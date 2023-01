Le DOJ examine des documents potentiellement classifiés au centre de Biden

WASHINGTON (AP) – Le ministère de la Justice examine un lot de documents potentiellement classifiés trouvés dans les bureaux de Washington de l’ancien institut du président Joe Biden, a annoncé lundi la Maison Blanche.

L’avocat spécial du président Richard Sauber a déclaré qu ‘”un petit nombre de documents avec des marques classifiées” ont été découverts alors que les avocats personnels de Biden nettoyaient les bureaux du Penn Biden Center, où le président a conservé un bureau après avoir quitté la vice-présidence en 2017 jusqu’à ce que peu de temps avant qu’il ne lance sa campagne présidentielle de 2020 en 2019. Les documents ont été trouvés le 2 novembre 2022, dans un “placard verrouillé” du bureau, a déclaré Sauber.

Sauber a déclaré que les avocats avaient immédiatement alerté le bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche, qui avait informé la National Archives and Records Administration – qui avait pris possession des documents le lendemain.

“Depuis cette découverte, les avocats personnels du président ont coopéré avec les Archives et le ministère de la Justice dans un processus visant à garantir que tous les dossiers de l’administration Obama-Biden sont correctement en possession des Archives”, a déclaré Sauber.

Une personne familière avec l’affaire mais non autorisée à en discuter publiquement a déclaré que le procureur général Merrick Garland avait demandé au procureur américain du district nord de l’Illinois, John Lausch, d’examiner l’affaire après que les Archives aient renvoyé la question au département. Lausch est l’un des rares avocats américains à avoir été retenu par l’administration de l’ancien président Donald Trump.

Indépendamment de l’examen du ministère de la Justice, la révélation que Biden a potentiellement mal géré des dossiers classifiés ou présidentiels pourrait s’avérer être un casse-tête politique pour le président, qui a qualifié d'”irresponsable” la décision de Trump de conserver des centaines de ces dossiers dans son club privé en Floride.

Trump a pesé lundi sur son site de médias sociaux, demandant: “Quand le FBI va-t-il faire une descente dans les nombreuses maisons de Joe Biden, peut-être même la Maison Blanche?”

La révélation intervient alors que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants et promettent de lancer de vastes enquêtes sur l’administration de Biden.

Cela peut également compliquer l’examen par le ministère de la Justice de l’opportunité de porter des accusations contre Trump, qui a lancé une nouvelle offre pour la Maison Blanche en 2024 et a affirmé à plusieurs reprises que l’enquête du ministère sur sa propre conduite équivalait à de la “corruption”.

Les Archives nationales n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lundi. Les porte-parole de Garland et Lausch ont refusé de commenter.

Le représentant James Comer, le nouveau président du GOP du comité de surveillance de la Chambre, a déclaré lundi que la révélation soulevait des questions sur la gestion par le ministère de la Justice de l’enquête Trump.

« La Maison Blanche va-t-elle être perquisitionnée ce soir ? Vont-ils attaquer les Bidens ? a-t-il demandé aux journalistes. “C’est une autre préoccupation qu’il existe un système judiciaire à deux niveaux au sein du DOJ avec la façon dont ils traitent les républicains contre les démocrates, certainement comment ils traitent l’ancien président contre le président actuel.”

Son homologue démocrate, le représentant Jamie Raskin, a déclaré que les avocats de Biden “semblent avoir pris des mesures immédiates et appropriées”.

“Je suis convaincu que le procureur général a pris les mesures appropriées pour assurer un examen minutieux des circonstances entourant la possession et la découverte de ces documents et prendre une décision impartiale sur toute autre action qui pourrait être nécessaire”, a-t-il ajouté.

Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, président du puissant comité judiciaire de la Chambre, a déclaré lundi que le public américain méritait d’être informé plus tôt de la révélation de documents classifiés.

“Ils étaient au courant de cela une semaine avant les élections, peut-être que le peuple américain aurait dû le savoir”, a déclaré Jordan aux journalistes. “Ils étaient certainement au courant du raid sur Mar-a-Lago 91 jours avant cette élection, mais bien si le 2 novembre, le pays aurait su qu’il y avait des documents classifiés au Biden Center.”

La Jordanie fait partie des républicains de la Chambre qui poussent à la création d’un “sous-comité restreint sur la militarisation du gouvernement fédéral” au sein du comité judiciaire.

Des votes sur la création de ce comité sont attendus dès cette semaine, mettant en place une confrontation entre les républicains et les procureurs menant diverses enquêtes fédérales, y compris celles sur Trump.

On ne savait pas immédiatement pourquoi la Maison Blanche n’avait pas divulgué la découverte des documents ou l’examen du DOJ plus tôt. CBS a été le premier à rendre compte lundi de la découverte des documents potentiellement classifiés.

Le ministère de la Justice enquête depuis des mois sur la conservation d’environ 300 documents marqués comme classifiés et récupérés dans le domaine de Trump en Floride. Dans ce cas, selon les procureurs, les représentants de Trump ont résisté aux demandes de restitution de la totalité des documents classifiés et n’ont pas pleinement respecté une assignation à comparaître demandant leur restitution.

En août, des agents du FBI ont signifié un mandat de perquisition sur la propriété de Mar-a-Lago, retirant 33 boîtes et conteneurs.

Cette enquête est menée par l’avocat spécial Jack Smith. Les procureurs ont interrogé un éventail d’associés de Trump et ont utilisé un grand jury pour entendre les preuves.

On ne sait pas quand une décision sera prise quant à savoir si Trump, ou quelqu’un d’autre, devrait être inculpé.

Le groupe de réflexion, officiellement connu sous le nom de Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, est affilié à l’Université de Pennsylvanie et continue de fonctionner indépendamment de l’administration Biden.

Les écrivains d’Associated Press Nomaan Merchant, Eric Tucker et Farnoush Amiri à Washington et Michael Tarm à Chicago ont contribué.

Cette histoire a été publiée pour la première fois le 9 janvier 2023. Elle a été mise à jour le 10 janvier 2023 pour corriger le fait que le nombre de boîtes saisies par le FBI lors de sa perquisition d’août à Mar-a-Lago était de 33 boîtes et conteneurs, et non de 15. .

