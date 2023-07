Le DOJ ne défendra pas Trump dans l’affaire de diffamation pour viol de Carroll

Le ministère de la Justice a abandonné mardi son argument selon lequel Donald Trump agissait dans le cadre de ses fonctions de président des États-Unis en 2019, lorsqu’il aurait diffamé l’écrivain E. Jean Carroll, qui l’avait accusé de viol.

La décision du DOJ, divulguée dans une lettre aux avocats de Trump et Carroll devant le tribunal fédéral de Manhattan, signifie que le département ne cherchera plus à protéger efficacement Trump de la responsabilité civile dans le procès en diffamation en cours de Carroll contre lui, qui doit être jugé en janvier.

Cet effort, s’il avait été approuvé, aurait tué le procès de Carroll parce que le gouvernement peut se protéger de la responsabilité civile en vertu de la doctrine de l’immunité souveraine.

La lettre intervient deux mois après un procès pour une poursuite fédérale distincte de Carroll qui s’est terminée par un jury ordonnant à Trump de lui payer 5 millions de dollars pour l’avoir agressée sexuellement dans la loge d’un grand magasin de New York au milieu des années 1990, et pour avoir diffamé quand il a de nouveau nié sa plainte pour viol l’année dernière. Le DOJ n’avait joué aucun rôle dans ce procès, car les actions présumées se sont produites en dehors du mandat de Trump à la Maison Blanche. Trump fait appel du verdict et de la décision du jury.

Le DOJ a cité mardi une décision récente d’une cour d’appel fédérale à Washington, DC, qui suggérait que Trump pourrait être poursuivi personnellement si ses déclarations sur Carroll n’avaient pas pour but de servir le gouvernement américain.

Le département a également cité le fait que les déclarations prétendument diffamatoires de Trump à propos de Carroll se sont poursuivies après son départ de la Maison Blanche au début de 2021, et que ces déclarations sont incluses dans une plainte modifiée que Carroll a déposée contre lui le mois dernier.

« Le ministère de la Justice refuse de certifier en vertu de la loi Westfall … que l’accusé Donald J. Trump agissait dans le cadre de ses fonctions et de son emploi en tant que président des États-Unis lorsqu’il a fait les déclarations qui constituent la base de la diffamation. réclamations dans la plainte modifiée du demandeur dans cette action », a écrit Brian Boynton, sous-procureur général adjoint principal de la division civile du DOJ.

« Le Département a déterminé qu’il n’y avait plus de base suffisante pour conclure que l’ancien président était motivé par un désir » plus qu’insignifiant « de servir le gouvernement des États-Unis », a écrit Boynton.

« Nous sommes reconnaissants que le ministère de la Justice ait reconsidéré sa position », a déclaré l’avocate de Carroll, Roberta Kaplan, dans un communiqué.

« Nous avons toujours cru que Donald Trump avait fait ses déclarations diffamatoires à l’égard de notre client en juin 2019 par animosité personnelle, mauvaise volonté et dépit, et non en tant que président des États-Unis », a déclaré Kaplan. « Maintenant que l’un des derniers obstacles a été levé, nous attendons avec impatience le procès dans l’affaire initiale d’E Jean Carroll en janvier 2024. »

CNBC a demandé des commentaires aux avocats de Trump.

Trump, alors président en juin 2019, a déclaré que Carroll mentait et était motivée par l’argent et l’animosité politique lorsqu’elle a rendu publique son allégation selon laquelle il l’avait violée à Bergdorf Goodman en 1996 ou 1997. Carroll l’a poursuivi plus tard en 2019 pour diffamation.

Un an plus tard, le DOJ, alors sous le contrôle du procureur général nommé par Trump, Bill Barr, est intervenu dans le procès, arguant que parce que Trump était président lorsqu’il a fait les commentaires au centre de l’affaire, les États-Unis devraient le remplacer en tant que le défendeur dans l’affaire.

Le juge de district américain Lewis Kaplan a rejeté l’offre du DOJ, mais le département a fait appel du refus devant la Cour d’appel américaine du 2e circuit et a continué à faire valoir son argument même sous l’administration du président Joe Biden.

Cette cour d’appel a ensuite demandé à la cour d’appel fédérale de Washington de se prononcer sur la question de savoir si le droit du travail du district de Columbia autorisait Trump à être poursuivi pour diffamation pour des propos tenus en tant qu’employé du gouvernement.

Dans sa lettre de mardi, le DOJ a noté: « La Cour d’appel de DC, cependant, a maintenant précisé que la loi de DC ne considère pas que toute déclaration, quel que soit son objectif réel, est par définition faite à des fins officielles simplement parce qu’elle est faite en utilisant voies de communication officielles. »

La lettre disait aussi : « De plus, la preuve circonstancielle de l’intention subjective de M. Trump en faisant le

déclarations prétendument diffamatoires ne permet pas de déterminer en l’espèce qu’il était

suffisamment motivé par le désir de servir le gouvernement des États-Unis. »