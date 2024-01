Le DOJ demande une peine de six mois de prison contre l’ancien assistant de Trump, Peter Navarro

Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le ministère de la Justice a demandé une peine de six mois de prison contre l’ancien assistant de Trump, Peter Navarro, pour outrage au Congrès.

Jeudi, les procureurs fédéraux ont soutenu dans un dossier de 20 pages que M. Navarro a placé sa loyauté envers l’ancien président Donald Trump au-dessus de la loi lorsqu’il a refusé de travailler avec le comité spécial de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole le 6 janvier 2021.

M. Navarro, qui était conseiller en matière de commerce et de pandémie à la Maison Blanche de Trump et qui a ensuite avancé des allégations sans fondement de fraude électorale, a agi sans avocat alors qu’il défiait une assignation à comparaître de la Chambre, s’appuyant plutôt sur un communiqué de presse publié par l’ancien président Donald Trump en 2017. novembre 2021, affirmant qu’il n’avait pas besoin de travailler avec un autre comité chargé d’examiner la gestion de la pandémie, ont fait valoir les procureurs.

L’homme de 74 ans a été reconnu coupable de deux accusations d’outrage en septembre de l’année dernière après avoir refusé de témoigner ou de remettre des documents après avoir reçu une assignation à comparaître de la Chambre en février 2022.

« Dans une lettre d’accompagnement accompagnant l’assignation à comparaître, le Comité a donné au défendeur quelques exemples des raisons pour lesquelles le Comité pensait que le défendeur détenait des informations pertinentes, notamment le fait qu’il avait été rapporté que le défendeur avait travaillé avec diverses personnes pour modifier le résultat de l’élection présidentielle de 2020. et que l’accusé avait publiquement répété des allégations discréditées de fraude électorale », DoJ écrivent les procureurs dans leur dossier.

Le mémo de détermination de la peine commence par le DoJ notant que « lorsque Peter K Navarro a reçu une assignation à comparaître du comité spécial de la Chambre pour enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis, il a fait un pied de nez à l’autorité du Congrès et a refusé de se conformer – avant même de savoir. quelles informations le Comité recherchait. Il a dissimulé sa stratégie de défiance et de mépris de mauvaise foi derrière des invocations sans fondement et infondées du privilège exécutif et de l’immunité qui ne pouvaient pas et ne s’appliqueraient jamais à sa situation ».

“L’accusé, comme les émeutiers du Capitole, a donné la priorité à la politique, et non au pays, et a fait obstacle à l’enquête du Congrès”, ont-ils ajouté.

Les procureurs ont fait valoir que le refus de M. Navarro d’obtempérer avait aggravé le préjudice causé au Congrès.

« Les émeutiers qui ont envahi le Capitole le 6 janvier 2021 n’ont pas seulement attaqué un bâtiment : ils ont attaqué l’État de droit sur lequel ce pays a été construit et grâce auquel il perdure. En faisant fi de l’assignation à comparaître du Comité et de son autorité pour enquêter sur cette agression, l’accusé a exacerbé cette agression, suite à l’attaque contre le Congrès avec son rejet de son autorité », écrivent-ils dans leur conclusion.

Les procureurs ont déjà requis une peine de six mois de prison contre le podcasteur de droite Steve Bannon, ancien stratège en chef de Trump à la Maison Blanche. En octobre 2022, il a été condamné à quatre mois de prison, mais la peine est suspendue dans l’attente d’un appel.

Navarro ou Bannon pourraient devenir la première personne en plus de 50 ans envoyée en prison pour avoir défié une assignation à comparaître du Congrès en vertu d’une loi rarement utilisée, Le Washington Post noté.

Le juge de district américain Amit Mehta a fixé l’audience de détermination de la peine à jeudi prochain. Les avocats de M. Navarro ont demandé une probation, soulignant que leur client ne pensait pas devoir se conformer à l’assignation à comparaître parce que M. Trump avait invoqué son privilège exécutif sur son témoignage.

Les avocats de M. Navarro, John Irving, John Rowley III et Stanley Woodward III, ont fait valoir que « le procès et la condamnation du Dr Navarro impliquent une série de premières : la première fois qu’un président sortant a renoncé au privilège exécutif d’un ancien président ; c’est la première fois qu’un conseiller présidentiel principal a été accusé d’outrage au congrès par le ministère de la Justice, sans parler du ministère de la Justice d’un rival politique ».

« La peine du Dr Navarro ne devrait pas être disproportionnée par rapport à celle d’individus se trouvant dans une situation similaire », ont-ils ajouté à propos de ceux qui ont déjà défié les assignations à comparaître du Congrès.

M. Rowley a déclaré que M. Navarro prévoyait de faire appel de sa condamnation.

Le plan de M. Navarro pour annuler les élections de 2020 prévoyait d’amener les alliés de Trump dans les deux chambres du Congrès à contester les bulletins de vote de six États remportés par M. Biden afin de prolonger le processus de certification de la victoire de son collège électoral et finalement de renvoyer l’élection à la Chambre, où M. Trump avait de nombreux partisans, selon ses mémoires et ses entretiens avec les médias, y compris La bête quotidienne.

M. Navarro a déclaré que sa responsabilité était de fournir des preuves de fraude aux législateurs pour justifier les contestations des bulletins de vote, tandis que le rôle de M. Bannon était de renforcer le soutien au plan parmi les membres du GOP. La poste noté.