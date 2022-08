Le DOJ ne parlera pas de l’enquête Trump du FBI parce qu’ils n’y sont pas autorisés

Si vous espériez plus d’informations sur la récente perquisition du FBI dans la résidence de l’ancien président Donald Trump en Floride, le procureur général Merrick Garland vient de livrer – en quelque sorte.

Jeudi, Garland a annoncé que le ministère de la Justice avait demandé à un magistrat fédéral de desceller certains documents relatifs à la perquisition de lundi à Mar-a-Lago, y compris le mandat de perquisition signifié à Trump, le «reçu de propriété expurgé répertoriant les éléments saisis conformément à la recherche » et deux documents identifiés uniquement comme « pièces jointes A et B ».

Les résultats de cette annonce sont que le public en apprendra bientôt plus sur cette perquisition, mais n’en apprendra peut-être pas plus que Trump – qui a une copie du mandat de perquisition – le sait déjà. Garland a souligné que le DOJ ne fournira pas d’informations supplémentaires sur la recherche ou toute autre enquête en cours sur Trump, déclarant: “La loi fédérale, les règles de longue date du département et nos obligations éthiques m’empêchent de fournir plus de détails.”

Ces développements surviennent après que les républicains ont passé une grande partie de la semaine à attaquer le DOJ et à insister pour qu’il commente l’enquête en cours. Comme l’a dit le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY) dans un déclaration de colère laissant entendre que le ministère de la Justice garde secrets de manière inappropriée des détails importants sur cette enquête, “le pays mérite une explication approfondie et immédiate de ce qui a conduit” à la perquisition, a exigé McConnell, ajoutant que Garland “aurait déjà dû fournir des réponses” et “doit le faire immédiatement.”

Mais McConnell, qui a déjà été sous-procureur général adjoint au ministère de la Justice, sait certainement mieux. Le ministère de la Justice a des politiques explicites et des normes très strictes qui l’empêchent de parler publiquement des enquêtes en cours, et ces politiques sont renforcées par des règles externes qui lient les avocats du ministère. Toutes ces limitations existent pour de très bonnes raisons. Non seulement ils protègent les propres enquêtes du ministère de la Justice, mais ils empêchent également les suspects potentiels d’être dénigrés par le gouvernement avant qu’ils ne soient inculpés d’un crime.

Mais ces limites à la divulgation pourraient également faire avancer un objectif différent, plus néfaste, du moins à court terme. Les législateurs qui veulent renforcer Trump ou le GOP plus largement peuvent utiliser le silence du DOJ pour induire le public en erreur en lui faisant croire que la taciturnité du ministère de la Justice est en quelque sorte néfaste.

Voici la réalité.

Plusieurs règles et politiques empêchent le ministère de la Justice de parler d’une enquête criminelle en cours

Pour commencer, examinons le Justice Manual, le document interne du DOJ qui énonce, avec des détails atroces, les diverses règles et procédures auxquelles les employés du DOJ doivent se conformer.

Ce manuel avertit explicitement le personnel du DOJ de ne pas parler des enquêtes criminelles en cours – aux médias ou autrement.

“Le personnel du DOJ ne doit pas répondre aux questions sur l’existence d’une enquête en cours ni commenter sa nature ou son avancement avant que les accusations ne soient déposées publiquement”, indique le manuel en termes assez catégoriques. Le manuel autorise des exceptions “lorsque la communauté a besoin d’être rassuré que l’organisme d’application de la loi approprié enquête sur une affaire, ou lorsque la divulgation d’informations est nécessaire pour protéger la sécurité publique”. Mais aucune de ces exceptions ne devrait s’appliquer à l’enquête Trump – entre autres choses, la “communauté” n’a pas besoin d’être rassuré que Trump fait l’objet d’une enquête car la perquisition du FBI à sa résidence a été largement rapportée et confirmée par Trump lui-même.

Certes, le Manuel de justice est un document de politique interne énonçant les contraintes que le ministère de la Justice s’impose à lui-même et à ses propres employés. Mais il existe également des contraintes externes auxquelles les avocats du DOJ doivent se conformer, quelles que soient les politiques de leur employeur. L’une d’entre elles est la règle 6 des règles fédérales de procédure pénale, qui stipule que les procureurs du gouvernement “ne doivent pas divulguer une affaire devant le grand jury”.

C’est important parce que le New York Times a rapporté en mai que “les procureurs fédéraux ont ouvert une enquête du grand jury pour savoir si les documents classifiés de la Maison Blanche qui se sont retrouvés au domicile de l’ancien président Donald J. Trump en Floride ont été mal gérés”. La perquisition du FBI dans la résidence de Trump serait liée à cette enquête du grand jury, et si tel est le cas, la règle 6 limite donc la capacité du ministère de la Justice à en parler.

En toute justice, la règle 6 n’est pas si large qu’elle interdit au DOJ de révéler littéralement toute information liée à cette recherche. Comme Andrew Weissmann, un vétéran de longue date du ministère de la Justice, l’a expliqué sur Twitter, la règle 6 ne devrait pas empêcher le ministère de divulguer le véritable mandat de perquisition qui a été signé cette semaine, ou “toute partie de l’affidavit à l’appui qui ne contient pas [grand jury] Info.” (Pour obtenir un mandat, un agent fédéral doit généralement soumettre une déclaration sous serment indiquant où ils ont l’intention de chercher, ce qu’ils espèrent trouver et la base de croire que cette recherche révélera des preuves d’un crime fédéral.)

Pour le moment, cependant, une autre contrainte empêche la divulgation du mandat et de l’affidavit qui l’accompagne. Ces documents sont «sous scellés», ce qui signifie qu’une ordonnance du tribunal fédéral les empêche de devenir publics.

Cela devrait bientôt changer, car le ministère de la Justice a maintenant demandé au tribunal de divulguer au moins certaines de ces informations. Plusieurs médias et groupes de défense ont également demandé au tribunal de desceller l’affidavit, bien qu’il soit moins clair si cela se produira.

Il convient de noter qu’il y a une personne qui pourrait fournir des informations supplémentaires sur ce qui s’est passé pendant la recherche du FBI – Donald Trump lui-même. Lorsque les agents fédéraux exécutent un mandat de perquisition, ils fournissent généralement une copie de ce mandat (mais pas l’affidavit à l’appui) à la personne recherchée. L’avocate de Trump, Christina Bobb, aurait reçu une copie au nom de Trump, ce que Garland a confirmé jeudi.

Ce mandat révélera certaines informations sur la perquisition, y compris le lois pénales spécifiques qui auraient été violées. Trump est libre de divulguer sa copie du mandat à tout moment.

Pourquoi le ministère de la Justice ne parle pas des enquêtes en cours

En cas de doute, le ministère de la Justice a de très bonnes raisons de se taire sur les enquêtes criminelles en cours.

Une raison est assez évidente. Si les procureurs et les forces de l’ordre parlent ouvertement d’une enquête criminelle, ils pourraient révéler des informations à un suspect qui pourraient saper l’enquête elle-même. Trump pourrait éventuellement détruire des preuves s’il sait que le DOJ les recherche, ou il pourrait tenter d’intimider un témoin s’il sait que ce témoin est l’une des sources du DOJ.

En effet, alors que la Cour suprême a déclaré que « les tribunaux de ce pays reconnaissent un droit général d’inspecter et de copier les dossiers et documents publics, y compris les dossiers et documents judiciaires », les tribunaux inférieurs ont jugé que ce droit peut être renversé par le besoin du gouvernement de garder secrètes les informations sensibles sur les enquêtes en cours. Comme la Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit, qui supervise les affaires fédérales en Floride, l’a déclaré dans un cas, les documents peuvent être gardés secrets lorsqu’il existe une «probabilité substantielle que l’enquête en cours du gouvernement soit gravement compromise si les documents scellés ont été libérés.

(Cela ne signifie pas nécessairement que l’intégralité de l’affidavit du mandat dans le cas de Trump doit être tenue secrète, mais cela signifie qu’il restera probablement sous scellés s’il pouvait compromettre l’enquête du DOJ sur Trump.)

Il y a aussi une autre raison pour laquelle le ministère de la Justice parle rarement des enquêtes en cours : cela est injuste envers les suspects criminels, y compris Trump.

Si Trump est finalement inculpé pour une violation présumée d’une loi pénale fédérale, il a le droit d’être jugé et aura l’occasion de présenter des preuves qu’il est, en fait, innocent. En supposant qu’il n’accepte pas un accord de plaidoyer, un jury évaluera les preuves et rendra un verdict de “coupable” ou “non coupable”. Techniquement, un verdict «non coupable» ne serait pas une déclaration selon laquelle Trump est réellement innocent – ​​cela signifie simplement que l’accusation n’a pas réussi à prouver son cas au-delà de tout doute raisonnable – mais cela contribuerait grandement à dissiper le nuage de suspicion qui plane sur toute personne accusée d’un crime.

Mais si le ministère de la Justice parle ouvertement d’une enquête criminelle avant que quiconque ne soit réellement arrêté, il place ce nuage sur la tête d’un suspect criminel sans donner à ce suspect un forum pour faire valoir sa réputation. Comme l’ont expliqué les anciens sous-procureurs généraux Jamie Gorelick et Larry Thompson dans un éditorial du Washington Post de 2016, les «traditions de longue date et bien établies du ministère de la Justice limitant la divulgation des enquêtes en cours» qui pourraient influencer les élections empêchent les procureurs de «créer des insinuations injustes pour à laquelle une partie accusée ne peut pas répondre correctement.

Nous devrions donc nous attendre à ce que le ministère de la Justice soit très silencieux à partir de maintenant sur son enquête sur Donald Trump, à moins que cette enquête ne conduise à des arrestations. Ce silence n’est pas une tentative d’obstruction. Il est conforme aux politiques de longue date du MJ qui protègent à la fois le ministère et toute personne accusée d’un crime fédéral.