Le DOJ dissimule une dissimulation avec davantage d’obscurcissements de Hunter Biden

Un haut responsable du gouvernement a confirmé les affirmations du lanceur d’alerte de l’IRS selon lesquelles le ministère de la Justice avait paralysé l’enquête sur Hunter Biden. Mais ce même responsable gouvernemental a refusé de reconnaître que le procureur général Merrick Garland et le procureur américain David Weiss avaient induit le Congrès en erreur en affirmant que Weiss avait l’autorité ultime sur l’enquête.

Le fait que Weiss et le ministère de la Justice soutiennent cette histoire est une raison suffisante pour que la Chambre cesse de s’en remettre à l’excuse de « l’enquête en cours » du ministère de la Justice pour dissimuler des informations au Congrès. Les comités de surveillance devraient commencer à délivrer et à appliquer des assignations à comparaître pour dénoncer la dissimulation par le DOJ de la corruption de la famille Biden – et sa dissimulation de la dissimulation.

La série d’entretiens transcrits par le comité judiciaire de la Chambre au cours des dernières semaines continue de révéler de nouveaux détails concernant l’obstruction par le DOJ et le FBI de l’enquête sur la corruption de Hunter Biden et de la famille Biden. L’interrogatoire récent du chef de file de la division pénale de la division fiscale du DOJ, Stuart Goldberg, a ajouté une nouvelle texture aux précédents témoignages des lanceurs d’alerte de l’IRS – confirmant leurs nombreuses plaintes concernant l’ingérence du ministère de la Justice dans leur enquête.

La division fiscale du Main Justice, a expliqué Goldberg lors de son entretien, est chargée, dans les enquêtes sur les infractions fiscales, de décider s’il convient d’ouvrir une enquête par un grand jury et d’autoriser ou non la poursuite des infractions fiscales. Goldberg a en outre précisé que certaines étapes d’enquête, telles que l’approbation des assignations à comparaître d’un avocat, nécessitent l’approbation de la division fiscale de Main Justice. Au-delà de l’approbation normale requise par le juge principal dans les affaires fiscales, Goldberg a déclaré que dans les affaires sensibles, comme l’affaire Hunter Biden, il y aurait généralement une « supervision plus étroite » de l’enquête par la division fiscale, y compris une autorisation à un niveau plus élevé que la normale. .

Non seulement le Main Justice, par l’intermédiaire de la division fiscale, avait le pouvoir d’approuver certaines mesures d’enquête, mais Goldberg a témoigné devant le comité judiciaire de la Chambre que l’approbation de la division fiscale était requise avant qu’un bureau du procureur américain puisse engager des poursuites fiscales pour délit. La division fiscale approuverait même les charges spécifiques qui pourraient être imposées, selon Goldberg.

Interrogé sur ce qui se passerait si la division fiscale refusait d’approuver les accusations, Goldberg a déclaré au comité judiciaire de la Chambre que le bureau du procureur américain pourrait « faire appel » au procureur général adjoint qui résoudrait alors le différend. Cependant, lorsque le président du Comité judiciaire, Jim Jordan, a demandé à quelle fréquence cela se produisait, Goldberg a répondu une seule fois au cours des trois dernières années.

Ce contexte coïncide parfaitement avec ce que les lanceurs d’alerte de l’IRS ont déclaré précédemment au Congrès. Ils ont témoigné qu’ils avaient besoin de l’approbation de DC avant de pouvoir entreprendre diverses mesures d’enquête et que le procureur américain du Delaware, Weiss, avait déclaré qu’il n’était pas le décideur final en ce qui concerne Hunter Biden.

Cependant, lorsqu’il a été poussé à confirmer ces affirmations – et, plus particulièrement, à savoir si la division fiscale du DOJ avait autorisé des accusations criminelles contre Hunter Biden en 2022 – l’avocat du DOJ représentant Goldberg lui a ordonné de ne pas répondre à cette question. Cette ligne de questions étant close, le comité judiciaire de la Chambre des représentants s’est tourné vers une enquête plus générale : « Entre le DOJ Tax et le bureau du procureur américain du Delaware, qui, selon vous, est le principal décideur dans cette affaire en ce qui concerne la composante fiscale ?

Et c’est là que la vrille vertigineuse commença en force. “Donc, de mon point de vue, David Weiss, du bureau du procureur américain, dirigeait l’affaire et dirigeait l’affaire et faisait cela et cette division fiscale avait la responsabilité, en vertu des procédures et politiques du ministère de la Justice, d’examiner certaines choses et d’approuver certaines choses, oui”, » a répondu le chef de la division fiscale. Et s’il y avait « un désaccord ou une divergence d’opinion sur certaines perspectives », a expliqué Goldberg, « alors cela devrait être décidé par quelqu’un d’autre occupant une autorité supérieure ».

Alors que l’explication de Goldberg reflétait ce que les lanceurs d’alerte de l’IRS affirmaient – ​​à savoir que Weiss n’était pas le décideur ultime – Goldberg a refusé de reconnaître l’évidence lorsqu’il a été confronté à la lettre de Weiss dans laquelle l’avocat américain du Delaware affirmait qu’il était le décideur ultime.

« La Division des impôts a donc la responsabilité d’autoriser ou non les cas. C’est ce que nous sommes tenus de faire en vertu des politiques du ministère », a noté Goldberg. Ensuite, pour justifier la déclaration de Weiss selon laquelle il était le décideur ultime, Goldberg a témoigné : «[M]Je me souviens que David Weiss, dans sa lettre, a qualifié ou reconnu que « son « autorité ultime » était uniquement celle qui était « conforme aux » « règles du ministère, aux règles fédérales ».[,] les principes fédéraux [—] Principes de poursuite fédérale, autres politiques ministérielles.

Goldberg a adopté une approche similaire lorsqu’il a été interrogé sur la déclaration de Garland selon laquelle « M. Weiss avait, comme je l’ai dit dès le début[,] au tout début[,] qu’il avait autorité sur toutes les questions relatives à Hunter Biden.

« Je crois que le procureur général, dans ses déclarations, dit implicitement que [—] quand il dit que les gens ont toute autorité[,] il s’agit de mener leur travail sous réserve des politiques et règles standard du ministère de la Justice, à moins que le procureur général ne soit spécifiquement en désaccord avec cela », a déclaré Goldberg au comité judiciaire.

La mise en garde astucieuse de Goldberg pourrait fournir une couverture à Weiss et Garland, mais pour les Américains, tout le spectacle pue la dissimulation. Et c’est une dissimulation d’une dissimulation.

Margot Cleveland est journaliste d’investigation et analyste juridique et est correspondante juridique principale du Federalist. Le travail de Margot a été publié dans le Wall Street Journal, The American Spectator, the New Criterion (à paraître), National Review Online, Townhall.com, the Daily Signal, USA Today et Detroit Free Press. Elle est également régulièrement invitée dans des programmes de radio diffusés à l’échelle nationale et sur Fox News, Fox Business et Newsmax. Cleveland est avocate et diplômée de la faculté de droit de Notre Dame, où elle a obtenu le Hoynes Prive, la plus haute distinction de la faculté de droit. Elle a ensuite servi pendant près de 25 ans en tant que juriste permanente auprès d’un juge d’appel fédéral à la Cour d’appel du septième circuit. Cleveland est un ancien membre du corps professoral de l’université à temps plein et enseigne désormais de temps à autre. Cleveland est également conseiller juridique de la New Civil Liberties Alliance. Cleveland est sur Twitter à @ProfMJCleveland où vous pouvez en savoir plus sur ses plus grandes réalisations : son cher mari et son cher fils. Les opinions exprimées ici sont celles de Cleveland à titre privé.