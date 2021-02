Le ministère de la Justice a lancé un « appel urgent » à l’aide des procureurs à travers les États-Unis au milieu d’un « afflux important d’affaires » après l’émeute du Capitole.

Dans un courrier électronique interne consulté par ABC, un responsable a écrit: « Le (bureau) a un besoin urgent d’assistance pour poursuivre des centaines d’affaires pénales.

« Sur la base de l’importance et de l’immédiateté du besoin, nous demandons à chaque procureur des États-Unis de déterminer s’il peut offrir une assistance essentielle au (bureau à Washington). »

Le bureau du procureur américain à Washington a jusqu’à présent pris en charge tous les cas. L’avocat américain par intérim à Washington, Michael Sherwin, a déclaré: « Les affaires sont toutes inculpées ici à DC »

Le ministère de la Justice a lancé un « appel urgent » à l’aide des procureurs à travers les États-Unis au milieu d’un « afflux important d’affaires » après l’émeute du Capitole, sur la photo

L’e-mail, envoyé la semaine dernière, indiquait que toute personne se portant volontaire pour aider « peut servir depuis son district d’origine ou dans le district de Columbia » dans une réaffectation qui pourrait durer neuf mois.

Plus de 170 personnes ont été inculpées dans le cadre de l’attaque du Capitole du 6 janvier impliquant des suspects de tout le pays; les autorités ont identifié au moins 400 personnes qui, selon eux, auraient commis des crimes lors du siège.

Un ancien responsable, qui a déclaré: « Il y a un problème de ressources clair, et le fait que le bureau de DC doive faire venir des procureurs de l’extérieur pour poursuivre ces affaires amplifie ce point.

«L’importance de certains de ces cas va être perdue lorsque vous en apportez des centaines.

Le DOJ envisagerait également d’inculper les personnes impliquées dans l’assaut meurtrier en vertu d’une loi fédérale généralement utilisée contre le crime organisé.

En vertu de la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues, connue sous le nom de RICO, les procureurs peuvent lutter contre certains crimes de racket en cours tels que le meurtre, l’enlèvement, la corruption et le blanchiment d’argent.

La loi de 1970 prévoit de lourdes sanctions pénales, y compris jusqu’à 20 ans de prison et la saisie des biens obtenus illégalement dans le cadre d’une entreprise criminelle.

L’e-mail, envoyé la semaine dernière, indiquait que toute personne qui se porterait volontaire pour aider « peut servir depuis son district d’origine ou dans le district de Columbia » dans une réaffectation qui pourrait durer neuf mois. La police du Capitole des États-Unis avec des armes à feu montre alors que les émeutiers tentent de s’introduire dans la chambre de la Chambre

Le siège des partisans de l’ancien président Donald Trump a fait cinq morts dont un policier. Il n’est pas encore clair si les cas qui en découlent répondent aux « éléments statutaires » nécessaires pour une accusation RICO, a déclaré l’ancien fonctionnaire fédéral.

Les procureurs dans une affaire RICO devraient montrer que les groupes d’extrême droite peuvent être qualifiés d ‘«entreprise criminelle» et que les membres de l’entreprise se sont livrés à une série de deux crimes ou plus au-delà des émeutes du Capitole.

Les avocats américains de tout le pays s’étaient engagés à poursuivre les émeutiers sous leur autorité.

Peter McCoy, l’avocat américain en Caroline du Sud, a été l’un des nombreux à s’engager: «Permettez-moi d’être parfaitement clair.

« Toute personne qui a voyagé depuis le district de Caroline du Sud dans l’intention d’aider cette parodie ou de commettre des actes de destruction sera poursuivie par (mon bureau). »

Mais le bureau du procureur américain à Washington a jusqu’à présent pris en charge tous les cas.

L’avocat américain par intérim à Washington, Michael Sherwin, a déclaré dans les jours qui ont suivi l’émeute: « Les affaires sont toutes inculpées ici à DC.

Et ce qui rend cette affaire, en particulier, sans précédent, inhabituelle et extrêmement complexe, c’est le fait qu’après l’événement, des milliers de personnes sont évidemment retournées dans leurs quartiers d’origine. Et cela a compliqué les choses.

‘QAnon Shaman’ Jacob Anthony Chansley a été accusé de troubles civils, d’obstruction à une procédure officielle, de conduite désordonnée dans un bâtiment restreint, de manifestation dans un bâtiment du Capitole et d’autres chefs d’accusation

Kevin Seefried, qui a été vu portant le drapeau, a été arrêté dans le Delaware avec son fils, Hunter Seefried. Les procureurs ont déclaré que les deux étaient entrés dans le bâtiment du Sénat par une fenêtre cassée avant que Kevin Seefried ne soit vu portant le drapeau confédéré sur des photos qui ont attiré l’attention des médias et des médias sociaux.

Aujourd’hui, le ministère de la Justice a été contraint de demander de l’aide dans la capitale à ses 93 bureaux d’avocats américains.

Ils recherchent des réponses d’ici la fin de cette semaine.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré à ABC: « Le ministère a décidé de poursuivre toutes les affaires résultant du siège du 6 janvier de la capitale à l’extérieur du bureau de Washington, DC, car c’est là que les crimes ont été commis. »

L’administration du président Joe Biden a averti que l’extrémisme domestique était une menace croissante après le déchaînement du Capitole, un changement radical par rapport à la façon dont Trump considérait les groupes extrémistes tels que les Proud Boys et Oath Keepers.

Lors d’un débat préélectoral avec Biden en septembre, Trump a dit aux Proud Boys de « prendre du recul et de se tenir prêt ».

Les partisans de Trump prennent d’assaut le bâtiment du Capitole après le rassemblement « Stop The Steal » où ils se sont rassemblés pour protester contre les résultats des élections de 2020

La porte-parole du ministère de la Justice, Kristina Mastropasqua, a refusé de commenter l’utilisation potentielle du statut du RICO au-delà du fait de souligner les déclarations antérieures du procureur fédéral principal du district de Columbia, Michael Sherwin, selon lesquelles il inculperait des personnes sur la base de ce que les preuves ont montré.

Sherwin a déclaré qu’un large éventail d’accusations criminelles était envisagé, notamment l’intrusion, les voies de fait et le complot séditieux.

La loi RICO a été conçue pour aider les procureurs à condamner les principaux dirigeants de la mafia qui ont ordonné à d’autres de commettre des crimes. Les affaires RICO sont complexes, prennent souvent des années à se développer et nécessitent l’approbation de la direction du ministère de la Justice.

«RICO a été conçu pour s’adresser au parrain – la personne qui ne se fait pas les mains sanglantes», a déclaré Jeffrey Grell, un avocat spécialisé dans le droit RICO. «Vous n’utiliseriez vraiment RICO que pour attaquer les pivots ou les dirigeants.