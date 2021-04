WASHINGTON – Le ministère de la Justice a lancé une enquête de grande envergure pour savoir si le département de police du métro de Louisville s’est engagé dans un modèle de violations des droits civils au milieu d’un bilan national après la mort de Breonna Taylor.

L’enquête examinera si les policiers de Louisville ont utilisé une force excessive, y compris lors de manifestations pacifiques, et se sont livrés à des interpellations, fouilles et saisies inconstitutionnelles. Il examinera également comment le service de police exécute les mandats de perquisition et si les agents exercent une discrimination à l’égard des personnes en raison de la race.

Le procureur général Merrick Garland n’a pas dit si l’enquête avait été déclenchée par la mort de Taylor, bien qu’il ait reconnu le règlement de 12 millions de dollars que la ville a conclu avec la famille de Taylor. L’enquête est distincte d’une enquête criminelle fédérale qui est également en cours.

« Nous suivrons les faits et la loi, où qu’ils mènent », a déclaré Garland lundi.

Taylor, 26 ans, un technicien des urgences, a été tué lors d’un raid bâclé le 13 mars 2020. Des policiers de Louisville, qui purgeaient un mandat de perquisition sans frapper dans le cadre d’une enquête sur les stupéfiants, ont ouvert le feu à l’intérieur de l’appartement de Taylor après l’un des des policiers ont été blessés par balle. Taylor, qui n’était pas armé et n’était pas la cible principale de l’enquête, a été abattu six fois.

S’adressant aux journalistes peu de temps après l’annonce de l’enquête par Garland, le sénateur Mitch McConnell, du R-Kentucky, a reconnu qu’il y avait des « défis importants » dans son état d’origine depuis la mort de Taylor et qu’il « n’est pas inapproprié pour le ministère de la Justice de l’examiner. «

Un grand jury du Kentucky a inculpé en septembre l’un des trois policiers de Louisville impliqués dans la fusillade, mais aucun n’a été inculpé pour la mort de Taylor. Brett Hankison a été accusé d’avoir tiré à l’extérieur de l’appartement de Taylor, envoyant des balles dans une unité voisine.

Garland a déclaré que le maire de Louisville, Greg Fischer, et le chef de la police de Louisville, Erika Shields, ont été informés de la nouvelle enquête et coopèrent. Shields a déclaré aux journalistes lundi qu’elle se félicitait de l’opportunité «d’accélérer le rythme» de la réforme de la police à Louisville.

La mort de Taylor et celle d’autres citoyens noirs aux mains de la police ont provoqué des mois de protestations pour la justice raciale et des appels nationaux à la responsabilité de la police.

Le ministère de la Justice sous Garland agit rapidement pour redynamiser la surveillance fédérale des services de police après qu’elle a langui sous l’administration Trump.

L’annonce de lundi est intervenue quelques jours à peine après que Garland a annoncé une enquête similaire et approfondie du département de police de Minneapolis. Cette enquête, déclenchée par le meurtre de George Floyd aux mains de l’ancien policier Derek Chauvin, examinera l’utilisation excessive de la force par les agents, les actions discriminatoires impliquant des suspects souffrant de problèmes de santé mentale, les politiques de formation et la supervision du département.

L’intervention du ministère de la Justice dans les affaires de police locale a été largement bloquée pendant l’administration Trump, mais Garland a annulé cette politique plus tôt ce mois-ci, signalant que l’administration Biden avait l’intention d’enquêter plus agressivement sur les services de police accusés de violations des droits civils dans un contexte de méfiance croissante à l’égard des forces de l’ordre.

Une note de service publiée par Garland a annulé une directive précédente de l’ancien procureur général Jeff Sessions qui ordonnait aux avocats du ministère de la Justice de limiter l’utilisation des soi-disant décrets de consentement, qui sont des accords exécutés par les tribunaux qui permettent aux juges fédéraux de s’assurer que les réformes promises sont en cours.

Les décrets de consentement, qui sont souvent conclus après une enquête fédérale sur les agences gouvernementales locales, ont été une préoccupation parmi les responsables de l’application de la loi. L’un des problèmes est l’utilisation de contrôleurs, qui sont nommés par des juges pour superviser les décrets de consentement.

Chuck Wexler, directeur général du groupe de réflexion Police Executive Research Forum, a déclaré que le manque de normes sur ce que font les observateurs et la durée de leur mandat a conduit à des décrets de consentement qui s’étalent depuis des années et sont devenus un fardeau pour les budgets locaux.

« Notre préoccupation n’a jamais été l’enquête. Notre préoccupation a été le processus, qui est lourd et qui dure éternellement », a déclaré Wexler, ajoutant que les enquêtes du ministère de la Justice ont aidé les départements à obtenir plus de ressources afin d’instituer des réformes. Mais, « cela peut passer d’un avantage à être trop encombrant ».

La procureure générale associée Vanita Gupta examinera l’utilisation des moniteurs et formulera des recommandations.

En mai dernier, la sénatrice américaine de l’époque Kamala Harris, ainsi que la représentante Lucy McBath de Géorgie, avaient demandé au ministère de la Justice d’ouvrir une enquête sur la police de Louisville, mais l’agence sous l’administration Trump a indiqué qu’une enquête immédiate était peu probable.

