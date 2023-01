Le DOJ ne demandera pas la peine de mort pour le tireur d’El Paso Walmart

Les procureurs fédéraux ne demanderont pas la peine de mort pour un homme accusé d’avoir tué par balle près de deux douzaines de personnes lors d’une attaque raciste dans un West Texas Walmart en 2019.

Le ministère américain de la Justice a révélé la décision de ne pas poursuivre la peine capitale contre Patrick Crusius dans un avis d’une phrase déposé auprès du tribunal fédéral d’El Paso mardi.

Crusius, 24 ans, est accusé d’avoir pris pour cible des Mexicains lors du massacre du 3 août qui a fait des dizaines de blessés et tué 23 personnes. Le natif de la région de Dallas est accusé de crimes haineux fédéraux et de violations d’armes à feu, ainsi que de meurtre qualifié devant un tribunal d’État, et a plaidé non coupable.

Les procureurs fédéraux n’ont pas expliqué dans leur dossier judiciaire pourquoi ils ne demanderaient pas la peine de mort pour Crusius, bien qu’il puisse toujours être exécuté s’il est reconnu coupable par un tribunal d’État.

La décision de ne pas poursuivre la peine de mort dans le cas de Crusius pourrait être un moment décisif pour le ministère de la Justice, qui a envoyé des signaux mitigés sur les politiques concernant la peine de mort fédérale que le président Joe Biden s’est engagé à abolir pendant sa campagne présidentielle. Biden est le premier président à s’opposer ouvertement à la peine de mort et son élection a suscité l’espoir des partisans de l’abolition, qui ont depuis été frustrés par un manque de clarté sur la manière dont l’administration pourrait mettre fin aux exécutions fédérales ou si c’est l’objectif.

La décision intervient des semaines après que Jaime Esparza, l’ancien procureur de district d’El Paso, a pris ses fonctions d’avocat américain pour l’ouest du Texas. Esparza a déclaré lorsqu’il était procureur de district qu’il poursuivrait la peine de mort dans le cas de Crusius. Un porte-parole du bureau d’Esparza a renvoyé les questions au ministère de la Justice à Washington, DC, où un autre porte-parole a refusé de commenter.

Crusius s’est rendu à la police après l’attaque, disant : « Je suis le tireur », et qu’il visait des Mexicains, selon un mandat d’arrêt. Les procureurs ont déclaré qu’il avait publié une chape en ligne peu de temps avant la fusillade qui disait que c’était “en réponse à l’invasion hispanique du Texas”.

Les avocats de Cruisus n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Son affaire doit être jugée devant un tribunal fédéral en janvier 2024.

Bien que les affaires fédérales et étatiques aient progressé parallèlement, on ne sait plus quand Crusius pourrait être jugé pour des accusations portées contre l’État.

Le procureur de district qui dirigeait l’affaire de l’État, Yvonne Rosales, a démissionné en novembre suite à des accusations d’incompétence impliquant des centaines d’affaires à El Paso et ralentissant l’affaire contre Crusius. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a nommé le mois dernier un nouveau procureur de district pour «rétablir la confiance» dans le système de justice pénale local.

Les procureurs fédéraux poursuivent toujours la peine de mort dans l’affaire contre Sayfullo Saipov, qui est accusé d’avoir utilisé un camion en 2017 pour faucher des piétons et des cyclistes sur une piste cyclable au bord de la rivière Hudson. Le procès pour la capitale fédérale de Saipov a commencé la semaine dernière.

La décision de demander la mort dans le cas de Saipov a été prise par Trump, qui au cours de ses six derniers mois de mandat a supervisé une série historique de 13 exécutions fédérales. Le procureur général Merrick Garland a annoncé un moratoire sur les exécutions fédérales en 2021, mais il a autorisé les procureurs américains à continuer de demander la peine de mort contre Saipov pendant que le département examine les procédures de peine de mort de l’ère Trump.

Tarm a rapporté de Chicago. La rédactrice d’Associated Press, Alanna Durkin Richer à Boston, a contribué.

Jake Bleiberg et Michael Tarm, l’Associated Press