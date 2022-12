Le DOJ doit cibler de manière agressive les agents russes présumés dans le but de stocker des options d’échange potentielles, selon un expert

Le ministère de la Justice (DOJ) a inculpé cinq ressortissants russes et deux Américains de complot et d’autres accusations dans ce qui semble être une décision visant à potentiellement stocker des éléments de négociation pour de futurs accords d’échange avec Moscou.

“C’est bien de voir que l’administration Biden a commencé à s’attaquer de manière plus agressive aux criminels russes qui violent la loi et finalement sapent la sécurité américaine car, jusqu’à présent, ils n’ont fait que de mauvaises affaires avec les Russes”, a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancien officier de la Defense Intelligence Agency, a déclaré à Fox News Digital.

“Le problème est qu’en ce qui concerne la récente inculpation de cinq Russes et de deux ressortissants américains d’origine russe, le FBI et le DOJ ont appuyé trop tôt sur la gâchette, suggérant qu’il pourrait y avoir d’autres motivations à l’origine de cela.”

Le DOJ n’a pas encore appréhendé toutes les personnes nommées dans l’acte d’accusation, affirmant à la place que les autorités n’ont que trois des accusés en détention.

Les sept personnes sont accusées de complot en vue de frauder les États-Unis concernant l’application des contrôles à l’exportation et des sanctions économiques, de complot en vue de violer l’Export Control Reform Act, de contrebande et de non-respect des réglementations concernant le transport de produits électroniques.

Plus précisément, les principaux suspects sont accusés de blanchiment d’argent au nom du gouvernement russe et de complot en vue d’obtenir des technologies de qualité militaire et à double usage à utiliser dans le secteur de la défense russe, ainsi que de contrebande de munitions pour fusils de sniper.

La procureure générale adjointe Lisa Monaco a déclaré que son département avait prouvé “une fois de plus que nous poursuivrons sans relâche ceux qui soutiennent la machine de guerre russe en évitant les sanctions et les contrôles à l’exportation”.

Mais le moment de l’inculpation – avant d’appréhender pleinement toutes les personnes inculpées – peut indiquer d’autres motivations que le simple fait d’obtenir une victoire pour le DOJ, selon Koffler.

“Peut-être que la Maison Blanche ressent une pression pour extraire Paul Whelan – le Marine qui a été dépriorisé par le gouvernement américain, bien qu’il était censé être échangé avant Griner – et ils recherchent des options d’échange de prisonniers”, a expliqué Koffler.

“Le récent échange de prisonniers Griner-Bout était entièrement déséquilibré, favorisant la Russie”, a poursuivi Koffler. “Biden a offert à Poutine un dangereux criminel qui a conspiré pour tuer des Américains en échange d’un athlète célèbre, et l’année dernière, l’administration Biden a abandonné le cybercriminel de haut niveau et hautement qualifié Viktor Burkov, qui a fraudé les consommateurs et les entreprises américains pour la somme de 20 millions de dollars.”

Le FBI a fait valoir que poursuivre ces hommes permettait aux États-Unis de couper le mouvement de technologies dangereuses – y compris l’informatique quantique et les armes hypersoniques – qui pourraient aider la Russie et d’autres pays voyous dans leurs opérations militaires.

Koffler a plutôt expliqué que l’acte d’accusation prématuré ne donnera que le temps aux quatre accusés restants d’enterrer leur tête et d’échapper à la garde, et que “nous ne les aurons jamais”.

“Au lieu de mener une opération de contre-espionnage offensive contre ce réseau criminel, d’inverser certains de ces personnages et de les faire travailler pour nous en tant qu’agents doubles ou de saboter la chaîne d’approvisionnement par laquelle les Russes obtiennent illégalement la technologie de qualité militaire qui leur manque, nous avons simplement fait l’habituel. – faites honte aux Russes en mettant fin à l’opération US/FBI et en la rendant publique”, a-t-elle déclaré.

Le Conseil de sécurité nationale a renvoyé toutes les questions au DOJ, qui n’a pas répondu à une demande de commentaires de Fox News Digital au moment de la publication.