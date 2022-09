Le DOJ est sur le point d’avoir des preuves pour inculper Trump, mais ne devrait pas le faire

L’ancien procureur général William Barr a déclaré mercredi qu’il pensait que le ministère de la Justice était “très proche” d’avoir les preuves pour inculper Donald Trump – mais espère que l’agence refusera d’inculper l’ex-président.

Barr, qui a servi sous Trump, a de nouveau critiqué l’ordonnance d’un juge autorisant un soi-disant maître spécial à examiner les milliers de documents que le FBI a saisis le mois dernier lors d’un raid au domicile de Trump en Floride, Mar-a-Lago.

Barr a déclaré que la bataille sur ces matériaux – dont beaucoup portaient des marques de classification – se résume actuellement à deux questions: si le DOJ peut plaider en faveur de l’inculpation de Trump et s’il le devrait.

“Le gouvernement sera-t-il en mesure de présenter un cas technique, aura-t-il des preuves par lesquelles – qu’il pourrait inculper quelqu’un, y compris lui?” Barr a déclaré dans une interview à Fox News, sa troisième apparition sur le réseau en cinq jours.

“C’est la première question, et je pense qu’ils se rapprochent de ce point, franchement”, a déclaré Barr, qui a dirigé le ministère de la Justice du début de 2019 jusqu’aux derniers mois de l’administration Trump.

“Mais je pense qu’en fin de compte, il y a une autre question, [which] est-ce que vous inculpez un ancien président ? Qu’est-ce que cela fera au pays, quel genre de précédent cela créera-t-il, les gens comprendront-ils vraiment que ce n’est pas, vous savez, ne pas rendre un livre de bibliothèque, que c’était sérieux “, a poursuivi Barr.

“Et vous devez donc vous inquiéter de ces choses, et j’espère que ce genre de facteurs incitera l’administration à ne pas l’inculper, car je ne veux pas le voir inculpé en tant qu’ancien président”, a déclaré Barr.

“Mais je pense aussi qu’ils subiront beaucoup de pression pour l’inculper, parce que – une question est, écoutez, si quelqu’un d’autre aurait été inculpé, pourquoi ne pas l’inculper?” il ajouta.

Barr a également déclaré qu’il espérait que le DOJ ferait appel d’une décision de la juge fédérale Aileen Cannon, une personne nommée par Trump. Cannon a autorisé la nomination d’un maître spécial pour examiner les matériaux saisis pour les objets personnels et les dossiers qui sont protégés par le privilège exécutif.

La décision, demandée par les avocats de Trump, empêche temporairement le DOJ d’examiner ou d’utiliser les documents qu’il a pris à Mar-a-Lago lors du raid du 8 août.

“Le problème que j’ai avec le maître spécial est ce qu’elle a fait sur ce qu’on appelle les documents de privilège exécutif. Et elle n’a pas abordé la seule question qui est en litige, à savoir, l’ancien président peut-il avoir qualité pour dire que les enquêteurs ne même pu consulter les documents classifiés qu’il avait à tort à Mar-a-Lago », a-t-il déclaré.

“Elle l’esquive, puis elle dit qu’elle fait appel à un maître spécial pour examiner si les choses relèvent ou non du privilège de l’exécutif. Ce n’est pas le problème”, a déclaré Barr. “J’espère qu’il y aura un appel.”

Un jour plus tôt sur Fox, Barr a qualifié la décision de Cannon de “profondément viciée à plusieurs égards”. Mais il a dit que cela ne changeait pas “la dynamique fondamentale de l’affaire”, à savoir que “des documents ont été saisis, des informations classifiées ont été saisies et ne sont pas traitées de manière appropriée, et ils examinent et il existe des preuves suggérant qu’ils ont été trompés .”

Dans une autre interview de Fox vendredi, Barr a déclaré qu’il doutait des affirmations de Trump selon lesquelles les documents pris à Mar-a-Lago avaient été déclassifiés, les qualifiant de “hautement improbables”.

Mais si Trump en effet “se tenait devant des dizaines de boîtes, ne sachant pas vraiment ce qu’elles contenaient et disait:” Je déclassifie tout ici “, ce serait un tel abus et cela montre une telle imprudence que c’est presque pire que de prendre les documents, “, a déclaré Barr.

Après cette apparition, Trump a critiqué Barr dans deux publications sur les réseaux sociaux, le qualifiant de “RINO faible et pathétique” qui “a bien commencé en tant qu’AG, mais s’est rapidement estompé”.

Les messages de Trump ont attaqué Barr pour sa gestion du rapport de l’ancien avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans les élections de 2016, affirmant que le DOJ aurait dû publier le contenu d’un ordinateur portable contenant des informations préjudiciables sur le fils du président Joe Biden, Hunter, avant les élections de 2020.

Trump a également écrit que Barr “n’a jamais combattu comme il aurait dû le faire pour l’intégrité électorale”, une référence apparente au refus de Barr de soutenir les fausses affirmations de Trump selon lesquelles sa défaite en 2020 contre Biden a été truquée par une fraude généralisée.

Barr a déclaré lors de son apparition mardi sur Fox que pour Trump, un RINO est « quiconque n’est pas d’accord avec lui que l’élection a été volée ».