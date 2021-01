Déclarant son engagement en faveur de la «justice environnementale» pour les «communautés défavorisées», le président américain Joe Biden a ordonné la création de nouveaux bureaux d’application dans deux départements et une agence de régulation.

Dans le cadre d’un décret exécutif radical signé mercredi, le nouveau ou «Justice climatique» des bureaux seront créés au ministère de la Justice (DOJ), de la Santé et des Services sociaux (HHS) et à l’Agence de protection de l’environnement (EPA).

«Nous connaissons les communautés qui sont blessées et nous savons que nous devons commencer à appliquer les normes dès aujourd’hui pour nous assurer qu’elles font partie de la solution», Gina McCarthy, la nouvelle conseillère climatique de Biden, a déclaré mercredi aux journalistes.

NOUVEAU: @Gina_McCarthy joint @PressSec et @ClimateEnvoy dans la salle de briefing en cette journée historique pour l’action climatique pour discuter de l’approche pangouvernementale de l’administration pour faire face à la crise. pic.twitter.com/xKTZnEv8Gp – Énergie climatique (@ClimatePower) 27 janvier 2021

McCarthy, qui a dirigé l’EPA entre 2013 et 2017 sous l’administration Obama, a félicité l’administration Biden-Harris pour sa «La vision climatique la plus ambitieuse» jamais et dit que les nouvelles commandes reconnaissent le «Intersectionnalité» du climat avec la pandémie de coronavirus, l’économie et «Équité raciale».

« La science nous dit que nous n’avons pas un moment à perdre, » ajouta McCarthy.

Les décrets de Biden ordonnent au gouvernement américain de «Élaborer des programmes, des politiques et des activités pour faire face aux impacts disproportionnés sur la santé, l’environnement, l’économie et le climat sur les communautés défavorisées», selon les points de discussion publiés par la Maison Blanche.

Parmi ses dispositions figure la mise en place d’un «Initiative Justice40», qui vise à offrir 40% des avantages globaux de l’investissement fédéral «Communautés défavorisées» et établir un tableau de bord de la justice environnementale pour suivre ses progrès.

Le nouveau Conseil consultatif de la justice environnementale de la Maison Blanche «Donner la priorité à la justice environnementale et garantir une approche pangouvernementale pour remédier aux injustices environnementales actuelles et historiques», a dit la Maison Blanche.

On ne savait pas immédiatement ce que l’on qualifiait de « défavorisé » ou quoi «Justice environnementale»Pourrait signifier dans la pratique. L’ordre établissant ces nouvelles bureaucraties faisait partie d’un effort plus large pour « renouvelable”L’énergie que Biden a promis pendant la campagne présidentielle, tout en insistant sur le fait que ce n’était pas le« Green New Deal »promu par certains démocrates.

