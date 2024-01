Le DOJ et l’inspecteur général enquêtent sur la fermeture du pont de Washington

PROVIDENCE − Le ministère américain de la Justice et le Bureau de l’Inspecteur général enquêtent sur les circonstances entourant la fermeture de la travée en direction ouest du pont de Washington et, plus particulièrement, sur une « allégation selon laquelle de fausses demandes de paiement pour des services et/ou de fausses déclarations de soutien de ces paiements ont été soumis au gouvernement américain.

Les agences fédérales “recherchent des documents et des dossiers liés au pont de Washington”, a écrit Olivia DaRocha, porte-parole du gouverneur Dan McKee, dans un courrier électronique vendredi soir.

“Ce n’est pas inattendu et le gouverneur se félicite de cette révision”, a-t-elle déclaré. “Le gouverneur a demandé au ministère des Transports du Rhode Island de coopérer pleinement. Comme vous le savez, le gouverneur a demandé à son ministère de l’Administration d’embaucher un expert tiers indépendant pour examiner également cette question.”

Le bureau du gouverneur a ensuite rendu publique une lettre de demande de documents adressée au DOT par le bureau du procureur américain qui disait :

“L’enquête concerne l’allégation selon laquelle de fausses demandes de paiement pour des services et/ou de fausses déclarations à l’appui de tels paiements auraient été soumises au gouvernement américain.”

“Ces paiements concernent des réclamations soumises concernant la construction, l’inspection et/ou la réparation du pont Interstate 195 Washington reliant Providence et East Providence, Rhode Island.”

Parmi les demandes de documents remontant au 1er janvier 2015 :

“Toutes les factures et acomptes de l’entrepreneur, y compris toutes les pièces justificatives, pour les travaux effectués sur les sièges à poutres sur les piles 6 et 7 du pont de Washington.

“Tous les documents, rapports ou autres enregistrements décrivant ou montrant tout travail effectué sur les sièges de poutre sur les piles 6 et 7 du pont de Washington. Cela inclut tous les journaux quotidiens et/ou rapports de travail quotidiens.

“Tous les documents liés à toute inspection du pont de Washington, y compris tous les rapports préliminaires et finaux, toutes les notes et toutes les photographies. Cela inclut toute la correspondance, y compris les courriels et les communications par SMS, liée à toute inspection du pont de Washington.”

DaRocha a déclaré que le ministère américain des Transports avait informé le Rhode Island de la prochaine demande de documents vendredi, le même jour où un nouveau calendrier plus long pour identifier les réparations du pont est apparu.

En décembre, les responsables des transports du Rhode Island ont déclaré qu’ils espéraient terminer les réparations de la travée en difficulté en direction ouest du pont de Washington d’ici mars. Désormais, ils s’attendent seulement à connaître le plan de réparation d’ici là.

Dans une mise à jour adressée aux législateurs d’East Bay dont les électeurs sont aux prises avec la circulation causée par la fermeture du pont, le directeur du ministère des Transports, Peter Alviti Jr., a déclaré vendredi qu’il s’attend à un rapport technique sur le pont d’ici fin février ou début mars, selon ceux-ci. qui participaient à la conférence téléphonique.

Un porte-parole du DOT a confirmé ce calendrier vendredi soir, écrivant que l’agence “s’attend à recevoir l’analyse et les recommandations des ingénieurs sur les prochaines étapes d’ici fin février/début mars”.

L’analyse devrait révéler si la travée en direction ouest doit être démolie, une possibilité évoquée par Alviti plus tôt cette semaine, ce qui prolongerait considérablement le délai de réouverture complète du pont, par rapport à une réparation plus limitée.

Que s’est-il passé lors de l’appel ?

La majeure partie de la conférence téléphonique de vendredi a été consacrée à expliquer le processus suivi par le DOT pour déterminer quoi faire avec le pont et comment gérer au mieux la congestion causée par la moitié du nombre normal de voies de circulation traversant la rivière Seekonk, deux » ont déclaré les participants.

Le représentant Jason Knight, D-Barrington, a déclaré qu’en plus d’exposer le calendrier de fin février à mi-mars, Alviti a parlé des défis liés au « rassemblement de tous ces différents groupes d’ingénierie ».

En plus des consultants travaillant à l’élaboration d’un plan de réparation du pont, un deuxième groupe d’ingénieurs extérieurs étudie la manière dont un pont qui a passé avec succès une inspection en juillet a dû être brusquement fermé en décembre.

Le représentant June Speakman, D-Warren, a déclaré qu’une grande partie de la discussion s’est concentrée sur des solutions pour atténuer le trafic alors que les deux sens de circulation utilisent la travée en direction est.

Lors d’une conférence de presse lundi, Alviti a refusé de fournir un calendrier sur le moment où le DOT présenterait un plan pour réparer le pont et combien de temps cela pourrait prendre au-delà du « court terme ». Il a ajouté que les ingénieurs étaient encore en train de déterminer si la travée pouvait être réparée telle quelle, si elle nécessitait une révision importante ou si elle devait être démolie.

La représentante Katherine Kazarian, D-East Providence, a déclaré qu’Alviti avait accepté de tenir des mises à jour en personne avec les membres des communautés touchées par le pont.

“La circulation est insupportable”, a déclaré Kazarian. “C’est imprévisible et cela perturbe toutes les facettes de la vie. Amener les enfants à l’école et en revenir a été un cauchemar et pour les entreprises qui ne peuvent pas obtenir de livraisons. Nous devons souligner à quel point la situation est grave.”

La colère des législateurs survient alors que McKee a été critiqué cette semaine pour des commentaires décrivant les retards du pont comme étant de seulement 10 ou 15 minutes.

“Il y a toujours eu un renfort lorsque vous traversez cette zone”, a déclaré McKee aux journalistes plus tôt dans la semaine. “Quel est le délai : 10 minutes, 15 minutes ? Nous savons que cela n’est pas pratique pour les gens, mais nous essayons de leur faire savoir que c’est ce qu’il faut prévoir.”

Audience conjointe de surveillance de la Chambre et du Sénat à venir

Les leaders parlementaires prévoient toujours une audience de surveillance de la Chambre au cours de la semaine commençant le 12 février, et le président du Sénat, Dominick Ruggerio, est désormais « disposé à mener une audience de surveillance conjointe avec la Chambre avant les vacances de février ».

Ce calendrier supposait initialement que les législateurs auraient d’ici là un ou plusieurs rapports du DOT – et/ou de ses consultants – sur la façon dont le pont s’était si détérioré avant que les dégâts ne soient repérés par un « jeune ingénieur » aux yeux vifs et anonyme.

Interrogé sur ce qu’il espérait sortir de l’audience de surveillance, le président de la Chambre, K. Joseph Shekarchi, a déclaré qu’il espérait un « examen complet de l’histoire ».

Interrogé à nouveau vendredi, Shekarchi a déclaré : « Ma position a été très claire et je ne change pas. Je m’engage à tenir une audience du Comité de surveillance de la Chambre avant les vacances de février. Je suis ouvert à une audience conjointe avec le Sénat ou à une audience uniquement avec la Chambre.

Il est rappelé aux employés de l’État qu’ils peuvent avoir la possibilité de travailler à domicile

Avant même qu’Alviti ne livre son dernier rapport sur les mauvaises nouvelles, le directeur administratif Jonathan Womer a envoyé un courrier électronique aux principaux administrateurs du gouvernement de l’État pour leur rappeler les politiques qui permettent aux fonctionnaires de travailler à domicile, au moins à temps partiel, si leur emploi le permet et leur les superviseurs approuvent.

L’e-mail qu’il a envoyé jeudi disait notamment : “Compte tenu des travaux de construction en cours sur le pont de Washington, le ministère de l’Administration rappelle aux agences deux politiques pour aider à gérer les employés dont les déplacements sont concernés.”

Il n’a pas été possible de déterminer dans l’immédiat combien de fonctionnaires travaillent actuellement à domicile par rapport à avant la fermeture du pont.

La porte-parole du pouvoir judiciaire, Lexi Kriss, a déclaré au Journal : « Tous les tribunaux ont été aussi flexibles que possible avec les personnes dont les déplacements ont été perturbés en raison des fermetures et des détours du pont de Washington. Cela a inclus des horaires flexibles et du télétravail pour le personnel – des dispositions pour les employés que nous avions déjà élaborées. car au plus fort de la pandémie.

Certains avocats ont également signalé de manière anecdotique des aménagements leur permettant de tenir des téléconférences alors qu’elles auraient autrement été des réunions en personne.

Womer, dans sa propre note, a cité le “Politique de télétravail” et “Politique relative aux modalités de travail flexibles,” et a déclaré : « Ces politiques ont été utilisées avec succès pour gérer les besoins en main-d’œuvre de nombreuses agences pendant la pandémie et peuvent être utiles pour minimiser les perturbations sur le lieu de travail dans ce cas. »

“Je vous encourage à faire preuve de flexibilité lorsque cela est possible et approprié avec les employés concernés.”