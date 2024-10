Le DOJ indique qu’il envisage de scinder Google suite à une décision de monopole

Le ministère de la Justice a formulé mardi soir des recommandations concernant les pratiques commerciales de Google en matière de moteurs de recherche, indiquant qu’il envisageait une éventuelle dissolution du géant de la technologie comme mesure antitrust.

Les remèdes nécessaires pour « prévenir et restreindre le maintien d’un monopole pourraient inclure des exigences et des interdictions contractuelles ; des exigences de non-discrimination en matière de produits ; des exigences en matière de données et d’interopérabilité ; et des exigences structurelles », a déclaré le ministère. dit dans un dossier.

Le DOJ a également déclaré qu’il « envisageait des solutions comportementales et structurelles qui empêcheraient Google d’utiliser des produits tels que Chrome, Play et Android pour profiter de la recherche Google et des produits et fonctionnalités liés à la recherche Google – y compris les points d’accès et fonctionnalités de recherche émergents, tels que l’intelligence artificielle – sur les rivaux ou les nouveaux entrants.

En outre, le DOJ a suggéré de limiter ou d’interdire les accords par défaut et « d’autres accords de partage des revenus liés à la recherche et aux produits liés à la recherche ». Cela inclurait les accords de position de recherche de Google avec les appareils iPhone et Samsung d’Apple – des accords qui coûtent à l’entreprise des milliards de dollars par an en paiements. L’agence a suggéré qu’une façon d’y parvenir consiste à exiger un « écran de choix », qui pourrait permettre aux utilisateurs de choisir parmi d’autres moteurs de recherche.

De tels remèdes mettraient fin au « contrôle actuel de la distribution par Google » et garantiraient que « Google ne puisse pas contrôler la distribution de demain ».

Ces recommandations interviennent après qu’un juge américain a statué en août que Google détient un monopole sur le marché de la recherche. Cette décision est intervenue après que le gouvernement a déposé une plainte historique en 2020, alléguant que Google avait conservé sa part du marché général de la recherche en créant de fortes barrières à l’entrée et une boucle de rétroaction qui maintenait sa domination. Le tribunal a estimé que Google avait violé l’article 2 de la loi Sherman, qui interdit les monopoles.

Kent Walker, président des affaires mondiales de Google, a déclaré que la société prévoyait de faire appel de la décision et a souligné l’accent mis par le tribunal sur la haute qualité des produits de recherche de Google, ce que le juge a également noté dans sa décision.

Le DOJ a également recommandé à Google de mettre à la disposition des concurrents ses données au sein de son index et de ses modèles de recherche, y compris ses fonctionnalités de recherche assistées par l’IA et ses données de classement des annonces. Le DOJ envisage également des solutions qui « interdiraient à Google d’utiliser ou de recycler des données qui ne peuvent pas être efficacement partagées avec d’autres sur la base de problèmes de confidentialité », selon le dossier.

Les recommandations sont encore loin d’être décidées.

Le juge Amit Mehta a déclaré qu’il s’efforcerait de se prononcer sur les recours d’ici août 2025 et qu’un appel de Google prolongerait probablement son impact final, potentiellement des années.

En réponse au dossier déposé mardi, la vice-présidente des affaires réglementaires de Google, Lee-Anne Mulholland, a qualifié les recommandations du DOJ de « radicales ».

« Cette affaire concerne un ensemble de contrats de distribution de recherche », a déclaré Mulholland. dans un article de blog. « Plutôt que de se concentrer sur cela, le gouvernement semble poursuivre un vaste programme qui aura un impact sur de nombreux secteurs et produits, avec des conséquences imprévues importantes pour les consommateurs, les entreprises et la compétitivité américaine. »

Elle a ajouté que « séparer Chrome ou Android les briserait – et bien d’autres choses ».

Le résultat le plus probable, selon certains experts juridiques, est que le tribunal demandera à Google de mettre fin à certains accords exclusifs, comme celui qu’il a conclu avec Apple. Le tribunal pourrait suggérer à Google de permettre aux utilisateurs d’essayer plus facilement d’autres moteurs de recherche, ont déclaré des experts à CNBC. Toutefois, une rupture semble moins probable, estiment les experts.

Au deuxième trimestre, « Google Search & Other » a représenté 48,5 milliards de dollars de revenus, soit 57 % du chiffre d’affaires total d’Alphabet. La société détient 90 % des parts de marché de la recherche.

Dans une autre affaire antitrust cette semaine, un juge américain a émis une injonction permanente qui obligera Google à proposer des alternatives à sa boutique Google Play pour télécharger des applications sur les téléphones Android.

En septembre, un juge a clôturé le procès d’une autre affaire antitrust intentée par le DOJ, bien que celle-ci concernait les activités de technologie publicitaire de Google.