents et contribuer à la prévention et à l’application », a déclaré le détaillant en ligne.

La plainte de 61 pages du DOJ comprenait des captures d’écran de dispositifs de falsification des émissions répertoriés sur la plateforme eBay.

Les appareils à charbon roulant font partie des nombreux outils qui peuvent être utilisés pour désactiver ou altérer les systèmes de contrôle des émissions préinstallés d’un véhicule, que l’EPA exige de tous les véhicules.

Sous le Loi sur la qualité de l’airla falsification des systèmes de contrôle des émissions d’un véhicule et la vente de ces outils de falsification sont illégales.. Seuls certains États, comme New Jersey, Maryland et Maineont interdit cette pratique dans leurs propres juridictions.

En plus des produits à base de charbon, les procureurs affirment qu’eBay a autorisé la vente de plus de 5 600 décapants dangereux pour peinture au chlorure de méthylène et d’au moins 23 000 produits pesticides interdits, tous deux interdits par l’EPA en raison de leurs risques pour la sécurité.

« eBay a le pouvoir, l’autorité et les ressources nécessaires pour arrêter la vente de ces produits illégaux et nocifs sur son site Web. Il a choisi de ne pas le faire », ont déclaré les procureurs dans le dossier.