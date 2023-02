Le DOJ demande à la Cour suprême de jeter l’affaire pour conserver le titre 42

Le département de la Justice a demandé le Cour suprême jeter un cas contestant la décision de l’administration Biden de mettre fin au titre 42, une politique d’immigration de l’ère Trump affectant les demandeurs d’asile.

Le DOJ, dans un dossier tard mardi, a déclaré La Court Suprême que la décision de l’administration de mettre fin à l’urgence publique de Covid-19 le 11 mai “rendrait cette affaire sans objet”.

En effet, l’ordonnance des Centers for Disease Control and Prevention concernant le titre 42 stipule que la politique doit prendre fin lorsque la déclaration du secrétaire à la Santé et aux Services sociaux d’une urgence de santé publique due à la pandémie expire.

L’affaire, qui doit être débattue le 1er mars devant le tribunal, conteste le plan de l’administration Biden visant à mettre fin au titre 42, qui permettait aux États-Unis d’expulser rapidement les migrants demandeurs d’asile.

Le titre 42 avait été mis en place en mars 2020 en raison de la pandémie de Covid. Adopté sous l’ancien président Donald Trump, il a permis aux États-Unis d’expulser plus de 2 millions de migrants, la plupart à la frontière mexicaine.