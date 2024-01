Le DOJ demande une peine de prison contre l’ancien conseiller de Trump, Peter Navarro

WASHINGTON — Le ministère de la Justice souhaite que l’ancien conseiller de Trump à la Maison Blanche, Peter Navarro, passe six mois derrière les barreaux après avoir été reconnu coupable d’outrage criminel au Congrès pour avoir ignoré une assignation à comparaître.

Les procureurs fédéraux ont déclaré jeudi dans un dossier judiciaire que Navarro « mérite une peine sévère » qui comprend une amende de 200 000 $ en plus de la peine de prison. Il devrait être condamné le 25 janvier.

Navarro, 74 ans, a été reconnu coupable l’année dernière de deux chefs d’outrage après avoir rejeté une assignation à comparaître du Congrès pour témoigner devant le comité du 6 janvier, aujourd’hui disparu, et fournir les documents pertinents.

“L’accusé a choisi l’allégeance à l’ancien président Donald Trump plutôt qu’à l’État de droit”, ont écrit les procureurs dans la note de condamnation publiée jeudi.

« Il a dissimulé sa stratégie de défiance et de mépris de mauvaise foi derrière des invocations sans fondement et sans fondement du privilège exécutif et de l’immunité qui ne pourraient pas et ne s’appliqueraient jamais à sa situation », ont-ils ajouté.

L’avocat de Navarro, Stanley Woodward, a refusé de commenter la demande de condamnation du ministère de la Justice.

Navarro a déclaré qu’il avait ignoré l’assignation à comparaître du Congrès parce que Trump lui avait demandé d’invoquer le privilège exécutif, un argument qui a ensuite été rejeté par les procureurs et un juge.

Dans un dossier distinct déposé jeudi, les avocats de Navarro ont demandé au tribunal de ne pas le condamner à plus de six mois de prison et à payer une amende de 200 dollars.

“Malgré les efforts du gouvernement pour qualifier le Dr Navarro d’insurgé, la réalité est que sa condamnation découle uniquement d’une condamnation pour son refus de se conformer à l’assignation à comparaître du Comité spécial et n’a rien à voir avec les événements survenus au Capitole en janvier. 6 janvier 2021”, ont écrit les avocats de Navarro dans leur dossier.

Navarro n’est pas le premier ancien conseiller de Trump à risquer une peine d’emprisonnement après avoir défié une assignation à comparaître du comité le 6 janvier. En 2022, Steve Bannon a été condamné à quatre mois de prison plus une amende de 6 500 $ – les procureurs avaient requis six mois de prison et une amende de 200 000 $.

Bannon a fait appel de sa condamnation et un juge fédéral a suspendu sa peine pendant la procédure d’appel.

Les procureurs ont fait des comparaisons avec Bannon dans leur note de condamnation pour Navarro.

« Comme Stephen Bannon avant lui, tout au long de cette affaire, l’accusé a exploité sa notoriété – à travers des conférences de presse au palais de justice, ses livres et à travers des podcasts – pour montrer au public la raison de son refus de se conformer à l’assignation du Comité : un mépris des processus gouvernementaux et de la loi, et en particulier du travail du Comité”, ont écrit les procureurs.