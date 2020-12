Y A-T-IL DES LIMITES AU POUVOIR PARDON DE TRUMP?

Le pouvoir de pardon, qui vient de la Constitution américaine, est l’un des plus larges dont dispose un président. Les fondateurs de la nation considéraient le pouvoir de pardon comme un moyen de faire preuve de miséricorde et de servir le bien public.

Alors que les pardons sont généralement accordés aux personnes qui ont été poursuivies, les pardons peuvent couvrir un comportement qui n’a pas encore abouti à des poursuites judiciaires.

Une grâce n’est pas révisable par d’autres branches du gouvernement et le président n’a pas à donner de raison pour en délivrer une.

Un pardon efface une condamnation pénale. Une forme différente de clémence exécutive, connue sous le nom de commutation, laisse la condamnation intacte mais efface la punition.

Le pardon de Trump à son ancien conseiller à la sécurité nationale, le général Michael Flynn, a déclenché une vague de spéculations sur qui pourrait être le prochain

Mais le pouvoir de pardon n’est pas absolu. Fondamentalement, un pardon ne s’applique qu’aux crimes fédéraux. Cela signifie que les pardons ne protégeraient pas, par exemple, les associés de Trump de l’enquête criminelle menée par le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, un procureur de la République.

L’enquête de Vance, qui a commencé il y a plus de deux ans, découlait des paiements en argent discret que l’ancien avocat et fixateur du président Michael Cohen avait versés avant les élections de 2016 à deux femmes – une star de cinéma pour adultes et un ancien mannequin de Playboy – qui ont déclaré qu’ils eu des rencontres sexuelles avec Trump. Trump a nié les rencontres et a déclaré que l’enquête était politiquement motivée.

Le procureur de district a suggéré dans les documents judiciaires que l’enquête est désormais plus large et pourrait se concentrer sur une éventuelle fraude bancaire, fiscale et d’assurance, ainsi que sur la falsification des dossiers commerciaux. On ne sait pas à quel stade en est l’enquête. Personne n’a été accusé d’actes criminels.

POURRAIT ATTENDRE PARDON LES MEMBRES DE SA FAMILLE?

Oui. Il est légal pour Trump de pardonner à son entourage, y compris aux membres de sa famille.

Il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait pardonner à Charles Kushner, le père de son gendre Jared Kushner, qui a été poursuivi il y a plus de dix ans par le procureur américain de l’époque, Chris Christie.

Il y a des spéculations que Trump pourrait pardonner à Charles Kushner, le père de son gendre Jared Kushner, au-dessus de Josh Kushner, Charles Kushner et Jared Kushner lors d’une fête à New York en 2014

On ne sait pas si Trump pardonnerait à l’un de ses enfants adultes – Don Jr. et Eric ont repris les rênes de l’Organisation Trump après que leur père a été élu président – et ce que cela impliquerait.

Le mois dernier, Eric Trump a demandé une déposition dans le cadre d’une enquête du procureur général de New York, Letitia James, sur le point de savoir si l’organisation Trump avait gonflé la valeur des actifs de Trump.

Mais le président Trump ne peut pas accorder de pardon pour les enquêtes étatiques – uniquement fédérales. Il y a des spéculations selon lesquelles le ministère de la Justice – sous le président Joe Biden – pourrait s’en prendre à Trump et à sa famille pour leurs transactions commerciales et leurs impôts.

Biden a déclaré à Lester Holt de NBC qu’il ne pousserait pas son propre ministère de la Justice à s’en prendre à Trump, certains démocrates appelant à des enquêtes.

« Je ne ferai pas ce que fait ce président et utiliserai le ministère de la Justice comme véhicule pour insister pour que quelque chose se produise », a-t-il déclaré.

En 2001, l’ancien président Bill Clinton a gracié son propre frère, Roger, qui a été condamné pour possession de cocaïne en Arkansas.

Clinton a gracié environ 450 personnes, dont un donateur du Parti démocrate, Marc Rich, qui a fui le pays en raison d’accusations d’évasion fiscale.

PEUT TRUMP PARDON LUI-MÊME?

Il n’y a pas de réponse définitive à cette question. Aucun président ne l’a essayé auparavant, donc les tribunaux ne sont pas intervenus.

«Quand les gens me demandent si un président peut se pardonner, ma réponse est toujours:« Eh bien, il peut essayer », a déclaré Brian Kalt, professeur de droit constitutionnel à la Michigan State University. « La Constitution ne fournit pas de réponse claire à ce sujet. »

De nombreux juristes ont déclaré qu’une auto-grâce serait inconstitutionnelle parce qu’elle viole le principe de base selon lequel personne ne devrait être juge dans son propre cas. Kalt a dit que, à son avis, c’était l’argument le plus fort.

Le président Trump a retweeté cette missive du représentant Matt Gaetz sur les grâces présidentielles

Trump pourrait essayer de se pardonner de manière préventive pour couvrir la possibilité de poursuites après avoir quitté ses fonctions.

Dans ce cas, la légitimité du pardon pourrait ne jamais être testée devant le tribunal, a déclaré Kalt. Pour qu’un tribunal se prononce sur la validité du pardon, un procureur fédéral devrait accuser Trump d’un crime, puis Trump devrait invoquer la grâce comme moyen de défense, a-t-il déclaré.

LE VICE-PRÉSIDENT POURRAIT-IL REPRENDRE ET PARDON TRUMP?

Dans un mémorandum de 1974, un avocat du ministère de la Justice a déclaré que le président Richard Nixon ne pouvait pas se pardonner mais qu’une autre option était constitutionnelle: qu’il se retire temporairement, reçoive la grâce de son vice-président et reprenne ensuite le pouvoir.

Pour ce faire, Nixon aurait dû invoquer le 25e amendement de la Constitution américaine, qui permet à un président frappé d’incapacité de démissionner temporairement.

Nixon a finalement démissionné face au scandale du Watergate et à une mise en accusation et à une révocation presque certaines de ses fonctions. Son successeur, Gerald Ford, a par la suite gracié Nixon pour tous les crimes fédéraux qu’il a commis ou aurait pu commettre pendant son mandat.

On ne sait pas ce que le vice-président Mike Pence aurait à gagner en acceptant de pardonner Trump, a déclaré Corey Brettschneider, professeur de sciences politiques à l’Université Brown.

« Je ne pense pas que Pence voudrait que cela définisse son héritage », a déclaré Brettschneider.

Avant sa grâce de Flynn, Trump avait accordé 28 pardons, qui annulent les condamnations, et 16 commutations, qui réduisent les peines de prison.

Beaucoup de ceux qui en ont bénéficié sont ceux associés à Trump, y compris Roger Stone, dont la peine de prison de 40 mois a été commuée par le président; le commentateur conservateur Dinesh D’Souza, gracié par Trump après avoir été reconnu coupable d’une contribution électorale illégale dans une course au Sénat; et Michael Milken, dirigeant de Wall Street, gracié par Trump après avoir été reconnu coupable d’avoir violé les lois américaines sur les valeurs mobilières. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a fait pression pour le pardon de Milken.

Trump a également commué la peine de l’ancien gouverneur de l’Illinois Rod Blagojevich, qui a été reconnu coupable de corruption publique après avoir tenté de solliciter des pots-de-vin pour occuper le siège du Sénat américain laissé vacant par le président élu de l’époque, Barack Obama; et Scooter Libby, l’ancien assistant du vice-président Dick Cheney qui a été pris dans le scandale Valerie Plame.

Tout autre pardon attirerait probablement l’attention des démocrates, qui ont critiqué Trump pour sa grâce à Flynn.