Le DOJ expose le PD de Minneapolis pour des schémas de racisme et d’abus

Le département de la Justice Il a fallu deux ans pour découvrir ce que les Noirs disaient depuis des générations : le département de police de Minneapolis est au mieux incompétent et au pire une organisation terroriste raciste.

Le DOJ a dû observer un chapitre tristement célèbre du plus grand gang des États-Unis pour le croire. Le PA rapporte que le ministère de la Justice a finalement révélé que la police de Minneapolis « avait systématiquement discriminé les minorités raciales, violé les droits constitutionnels et ignoré la sécurité des personnes en détention pendant des années avant que George Floyd ne soit tué ».

Lorsque les gens considèrent les flics corrompus comme des « brebis galeuses », ils ignorent généralement que le reste de la phrase dit qu’ils « gâtent inévitablement tout le groupe ». Selon les découvertes sur les pratiques de la police de Minneapolis, c’est pourri jusqu’à la racine.

Le lendemain de la condamnation de l’ancien officier du PD de Minneapolis, Derek Chauvin, pour le meurtre de George Floyd, le DOJ a ouvert une enquête sur le département. Procureur général Merrick Garland a reconnu les quelques exceptions avant d’annoncer que « les modèles et les pratiques que nous avons observés ont rendu possible ce qui est arrivé à George Floyd ».

Les agents mettent régulièrement en danger la vie des personnes sous leur garde. Nous avons déjà vu la règle non écrite de l’engagement lorsqu’il s’agit de personnes en garde à vue qui ont du mal à respirer. La réponse standard de la police, y compris dans les derniers instants de Floyd, était souvent une variante de «Vous pouvez respirer. Tu parles en ce moment.

Les lâches en bleu abusaient régulièrement de leur pouvoir pour profiler racialement les communautés noires et autochtones. Les flics ont fréquemment terrorisé des victimes innocentes avec des « techniques et armes dangereuses » pour des raisons insignifiantes comme critiquer la police ou sans raison du tout. Après que la mort de Floyd a déclenché des soulèvements contre la brutalité policière et le racisme, les flics ont riposté contre les manifestants et les journalistes.

Conduire alors que Noir était tout ce qu’il fallait pour faire l’expérience d’interpellations routières 6,5 fois plus que les Blancs. Pour les Amérindiens, c’était 7,9 fois plus fréquent. Selon le recensement américain, seulement 18,4% de Minneapolis est noir et 1,3% est amérindien et natif de l’Alaska.

Le rapport a révélé que les agents de Minneaplolis ont appliqué des attaches cervicales comme celle qui a tué Floyd 198 fois entre le 1er janvier 2016 et le 16 août 2022. Ils ont même continué à les utiliser après leur interdiction en raison de son meurtre.

Les crises de santé mentale se terminent plus souvent par des agressions et des arrestations que par les soins de santé mentale d’urgence dont elles ont réellement besoin.

Le changement est à l’horizon à Minneapolis, mais la réforme de la police n’est que le début de ce dont les villes ont besoin pour être plus sûres

L’enquête sur les droits civiques a examiné des documents, des images de caméras corporelles et des données recueillies auprès de la ville et de la police. En plus de surveiller le PD de Minneapolis de 2021 à 2022, l’examen a couvert les pratiques et les fautes policières remontant à 2016. Le DOJ a également mené des visites guidées et des entretiens avec des agents et des résidents. Les conclusions de l’examen ont conduit la ville et le service de police à convenir d’un décret de consentement.

D’autres villes comme Baltimore, la Nouvelle-Orléans, Chicago, Seattle et Ferguson ont également salué la supervision d’un décret de consentement. L’accord soumet les services de police à la surveillance fédérale des efforts de réforme par un contrôleur indépendant et un juge fédéral.

Après des années à s’en tirer en tirant littéralement d’abord et en posant des questions plus tard, ces réformes se font attendre depuis longtemps. Les principales conclusions ont déterminé que les flics de Minneapolis répondaient souvent aux crises de santé mentale avec des armes mortelles et des étranglements.

Des citoyens ont déposé des plaintes concernant des incidents tels que tenir un adolescent noir sous la menace d’une arme pour un burrito à 5 $ ou menacer de «s’assurer que vous et tous les partisans de Black Lives êtes effacés de la surface de la Terre». Cependant, les flics corrompus se débarrassent commodément des actes répréhensibles sans même examiner les preuves comme les images de caméra.

Les tentatives de réforme de ces attrapeurs d’esclaves en herbe ne signifieront pas grand-chose tant que des milliards de dollars iront à leur arsenal de qualité militaire, des congés payés pour les criminels violents et des paiements pour la brutalité policière. Comme la plupart des budgets de la police augmentent régulièrement, il ne résout pas les crimes plus violents. Au lieu de cela, il finance le les arrestations pour délits utilisées pour harceler de manière disproportionnée les Noirs dans les communautés surpolicées.

Les inquiétudes concernant les risques de définancer la police sonner creux alors que les villes continuent de financer des institutions et des ressources qui préviennent réellement le crime, comme l’éducation publique, les établissements de santé mentale, les programmes de traitement de la toxicomanie et le logement abordable. Ce n’est pas un hasard si les quartiers les plus sûrs ont généralement le moins de présence policière et le plus d’investissements gouvernementaux.

L’interdiction des attaches cervicales et des mandats d’interdiction de frapper qui ont tué George Floyd et Amir Locke sont des changements nécessaires. Cependant, ils ne s’attaquent qu’aux symptômes et non aux causes profondes de la violence et de la criminalité d’État.