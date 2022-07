Facebook



Le DOJ a répondu au désir soudain de Steve Bannon de témoigner en lui disant qu’il est toujours poursuivi.

Le DOJ dit à Steve Bannon qu’il est toujours poursuivi

Le New York Times a rapporté que le DOJ avait répondu à l’offre de Bannon :

“Les efforts de dernière minute de l’accusé pour témoigner, près de neuf mois après sa défaillance – il n’a toujours fait aucun effort pour produire des documents – ne sont pas pertinents pour savoir s’il a délibérément refusé de se conformer en octobre 2021 à l’assignation du comité spécial”, ont écrit les procureurs fédéraux.

Les procureurs ont également révélé qu’ils avaient récemment interrogé Justin Clark, un avocat de M. Trump. Ils ont déclaré que M. Clark leur avait dit que l’ancien président “n’avait jamais invoqué le privilège de l’exécutif sur des informations ou des documents particuliers” et que l’avocat de M. Bannon “avait déformé au comité ce que l’avocat de l’ancien président avait dit à l’avocat de l’accusé”.

Steve Bannon tentait d’établir une fausse revendication de privilège exécutif pour faire rejeter les accusations

La réponse du DOJ explique également pourquoi Bannon et Trump ont tenté d’établir le privilège exécutif. L’ancien président et son ancien directeur de campagne tentaient d’obtenir l’annulation des accusations portées contre Bannon et de fournir à Trump un futur bouclier contre les poursuites.

Cependant, le ministère de la Justice était prêt et avait déjà fait ses devoirs. Le DOJ a des preuves que Bannon a menti au Comité 1/6, et il n’y a aucune revendication de privilège exécutif sur le témoignage de Steve Bannon ou les documents demandés par le Comité 1/6.

Trump et Steve Bannon essayaient d’escroquer le Comité 1/6 et le DOJ, mais cela n’a pas fonctionné, et Bannon est toujours poursuivi.