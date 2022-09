Le DOJ enquête sur les allégations de racisme dans les forces de police de Kansas City

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête sur des allégations de discrimination contre des officiers noirs par le département de police de Kansas City qui commencerait lors de l’embauche et s’étendrait aux promotions et à la discipline.

L’agence fédérale a annoncé l’enquête dans une lettre envoyée lundi au Conseil des commissaires de police et au procureur général du Missouri, Eric Schmitt. Il n’a pas précisé comment il avait été alerté des préoccupations.

L’annonce intervient après que le Kansas City Star a publié une série d’articles examinant les allégations de racisme et de harcèlement au sein des forces de police de la ville. Le journal a constaté que le nombre d’officiers noirs était inférieur à ce qu’il était il y a des décennies, que les officiers noirs étaient disciplinés de manière disproportionnée par le KCPD et qu’au moins 18 officiers étaient partis à cause du racisme sur une période de 15 ans.

Le chef de la police par intérim, Joseph Mabin, a promis dans un communiqué de coopérer pleinement à l’enquête.

«Je m’engage à faire en sorte que chaque membre bénéficie d’un environnement de travail sûr et équitable et que chaque candidat reçoive un traitement équitable tout au long du processus d’embauche», a déclaré Mabin, un vétéran de 22 ans du département qui est noir.

Schmitt a refusé de commenter l’annonce.

Jeanene Kiesling, porte-parole du syndicat local de l’Ordre fraternel de la police de Kansas City, n’a pas immédiatement renvoyé de message texte demandant des commentaires.

Mabin, qui a déclaré qu’il ne prévoyait pas de briguer le poste permanent, a remplacé le chef assiégé Rick Smith, qui est blanc. Smith a pris sa retraite ce printemps après 34 ans dans le département, les cinq derniers en tant que chef.

Les militants des droits civiques ont fait pression pendant des années pour que Smith prenne sa retraite ou soit licencié, citant le traitement par son département des plaintes pour force excessive et le tir sur des hommes noirs par des officiers.

Le maire Quinton Lucas, qui est également noir, a déclaré dans un tweeter qu’il annulait un voyage avec la Chambre de commerce du Grand Kansas City pour assister à une réunion plus récente du Conseil des commissaires de police concernant la recherche d’un nouveau chef de police.

“Je sais que beaucoup de choses se passent aujourd’hui avec KCPD”, a écrit Lucas. “J’espère que le débat public se poursuivra bientôt.”

Plusieurs groupes communautaires ont immédiatement applaudi l’annonce d’une enquête fédérale, notamment la Ligue urbaine du Grand Kansas City et la Metro Organization for Racial and Economic Equity.

Le ministère de la Justice a souligné dans sa lettre qu’il n’était parvenu à aucune conclusion et qu’un porte-parole n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de l’Associated Press.

The Associated Press