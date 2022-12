Le DOJ enquête sur 372 millions de dollars de fonds FTX manquants, selon des rapports

Le ministère américain de la Justice a lancé une enquête criminelle sur 372 millions de dollars d’actifs FTX volés, selon un nouveau rapport de Bloomberg.

La sonde, qui est indépendante de la affaire de fraude contre le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Friedse concentre sur plus de 370 millions de dollars qui ont disparu quelques heures seulement après l’échange de crypto-monnaie déclaré faillite, mais n’a pas encore déterminé s’il s’agissait d’un travail interne ou du travail de pirates informatiques, selon une personne proche du dossier, rapporte Bloomberg. Les autorités américaines n’ont jusqu’à présent réussi à geler qu’une petite partie des fonds volés, indique le rapport.

L’enquête est menée par la National Cryptocurrency Enforcement Team, qui a été créé l’année dernière se concentrer sur la cybercriminalité et les activités illicites de crypto-monnaie. NCET travaille avec les procureurs fédéraux de Manhattan qui mènent l’enquête criminelle sur Bankman-Friedqui est accusé d’avoir mal géré des milliards de fonds de clients pour soutenir FTX, et fait face à huit chefs d’accusation de complot et d’activités criminelles liées à la fraude par fil, la fraude sur les marchandises, la fraude sur les valeurs mobilières, le blanchiment d’argent et la violation des lois sur le financement des campagnes.

Dans l’affaire de fraude distincte contre Bankman-Fried, plus documents judiciaires publiés Mardi montreraient que l’ancien PDG, qui a récemment été libéré sous caution de 250 millions de dollarsa déclaré que lui et le cofondateur de FTX, Gary Wang, avaient emprunté plus de 546 millions de dollars à Recherche Alamedaune société commerciale créée par Bankman-Fried, pour acheter des actions de Robin des Boisune application de trading gratuite.

