Le DOJ lance une bombe sur Trump qu’ils ont interviewé son avocat

Facebook



Twitter



Pinterest



Reddit



Flipboard



Imprimer



E-mail



Copier le lien



Comme





Suite





Le DOJ a un témoignage de l’avocat de Trump qui pourrait causer un gros problème à Trump, Bannon et aux autres accusés de Trump.

Politico a rapporté :

L’avocat de l’ancien président Donald Trump, Justin Clark, s’est entretenu avec des enquêteurs fédéraux il y a deux semaines, a révélé le ministère de la Justice dans un dossier au tribunal tôt lundi matin, un développement important qui pourrait se répercuter sur de multiples enquêtes face au cercle restreint de Trump.

….

Le comité restreint du 6 janvier a récemment révélé que Clark les avait également interviewés, soulevant des doutes sur les efforts du camp Trump pour envoyer de fausses listes d’électeurs au Congrès en décembre 2020, dans le cadre d’un plan à multiples facettes pour faire pression sur le vice-président de l’époque, Mike Pence, pour qu’il annule l’élection.

L’équipe juridique de Bannon a été informée de l’entretien la semaine dernière, ce qui n’a pas empêché Trump et Steve Bannon de concocter le système de privilège exécutif, qui, selon eux, ferait abandonner les accusations du DOJ et protégerait Trump d’éventuelles poursuites.

Le DOJ était déjà en avance sur Trump et Bannon, et leur entretien avec Clark est une mauvaise nouvelle pour quiconque dans l’orbite de Trump qui pensait qu’il pourrait éviter la condamnation et la prison en faisant imaginer à Donald Trump une vague magique d’une revendication de privilège exécutif qui n’a jamais existé. .

Steve Bannon et plusieurs des co-conspirateurs de Trump pourraient être cuisinés.