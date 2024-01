Le DOJ demande une peine de 6 mois contre l’ancien assistant de Trump, Peter Navarro

Le procureur a déclaré que Navarro avait sommairement refusé de contribuer à l’enquête du comité du 6 janvier sur les causes de l’assaut violent du Capitole – y compris les efforts de Trump pour renverser les élections de 2020 et faire dérailler le transfert de pouvoir. Navarro a travaillé avec ses alliés au Congrès sur une stratégie visant à ralentir le décompte des votes électoraux par le Congrès via une stratégie que lui et son collègue allié de Trump, Steve Bannon, ont surnommé « le balayage de Green Bay ».

Le comité du 6 janvier a assigné Navarro à comparaître pour discuter de ces efforts, mais il leur a rapidement dit que son témoignage était interdit par le privilège exécutif, et il a refusé de participer à leur enquête.

Après que la Chambre ait jugé Navarro pour outrage en avril 2022, le ministère de la Justice a obtenu un acte d’accusation contre lui par un grand jury pour avoir refusé de fournir des documents et un témoignage. Les procureurs ont déclaré que Navarro savait que Trump n’avait jamais invoqué le privilège exécutif pour interdire son témoignage et ont déclaré qu’une telle affirmation ne l’empêcherait pas de témoigner sur au moins certains des sujets demandés par le comité.

Le président Joe Biden a également renoncé à toute revendication potentielle de privilège exécutif par l’administration actuelle.

“A aucun moment l’accusé n’a fourni au Comité des preuves étayant son affirmation selon laquelle l’ancien président avait invoqué le privilège exécutif sur les informations que l’assignation du Comité demandait au défendeur, ni contesté de quelque manière que ce soit l’autorité ou la composition du Comité”, a écrit Aloi. “La Cour s’est retrouvée avec seulement la version fanfiction de l’accusé de ce que l’accusé souhaitait ou espérait que l’ancien président aurait pu vouloir mais n’a pas dit.”

Le juge du tribunal de district américain, Amit Mehta, doit condamner Navarro la semaine prochaine.

Navarro a utilisé son mémo de condamnation pour se pencher sur la complexité des lois et des précédents juridiques entourant le privilège exécutif et l’immunité des conseillers présidentiels – des questions que Mehta s’est efforcé de résoudre au cours des mois de procès préalable au procès. Bien qu’il ait longuement débattu de la question, Mehta a finalement statué que Navarro n’avait présenté aucune preuve que Trump avait l’intention d’invoquer le privilège exécutif pour interdire son témoignage et ne pouvait pas créditer les affirmations de Navarro.

Mais les avocats de Navarro, Stan Woodward, John Rowley et John Irving, ont souligné l’examen laborieux de Mehta comme preuve que Navarro devrait recevoir une peine clémente – pas plus de six mois de probation par chef d’accusation et une amende minimale.

« Comment la Cour devrait-elle condamner quelqu’un dont la défense était paralysée par un précédent désuet et par la conclusion de la Cour sur une « question ouverte » ? », ont écrit les avocats dans un communiqué.

Mémo de 31 pages. “‘Au-dessus des lois’, c’est ainsi que le gouvernement décrit le Dr Navarro, mais ce faisant, l’accusation ignore le fait que, face à de nouveaux problèmes de première impression, des esprits semblables peuvent être en désaccord.”

Navarro n’a pu présenter pratiquement aucune défense contre les accusations, en partie à cause de

un précédent juridique de 1961 lié à un gangster de Détroit qui a défié une assignation à comparaître du Congrès. Cette affaire a abouti à une décision de la cour d’appel qui a éliminé pratiquement toutes les excuses pour ne pas avoir respecté la date limite d’assignation à comparaître du Congrès.

« Dr. Les actions de Navarro ne découlent pas d’un manque de respect pour la loi, ni d’une quelconque conviction qu’il est au-dessus des lois », ont écrit ses avocats. “Au contraire, le Dr Navarro a agi parce qu’il croyait raisonnablement qu’il était tenu de faire valoir le privilège exécutif au nom de l’ancien président Trump.”

Navarro serait le deuxième ancien assistant de Trump condamné pour avoir défié le comité restreint. Bannon a été reconnu coupable par un jury et condamné à quatre mois de prison en 2022, bien que sa peine reste suspendue pendant qu’il fait appel du verdict. La Chambre a retenu deux autres témoins – Mark Meadows et Dan Scavino – pour outrage au tribunal pour avoir défié le comité, mais le ministère de la Justice a refusé de les poursuivre.