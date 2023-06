Le DOJ lance une nouvelle cyber-unité de sécurité nationale alors que les menaces chinoises augmentent

Sue Gordon, ancienne directrice adjointe principale du Bureau du directeur du renseignement national, et Matt Olsen, responsable de la confiance et de la sécurité d’Uber et ancien directeur du National Counterterrorism Center, lors d’une table ronde à la conférence @Work de CNBC à San Francisco , 4 novembre 2019.

Le ministère américain de la justice annoncé Mardi, une nouvelle unité au sein de sa division de la sécurité nationale s’est concentrée sur la poursuite des cybermenaces des pirates informatiques des États-nations et soutenus par l’État, formalisant une partie de plus en plus importante de l’appareil de sécurité nationale dans la hiérarchie du ministère de la Justice.

Dans un communiqué, le procureur général adjoint Matt Olsen a déclaré que la nouvelle unité permettrait à l’équipe de sécurité nationale du DOJ « d’augmenter l’ampleur et la vitesse des campagnes de perturbation et des poursuites contre les acteurs de la menace de l’État-nation, les cybercriminels parrainés par l’État, les blanchisseurs d’argent associés et d’autres cybermenaces à la sécurité nationale. »

Le DOJ a poursuivi de manière agressive les cyber-acteurs soutenus par l’État, en particulier ceux de Chine ou de Corée du Nord. Les responsables de la sécurité nationale en dehors du DOJ ont également souligné que la Chine était une préoccupation majeure en matière de cybersécurité, y compris le plus haut responsable américain de la cybersécurité.

L’annonce ne fait aucune mention des cyber-efforts chinois, que la directrice de la CISA, Jen Easterly, a décrits la semaine dernière comme une « menace déterminante pour l’époque ».

Les inquiétudes concernant l’espionnage d’entreprise et industriel préoccupent depuis longtemps les hauts dirigeants du gouvernement et des entreprises, d’autant plus que les entreprises chinoises cherchent à sauter le pas et à développer une technologie équivalente, prétendument sur le dos de l’innovation ou de la recherche américaine.

Le mois dernier, le secrétaire à la Marine a confirmé que la Marine avait été « impactée » par un groupe de piratage soutenu par la Chine qui cherchait des renseignements et des données.

Le communiqué a mis l’accent sur la menace posée par les groupes de logiciels malveillants et de rançongiciels russes, qui chercheurs et praticiens caractérisent aussi puissantes mais moins coordonnées et moins stratégiques que les incursions depuis la Chine.

Alors que les groupes de piratage chinois ont « vécu de la terre », recueillant des renseignements et des données, les groupes russes et nord-coréens cherchent souvent à extorquer leurs victimes à des fins lucratives, générant des revenus pour eux-mêmes ou pour leurs gouvernements.

Construire des affaires contre ces groupes peut prendre des années et n’aboutit pas toujours à une arrestation, étant donné la nature étendue des groupes de piratage.

« NatSec Cyber ​​servira d’incubateur, capable d’investir dans le travail d’enquête long et complexe pour les cas à un stade précoce », a déclaré Olsen.