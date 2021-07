Le DOJ enquêterait sur la société de cryptographie Tether pour une possible fraude bancaire

Un smartphone affiche la valeur marchande de Tether via The Crypto App.

La sonde a des implications pour le cryptomarché. Le stablecoin de Tether est le troisième actif numérique en termes de capitalisation boursière, à 62,3 milliards de dollars, selon CoinGecko, et les commerçants l’utilisent souvent à la place de dollars ou d’autres monnaies fiduciaires pour acheter des bitcoins et d’autres crypto-monnaies. Tether offre aux utilisateurs un moyen de transférer rapidement des fonds entre les bourses et offre un certain niveau de protection contre la volatilité des prix des autres crypto-monnaies.

Le ministère de la Justice a refusé une demande de commentaire de CNBC.

Tether a rejeté le rapport dans un communiqué envoyé par e-mail, affirmant que l’entreprise fonctionnait comme d’habitude et qu’elle était déterminée « à rester des leaders dans la communauté ».

Il a également déclaré: « Tether entretient régulièrement un dialogue ouvert avec les organismes chargés de l’application des lois, y compris le ministère américain de la Justice, dans le cadre de notre engagement en faveur de la coopération, de la transparence et de la responsabilité. Nous sommes fiers de notre rôle en tant que leaders de l’industrie dans la promotion de la coopération entre l’industrie et autorités gouvernementales aux États-Unis et dans le monde. Nous restons attachés à nos clients, à la technologie de pointe et à la transparence qui ont conduit à notre croissance. »

Selon Jesse Proudman, co-fondateur du crypto-robo-advisor Makara Digital, selon le résultat de l’enquête, cela pourrait conduire à une surveillance plus stricte des pièces stables par les régulateurs et à une plus grande transparence dans la façon dont les actifs numériques sont soutenus, traités et échangés.

Tether a été créé en 2014 en réponse à l’un des plus grands défis des start-ups crypto à l’époque : la réduction des risques bancaires. La plupart des entreprises manipulant des crypto-monnaies ont eu du mal à obtenir des relations bancaires car les institutions financières hautement réglementées craignaient de faire affaire avec des entreprises potentiellement liées à des activités illicites.

Tether a longtemps été controversé, en grande partie parce qu’il n’avait pas toujours suffisamment de réserves pour justifier son rattachement au dollar américain.

Les Stablecoins, des monnaies numériques conçues pour être plus stables que les cryptomonnaies parce qu’elles rattachent leur valeur marchande à un actif extérieur comme le dollar américain, sont sur la sellette réglementaire à mesure qu’elles gagnent en popularité. La semaine dernière, la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le groupe de travail du président sur les marchés financiers ont discuté du rôle potentiel des pièces stables dans le système financier.

En février, Tether a également accepté de payer une amende de 18,5 millions de dollars pour mettre fin à une enquête à New York sur des allégations selon lesquelles la société aurait déplacé des centaines de millions de dollars pour couvrir 850 millions de dollars de pertes.