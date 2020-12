Le ministère de la Justice serait « en discussions en cours » sur la question de savoir s’il convient de nommer un avocat spécial pour enquêter en tant que Hunter Biden.

Les responsables affirment que cette décision est « justifiée », rapporte Fox News mercredi, malgré les objections du procureur général sortant Bill Barr.

Hunter Biden a révélé plus tôt ce mois-ci que le bureau du procureur américain du Delaware enquêtait sur ses affaires fiscales.

Barr, qui a quitté ses fonctions mercredi, avait déclaré lundi qu’il n’avait pas l’intention de nommer des conseillers spéciaux pour enquêter sur le fils du président élu Joe Biden. Une source a déclaré à Fox mercredi: « C’est une discussion en cours. Aucune décision n’a été prise dans les deux cas.

Une deuxième source a déclaré que certains responsables estiment que cette décision serait « justifiée », ajoutant: [the special counsel statute] a été adoptée pour traiter un conflit d’intérêts potentiel du procureur général ou du président des États-Unis.

« Un président élu arrive, où ses avocats désignés enquêteront sur son fils? C’est un conflit de manuels.

Hunter Biden, à gauche, a révélé plus tôt ce mois-ci que le bureau du procureur américain du Delaware enquêtait sur ses affaires fiscales. Barr, qui a quitté ses fonctions mercredi, avait déclaré lundi qu’il ne prévoyait pas de nommer des conseillers spéciaux pour enquêter sur le fils du président élu Joe Biden, à droite.

Barr a déclaré la semaine dernière qu’il quitterait ses fonctions mercredi, un peu moins d’un mois avant l’assermentation de Biden le 20 janvier. Trump a annoncé la démission de Barr après l’avoir critiqué pour ne pas soutenir ses allégations de fraude.

L’enquête Hunter Biden « est actuellement gérée de manière responsable et professionnelle au sein du département », a déclaré Barr lors d’une conférence de presse.

« Je n’ai pas vu de raison de nommer un avocat spécial et je n’ai pas l’intention de le faire avant mon départ », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait pas non plus besoin d’un avocat spécial pour enquêter sur l’élection.

Un avocat spécial rendrait plus difficile pour Biden et son procureur général encore à nommer de clôturer les enquêtes ouvertes sous Trump.

Les responsables du DOJ soutiennent que cette décision est « justifiée », rapporte Fox News mercredi malgré le procureur général sortant Bill Barr, sur la photo, affirmant qu’il n’y a aucune raison de le faire

La semaine dernière, le successeur de Barr, le sous-procureur général Jeffrey Rosen, a refusé de dire s’il nommerait un avocat spécial pour enquêter sur Hunter Biden, mais a déclaré qu’il agirait sur n’importe quelle question « sur la base de la loi et des faits. ‘

Rosen a déclaré qu’il continuerait « à faire les choses sur le fond et à faire les choses sur la base de la loi et des faits. C’est comme ça que j’y ai pensé depuis le début et c’est comme ça que je vais y penser jusqu’à la fin.

Trump a réfléchi en privé à l’opportunité de faire pression sur le ministère de la Justice pour qu’il nomme un avocat spécial pour enquêter sur Hunter Biden, selon une personne proche du dossier, a rapporté Reuters plus tôt.

Le président est également devenu particulièrement fâché que Barr n’ait pas annoncé l’existence d’une enquête de deux ans sur Hunter Biden avant les élections.

Le successeur de Barr, le sous-procureur général Jeffrey Rosen, sur la photo, a refusé de dire s’il nommerait un avocat spécial pour enquêter sur Hunter Biden

Les déclarations de Barr sur l’avocat spécial peuvent permettre à Rosen de résister plus facilement aux pressions de la Maison Blanche pour ouvrir une enquête sur un avocat spécial.

Lors de son audience de confirmation de 2019 pour le procureur général adjoint, Rosen a déclaré qu’il était prêt à repousser la pression politique de la Maison Blanche si nécessaire. Il a déclaré aux législateurs que les enquêtes criminelles devraient «se dérouler sur la base des faits et de la loi» et que les poursuites devraient être «exemptes d’influences politiques inappropriées».

« Si la réponse appropriée est de dire non à quelqu’un, alors je dirai non », avait-il dit à l’époque.

Joe Biden a déclaré mardi: « Je vous garantis que je vais faire ce que j’ai dit. Le procureur général des États-Unis d’Amérique n’est pas l’avocat du président. Je nommerai quelqu’un dont je m’attends à faire appliquer la loi telle qu’elle est rédigée, et non guidée par moi.

Le nouveau secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré: « Il ne discutera pas d’une enquête sur son fils avec des candidats au procureur général. »

Fox News a rapporté que Hunter est un « sujet / cible » de l’enquête du grand jury. Une cible signifie qu’il y a «une forte probabilité que la personne ait commis un crime» et qu’un sujet est quelqu’un que vous «ne savez pas avec certitude» a commis un crime.

Des sources ont déclaré au réseau que les transactions en provenance de « Chine et d’autres pays étrangers » avaient déclenché des rapports d’activité suspecte, ce qui a incité l’enquête.

Fox a déclaré que l’enquête avait commencé en 2018, ce qui signifie qu’elle était antérieure à la prise de fonction de Barr au ministère de la Justice.

S’adressant aux journalistes deux jours avant de démissionner de son poste de principal responsable de l’application de la loi du pays, Barr s’est à nouveau éloigné des affirmations de Trump, contrairement aux preuves, selon lesquelles sa défaite électorale était le résultat d’une fraude généralisée.

Barr, l’un des plus fervents partisans de Trump, a déclaré qu’il ne voyait « aucune base » pour que le gouvernement fédéral saisisse les machines à voter utilisées lors de l’élection présidentielle du 3 novembre et a affirmé des commentaires antérieurs qu’il n’avait vu aucune preuve de fraude systémique lors de l’élection.

« Je maintiens cette déclaration », a déclaré Barr lundi, faisant référence aux commentaires formulés lors d’une interview du 1er décembre avec Associated Press.

Barr a refusé de dire s’il pensait que Trump pouvait se pardonner de manière préventive, ce qui le immuniserait effectivement des enquêtes fédérales après avoir quitté ses fonctions.

Trump a réfléchi en privé à l’opportunité de faire pression sur le ministère de la Justice pour qu’il nomme un avocat spécial pour enquêter sur Hunter Biden, selon une personne proche du dossier, a rapporté Reuters plus tôt. Il est photographié avec la première dame Melania mercredi

Les tribunaux américains n’ont pas décidé si un président avait le droit légal de le faire, car aucun président n’a encore tenté d’auto-pardon.

Les responsables électoraux des États et du gouvernement fédéral ont déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer les affirmations de Trump selon lesquelles sa défaite était le résultat d’une fraude généralisée. Plusieurs tribunaux ont rejeté les poursuites intentées par les partisans de Trump faisant valoir ces revendications.

Biden a battu Trump par 306 voix contre 232 dans le collège électoral État par État qui choisit le président, ainsi que par plus de 7 millions de votes lors du vote populaire.