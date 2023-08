Le DOJ déclare que le suicide de la police du Capitole est une mort « dans l’exercice de ses fonctions »

Le ministère de la Justice a statué que le policier décédé par suicide à la suite des émeutes du Capitole en janvier 2021 est décédé dans l’exercice de ses fonctions.

Jeffrey Smith, officier du département de la police métropolitaine, s’est suicidé à la suite de la manifestation de masse et des émeutes en faveur de l’ancien président Trump.

« Quand mon mari est décédé, on m’a refusé les avantages liés à l’exercice de ses fonctions qu’il méritait », a déclaré vendredi la veuve Erin Smith à The Hill.

« Mais je savais depuis le début que Jeffrey était décédé dans l’exercice de ses fonctions des suites des blessures qu’il avait subies le 6 janvier », a-t-elle poursuivi.

Jeffrey Smith était un vétéran de 12 ans de la force chargée de patrouiller dans le 2e district et a aidé la police du Capitole pendant les émeutes, où il a été frappé à la tête avec un poteau métallique par des manifestants. Erin a déclaré qu’il avait alors commencé à se comporter différemment de lui-même et avait sombré dans un état dépressif.

Il s’est suicidé avec une arme de poing le 15 janvier, jour où il devait reprendre ses fonctions. Il avait 35 ans.

« Ce que nous avons appris, c’est que les blessures de Jeffrey ont clairement causé sa mort », a déclaré Erin au point de vente. « À ce moment-là, j’ai décidé que nous devions demander les prestations de décès dans l’exercice de nos fonctions, et nous devions modifier la loi pour autoriser de telles réclamations. »

Les proches de Jeffrey Smith sont les premiers bénéficiaires de la loi de soutien aux agents de la sécurité publique du président Biden, qui a été promulguée exactement un an avant que le ministère de la Justice ne rende sa décision sur Smith.

La législation, défendue par Erin Smith à la suite du décès de son mari, « fournit des prestations de décès, d’invalidité et d’éducation aux agents de la sécurité publique et aux survivants d’agents de la sécurité publique qui meurent ou deviennent invalides en conséquence directe et immédiate d’une blessure corporelle dans la ligne de devoir. »

« La loi précise que l’état de stress post-traumatique, l’état de stress aigu ou les troubles traumatiques et liés au stress subis par un agent de la sécurité publique à la suite d’une exposition à un événement traumatique dans le cadre de ses fonctions constituent une atteinte à la personne dans l’exercice de ses fonctions si l’exposition à l’événement traumatisant a été un facteur substantiel dans le trouble », lit-on dans le texte de la loi.

David Weber, un avocat de la famille Smith, demande une dispense pour faire enterrer Jeffrey au cimetière national d’Arlington.

Au plus fort de l’incident le 6 janvier, environ 850 membres du Département de la police métropolitaine (MPD) étaient au Capitole pour aider la police du Capitole des États-Unis, et à la fin de la journée, une estimation supplémentaire de 250 membres du MPD s’étaient trouvés dans la région pour soutenir directement la réponse et les conséquences, a déclaré Contee.

