SIX autres personnes liées à la milice d’extrême droite Oath Keepers ont été inculpées d’avoir planifié l’attaque du Capitole.

L’affaire contre les personnes liées au groupe extrémiste anti-gouvernemental est la plus grande affaire de complot intentée par le ministère américain de la Justice à ce jour lors de l’insurrection du 6 janvier.

Les nouvelles arrestations comprenaient Floridian Graydon Young, 54 ans, Laura Steele, 52 ans, résidente de Caroline du Nord, Sandra Ruth Parker, 62 ans, et Bennie Alvin Parker, 70 ans, tous deux de l’Ohio, et Connie et Kelly Meggs, 52 et 59 ans. , qui résidaient en Floride.

L’acte d’accusation – qui est une accusation formelle de conduite criminelle, plutôt qu’une preuve de culpabilité – indique que le groupe se prépare à l’attaque depuis un certain temps.

Young aurait organisé des armes à feu et un entraînement au combat pour lui-même et pour d’autres, par l’intermédiaire d’une société de Floride.

Dans la période qui a précédé l’attaque, Bennie Parker aurait largement communiqué avec Jessica Watkins – une autre filiale d’Oath Keepers arrêtée le mois dernier – au sujet de la possibilité de rejoindre sa milice et de combiner ses forces pour les événements du 6 janvier.

Au cours de l’attaque, les autorités ont déclaré que le groupe portait des gilets et des casques tactiques et a gravi les marches centrales du côté est du Capitole américain dans une «formation de pile de style militaire» avant de franchir la porte au sommet et de prendre d’assaut le bâtiment.

Selon les documents judiciaires, Kelly Meggs est la dirigeante autoproclamée de la section de Floride des Oath Keepers, dont Connie Meggs, Young et Steele seraient également membres.

Kelly Meggs a posté sur Facebook en décembre, affirmant que Trump nous avait «appelés tous au Capitole et voulait que nous le rendions sauvage !!!»

«Trump a dit que ça allait être sauvage !!!!!!! Ça va être sauvage !!!!!!! » dit le post.

Les six personnes arrêtées cette semaine ont suivi de til a arrêté trois autres personnes inculpées le mois dernier; Thomas Caldwell, Jessica Watkins et Donovan Ray Crowl.

L’affaire est poursuivie par le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia et la section de lutte contre le terrorisme de la division de la sécurité nationale du DOJ, avec l’aide des bureaux du procureur des États-Unis pour le district moyen de Floride, le district intermédiaire de Caroline du Nord et le District sud de l’Ohio.

The Oath Keepers a été formé en 2009, après l’élection de Barack Obama.

Le Ligue anti-diffamation décrit l’organisation comme un groupe conspirateur ou une milice d’extrême droite qui soutient Donald Trump.

Ils se étiquettent comme « la dernière ligne de défense contre la tyrannie. »

Le fondateur du groupe, Stewart Rhodes, a annoncé ses débuts dans un billet de blog, dans lequel il déclarait que la mission principale du groupe serait «d’empêcher la destruction de la liberté américaine en empêchant une dictature totalitaire à part entière de prendre le pouvoir».

Rhodes et ses partisans estiment qu’une guerre civile violente aux États-Unis est imminente et que la défense de Donald Trump est la solution pour remettre la nation sur les rails.

Le site Web Oath Keepers publiait fréquemment des diatribes ciblant la gauche.

Twitter a interdit le compte officiel Oath Keepers, ainsi que celui de son président Stewart Rhodes, après que le groupe ait appelé à la violence à la fin de l’année dernière.

Cependant, l’organisation est restée active via son site Web et via des courriers électroniques envoyés aux abonnés.

« Notre POTUS ne tombera pas sans combat », a lu un courriel récent.

«Il ne concédera pas. Cette élection a été volée à We The People. Nous prévaudrons mais nous avons besoin de votre aide! Ou nous perdrons notre démocratie. »

Ils recrutent des membres d’anciens militaires actifs, de la police et des premiers intervenants, bien qu’ils acceptent n’importe qui comme membre.

Ils ont participé à des manifestations anti-lockdown l’année dernière, assurant la «sécurité» pendant les manifestations de Black Lives Matter et ont mis en garde contre une prise de contrôle «marxiste» après les élections américaines.

En 2014 et 2015, ils étaient connus pour avoir participé à des différends entre les éleveurs ou les mineurs et le gouvernement.

L’ADL estime qu’il y a plusieurs milliers de membres des Oath Keepers, mais le groupe a prétendu en avoir plus que cela.

Leur nom vient de membres ayant prêté serment de défendre la Constitution américaine « de tous les ennemis, étrangers et nationaux ».