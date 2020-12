« La plupart des allégations de fraude sont très spécifiques à un ensemble particulier de circonstances, d’acteurs ou de comportements. Ce ne sont pas des allégations systémiques et. Et celles-ci ont été réduites; elles sont en cours de dénigrement », a déclaré Barr.

Après le jour du scrutin, Barr avait autorisé les procureurs fédéraux à examiner les irrégularités de vote «substantielles» ou les allégations de fraude, si elles étaient découvertes, avant que la course ne soit certifiée.

Barr dans l’interview de l’AP a ostensiblement rejeté une théorie du complot promue par l’avocat Sidney Powell, ancien membre de l’équipe juridique de la campagne Trump, qui a affirmé que des machines de comptage des votes avaient été truquées en Géorgie et dans d’autres États du champ de bataille pour donner des victoires à Biden là-bas.

« Il y a eu une affirmation qui constituerait une fraude systémique et qui serait l’affirmation selon laquelle les machines ont été programmées essentiellement pour fausser les résultats des élections. Et le DHS et le DOJ se sont penchés là-dessus, et jusqu’à présent, nous n’avons rien vu à l’appui », A déclaré Barr, sans identifier Powell par son nom.

Les responsables de la sécurité de l’administration Trump ont publiquement défendu l’intégrité de l’élection, la qualifiant de «la plus sûre de l’histoire américaine».

Peu de temps après que l’Associated Press ait publié son article, Trump a de nouveau tweeté une allégation concernant une prétendue fraude électorale.

« J’espère que tout le monde regarde @OANN maintenant. D’autres médias ont peur de montrer », a écrit Trump sur Twitter.« Les gens se manifestent comme jamais auparavant. Un gros camion transportant des centaines de milliers de bulletins de vote frauduleux (FAKE) vers un centre de vote? TERRIBLE – SAUVEZ L’AMÉRIQUE! «

Une porte-parole du DOJ n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC sur les commentaires de Barr.

La Maison Blanche, l’équipe de transition Trump et Biden n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

Biden, l’ancien vice-président démocrate, devrait remporter 306 voix au collège électoral, 36 voix de plus qu’il n’en a besoin pour décrocher la présidence. Le Collège électoral doit se réunir le 14 décembre pour choisir le président.

L’équipe juridique de Trump et ses alliés ont à plusieurs reprises perdu ou retiré des poursuites visant à invalider les votes pour Biden dans plusieurs États que le président républicain devrait gagner pour annuler la victoire attendue de son adversaire.

L’avocat de Trump, Rudy Giuliani, a suggéré que les législatures des États pourraient essentiellement ignorer les décomptes de votes populaires montrant des victoires pour Biden et nommer des listes d’électeurs pour Trump au collège électoral.