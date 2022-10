Le DOJ demande 6 mois de prison pour un allié de Trump

Les procureurs fédéraux ont recommandé lundi que l’ancien assistant de Trump à la Maison Blanche, Steve Bannon, encoure six mois de prison et une amende de 200 000 dollars pour avoir défié une assignation à comparaître de l’enquête du Congrès sur l’émeute du Capitole du 6 janvier.

Bannon “a poursuivi une stratégie de mauvaise foi de défi et de mépris” depuis “le moment” où il a reçu l’assignation à comparaître, a écrit le ministère de la Justice dans un mémorandum de condamnation au tribunal de district américain de Washington, DC

La peine d’emprisonnement recommandée figurait en tête des lignes directrices fédérales en matière de détermination de la peine. Les procureurs ont déclaré que Bannon méritait la peine plus longue “parce qu’une personne n’aurait pas pu montrer un plus grand mépris que l’accusé l’a fait dans son mépris de l’assignation du comité”. Ils ont également recommandé l’amende maximale.

Bannon devrait être condamné vendredi, un an jour pour jour depuis que la Chambre a voté pour le tenir pour outrage au Congrès pour avoir refusé de se conformer à l’assignation à comparaître d’un comité restreint de la Chambre pour documents et témoignages. Bannon a été inculpé en novembre de deux chefs d’accusation criminels et condamné après un procès fédéral en juillet.

“Le dossier factuel dans cette affaire est rempli de preuves qu’en ce qui concerne l’assignation à comparaître du Comité, le défendeur a systématiquement agi de mauvaise foi et dans le but de contrecarrer le travail du Comité”, ont écrit les procureurs dans leur note de condamnation.

Le comité restreint a demandé le témoignage de Bannon dans le cadre de son enquête sur l’émeute du 6 janvier 2021, lorsqu’une foule violente de partisans de l’ancien président Donald Trump a pris d’assaut le Capitole américain. Trump et nombre de ses alliés, dont Bannon, ont faussement affirmé pendant des mois avant l’émeute que l’élection avait été truquée pour le président Joe Biden.

Les avocats de Bannon ont justifié son refus de se conformer à l’assignation à comparaître en invoquant les allégations de privilège exécutif de Trump, qui peuvent permettre à un président d’empêcher la publication de certains documents ou communications de la Maison Blanche. Les procureurs ont rejeté cet argument. Dans leur dernier dossier au tribunal, ils l’ont décrit comme simplement “une couverture pour son mépris”.

Ils ont également critiqué Bannon, qui anime un talk-show en ligne de droite, pour avoir dénigré les membres du comité dans les médias. Les procureurs ont déclaré que ses attaques rhétoriques “confirment sa mauvaise foi”.

Bannon refuse également de fournir des informations financières aux agents de probation, leur disant plutôt qu’il préférerait payer l’amende maximale, ont allégué les procureurs.

“Ainsi soit-il”, ont-ils écrit.

Le refus de Bannon de se conformer à l’enquête “visait à saper les efforts du Comité pour enquêter sur une attaque historique contre le gouvernement”, ont écrit les procureurs.

« Les émeutiers qui ont envahi le Capitole le 6 janvier n’ont pas seulement attaqué un bâtiment, ils ont agressé l’état de droit sur lequel ce pays a été construit et à travers lequel il perdure. En faisant fi de l’assignation à comparaître du comité restreint et de son autorité, l’accusé a exacerbé cette agression. “, a déclaré leur note.

“Le respect de l’État de droit est essentiel au fonctionnement du gouvernement américain et à la préservation de la liberté et du bon ordre dont jouit ce pays depuis plus de deux siècles”, ont écrit les procureurs. “La stratégie de mauvaise foi de défi et de mépris de l’accusé mérite une punition sévère.”