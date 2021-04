WASHINGTON – Le ministère de la Justice lance une enquête fédérale sur les droits civils sur les opérations de la police de Minneapolis et son utilisation de la force meurtrière, un jour après que l’ancien officier Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd.

Le procureur général Merrick Garland a annoncé l’examen mercredi, relançant une stratégie de justice utilisée pour tenir les services de police locaux responsables de leur comportement illégal.

« Le verdict d’hier ne traite pas des problèmes potentiellement systémiques de la police à Minneapolis », a déclaré Garland, décrivant une enquête de grande envergure qui examinera l’utilisation excessive de la force par les agents, les actions discriminatoires impliquant des personnes souffrant de problèmes de santé mentale, les politiques de formation du département et la supervision.

La révision de la justice récemment annoncée est distincte d’une enquête fédérale précédemment lancée sur la mort de Floyd, qui, selon Garland, se poursuit.

« Je crois fermement que les bons officiers ne veulent pas travailler dans des systèmes qui permettent de mauvaises pratiques », a déclaré Garland dans de brèves remarques au ministère de la Justice. «Les bons agents accueillent favorablement la reddition de comptes … La sécurité publique exige la confiance du public.

« Le ministère de la Justice », a déclaré le procureur général, « sera inébranlable dans sa quête d’une justice égale devant la loi. »

L’intervention du ministère de la Justice dans les affaires de police locale a été largement bloquée pendant l’administration Trump, mais Garland a annulé cette politique la semaine dernière, signalant que l’administration Biden avait l’intention d’enquêter plus agressivement sur les services de police accusés de violations des droits civils dans un contexte de méfiance croissante à l’égard des forces de l’ordre.

La note de service de Garland publiée vendredi a annulé une directive précédente de l’ancien procureur général Jeff Sessions, qui avait ordonné aux avocats de la justice de limiter l’utilisation des soi-disant décrets de consentement, qui sont des accords exécutés par les tribunaux qui permettent aux juges fédéraux de s’assurer que les réformes promises sont en cours.

Cette décision est intervenue dans les derniers jours du procès de Chauvin à Minneapolis et à la suite de multiples fusillades mortelles par la police.

Le président Joe Biden, qui a promis de redynamiser la surveillance fédérale de la police, a déclaré après que le jury a rendu son verdict mardi que la nécessité d’une réforme de la police ne s’arrêtait pas avec la condamnation de Chauvin.

«Nous pouvons et devons faire plus pour réduire la probabilité que de telles tragédies ne se reproduisent jamais et ne se reproduisent plus; pour s’assurer que les Noirs et les Marrons ou qui que ce soit – afin qu’ils n’aient pas peur des interactions avec les forces de l’ordre, qu’ils n’aient pas à se réveiller en sachant qu’ils peuvent perdre leur vie même en vivant leur vie, « Biden mentionné.

Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont également appelé le Congrès à donner suite à un projet de loi portant le nom de Floyd.

La George Floyd Justice in Policing Act renforcerait la responsabilité de la police, faciliterait la poursuite des agents des forces de l’ordre pour inconduite et créerait un registre national pour suivre les agents qui tentent de passer d’un département à un autre.

Le projet de loi a bloqué au Sénat où les républicains ont critiqué plusieurs aspects du projet de loi, y compris une disposition éliminant une certaine immunité juridique pour les agents visant à les protéger des plaintes injustifiées.

Les responsables de Minneapolis n’ont pas immédiatement commenté l’action de la justice, bien que le chef de la police Medaria Arradondo et d’autres commandants du département aient condamné les actions de Chauvin et aient témoigné contre lui pendant le procès.

« Nous reconnaissons que notre communauté souffre et que le cœur est lourd de nombreuses émotions », a déclaré Arradondo mardi après les verdicts. « Cependant, j’espère que la communauté dans laquelle je suis né et a grandi et que nous servons sera résiliente et qu’ensemble, nous pouvons trouver notre moment pour commencer à guérir. »

L’enquête sur le département de police de Minneapolis est l’une des quatre enquêtes ouvertes du ministère de la Justice sur les forces de l’ordre.