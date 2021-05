Le DOJ inculpe 14 personnes pour fraude présumée dans les soins de santé liée à Covid-19

Les procureurs fédéraux ont inculpé 14 personnes dans plusieurs stratagèmes de fraude qui auraient escroqué les consommateurs et les assureurs sur 143 millions de dollars, le ministère de la Justice annoncé Mercredi.

En plus de ceux inculpés par le DOJ, plus de 50 prestataires médicaux sont également confrontés à des mesures administratives de la part du Center for Program Integrity et des Centers for Medicare & Medicaid Services pour leur implication dans des stratagèmes de fraude aux soins de santé liés à Covid-19.

La Section de la fraude du DOJ, qui dirige la Medicare Fraud Strike Force, a annoncé qu’elle poursuivait des poursuites dans les districts suivants: Western District of Arkansas, Northern District of California, Middle District of Louisiana, Central District of California, Southern District of Florida, District of New Jersey et le district oriental de New York.

« Ces professionnels de la santé, dirigeants d’entreprise et autres auraient profité de la pandémie du COVID-19 pour se remplir les poches au lieu de fournir les services de soins de santé nécessaires pendant cette période sans précédent dans notre pays », a déclaré la sous-procureure générale Lisa Monaco. « Nous sommes déterminés à responsabiliser ceux qui exploitent ces programmes dans toute la mesure de la loi. »

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a également déclaré que l’agence s’était engagée à lutter contre la fraude dans les soins de santé liée à Covid-19.

L’annonce du DOJ a également noté que les bénéfices tirés des stratagèmes frauduleux auraient été blanchis par des sociétés écrans et utilisés pour acheter des voitures exotiques et des biens immobiliers de luxe.

Après que Covid-19 a été reconnu comme une urgence nationale, la réglementation de la télésanté a été élargie pour donner aux bénéficiaires de Medicare un meilleur accès à une gamme plus large de services afin d’éviter les déplacements à risque vers les sites de soins de santé. Les accusés auraient exploité ces extensions de la réglementation pour soumettre des réclamations frauduleuses à Medicare pour des rencontres de télémédecine qui ne se sont jamais produites, selon le DOJ.

Dans l’Arkansas, un homme qui possède deux laboratoires d’analyses a été accusé de fraude dans les soins de santé en lien avec un prétendu stratagème visant à frauder les États-Unis de plus de 88 millions de dollars. L’homme aurait utilisé l’accès aux informations sur les bénéficiaires et les prestataires médicaux à partir de commandes antérieures de tests de laboratoire pour soumettre des centaines de réclamations frauduleuses pour des tests d’urine, de médicaments et autres. Certaines des demandes faussement présentées concernaient des bénéficiaires déjà décédés.

Un médecin du New Jersey aurait commandé des tests génétiques coûteux et médicalement inutiles pour les bénéficiaires de Medicare qui ont assisté à un événement publicitaire de dépistage Covid-19 auquel il a participé. L’homme aurait également facturé à Medicare des services qu’il n’a jamais fournis aux bénéficiaires, pour un total d’environ 19 millions de dollars dans les systèmes de fraude en matière de soins de santé.

Un autre homme de l’État qui était partenaire dans un laboratoire de tests diagnostiques aurait offert des pots-de-vin en échange de tests respiratoires qui étaient mal associés aux tests Covid et facturés à Medicare. L’homme aurait payé et reçu des pots-de-vin dans le cadre d’un stratagème totalisant 5,4 millions de dollars.

À New York, des accusations ont été portées contre deux personnes qui possédaient plusieurs pharmacies et sociétés de vente en gros de pharmacies factices pour avoir commis des fraudes dans les soins de santé, des virements électroniques et du blanchiment d’argent pour un total de 45 millions de dollars. Les deux et leurs co-conspirateurs auraient acquis des privilèges de facturation pour plusieurs pharmacies. Ils auraient également soumis des réclamations frauduleuses à Medicare en abusant des règles d’urgence Covid-19 pour éviter les limites autrement applicables sur les recharges de médicaments coûteux.

Le rapport affirme que les défendeurs « auraient utilisé un réseau élaboré d’opérations internationales de blanchiment d’argent pour dissimuler et déguiser le produit du stratagème ».

« Les prestataires de soins médicaux ont été les héros méconnus. … Il est décourageant que certains aient abusé de leurs autorités », a déclaré Wray.