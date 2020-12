Le procureur général américain Bill Barr a déclaré à l’AP que le ministère de la Justice n’avait pas vu de preuve de fraude à une échelle qui pourrait changer le résultat des élections, mais les avocats du président Donald Trump ont répondu qu’il n’avait même jamais regardé.

«À ce jour, nous n’avons pas constaté de fraude à une échelle qui aurait pu affecter un résultat différent de l’élection», l’agence a cité Barr comme disant mardi. Il a déclaré que les procureurs fédéraux et le FBI avaient examiné des plaintes spécifiques mais n’avaient rien trouvé qui changerait le consensus des médias selon lequel le démocrate Joe Biden a battu Trump plus tôt ce mois-ci.

Les avocats de Trump, dirigés par Rudy Giuliani, ont lancé une série de contestations judiciaires dans des endroits comme l’Arizona, le Nevada, le Michigan, la Pennsylvanie et la Géorgie, contestant de grandes quantités de bulletins de vote postaux qui, selon eux, n’étaient pas correctement vérifiés. Ils ont également affirmé que les votes avaient été exprimés par des personnes décédées depuis longtemps, que les observateurs n’étaient pas autorisés à observer les décomptes et d’autres irrégularités.

Sans nommer aucun nom, Barr a déclaré qu’il n’y avait qu’une seule allégation de fraude systémique – que les machines à voter étaient programmées pour transférer des millions de votes – «Et le DHS et le DOJ se sont penchés là-dessus, et jusqu’à présent, nous n’avons rien vu de corroborer cela.» Bien qu’il n’ait cité aucun nom, il s’agissait d’une réclamation faite par Sidney Powell, un avocat non directement affilié à l’équipe juridique du président, dans son procès en Géorgie.

«Avec tout le respect que je dois au procureur général, il n’y a eu aucun semblant d’enquête du ministère de la Justice», Giuliani a répondu mardi, accusant le DOJ de n’avoir interrogé aucun de ses témoins assermentés et de refuser d’auditer les machines à voter ou les assignations à comparaître.

Barr a dit à l’AP que la plupart des plaintes concernant les élections devraient être traitées par les autorités nationales et locales qui mènent des audits, plutôt que de faire une affaire fédérale.

«Il y a une tendance croissante à utiliser le système de justice pénale comme une sorte de solution par défaut, et les gens n’aiment pas quelque chose qu’ils veulent que le ministère de la Justice intervienne et« enquête »,» il a dit.

Quelques jours après l’élection, Barr avait autorisé le DOJ à suivre «Allégations substantielles» d’irrégularités avec le vote, arguant qu’il était «Il est impératif que le peuple américain puisse avoir confiance que nos élections se sont déroulées de telle manière que les résultats reflètent fidèlement la volonté des électeurs.»

