Le DOJ de Biden POURSUITE le Texas au sujet d’une ordonnance restreignant le transport des migrants alors que le gouverneur Abbott revendique une « crise constitutionnelle » – RT USA News

Le procureur général Merrick Garland a poursuivi le Texas, cherchant à bloquer et à annuler un décret du gouverneur républicain Greg Abbott qui interdisait le transport de migrants qui traversaient illégalement la frontière américano-mexicaine.

Le décret d’Abbott GA-37, publié mercredi, viole la clause de suprématie fédérale de la Constitution américaine et « porte préjudice aux États-Unis et aux personnes que les États-Unis sont chargés de protéger, compromet la santé et la sécurité des non-citoyens détenus par le gouvernement fédéral, met en danger la sécurité des agents fédéraux chargés de l’application des lois et de leurs familles, et exacerbe la propagation de [Covid-19] dans nos communautés », Le ministère de la Justice de Garland a plaidé dans le procès, déposé vendredi dans le district ouest du Texas à El Paso.

Le DOJ demande également une injonction préliminaire. « Dans notre système constitutionnel, un État n’a pas le droit de réglementer les opérations du gouvernement fédéral. Mais le décret exécutif cherche à faire exactement cela. » pic.twitter.com/gvy9OM2Oui – Ryan J. Reilly (@ryanjreilly) 30 juillet 2021

L’ordre « fait obstacle aux accords du gouvernement fédéral avec les partenaires non gouvernementaux et interfère directement avec l’administration de la loi fédérale sur l’immigration », ajoute le procès. Le DOJ cherche à faire déclarer l’ordonnance inconstitutionnelle et à empêcher son exécution.

L’ordre aurait donné aux soldats de l’État du Texas le pouvoir d’arrêter tout véhicule civil soupçonné de transporter des migrants potentiellement infectés par le virus. Les soldats auraient également pu soit saisir les véhicules, soit les escorter jusqu’au point d’entrée d’origine.

En réponse au procès, Abbott a riposté, accusant l’administration Biden d’avoir créé « une crise constitutionnelle entre le gouvernement fédéral et l’État du Texas » par son « refus d’appliquer les lois sur l’immigration et autoriser les immigrants illégaux avec [Covid]-19 pour entrer dans notre pays.

Le président Joe Biden a « abdiqué depuis longtemps » son autorité et sa responsabilité « protéger et maintenir la souveraineté de notre nation », et plutôt « importe en connaissance de cause » immigrants infectés de l’autre côté de la frontière, a ajouté Abbott.

L’administrateur Biden. comprend fondamentalement mal ce qui se passe à la frontière. Ils mettent quotidiennement en danger la santé et la sécurité des Texans en refusant de suivre la loi. Je prendrai toutes les mesures conformes à la loi pour remplir mon devoir de protéger tous les Texans. pic.twitter.com/CHn4aN17iD – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 30 juillet 2021

Arguant qu’il a le devoir et la responsabilité de protéger les Texans, et l’autorité en vertu des lois d’urgence utilisées pour faire face à la pandémie, Abbott a juré de continuer à le faire « jusqu’à ce que le président Biden et son administration fassent leur travail pour faire respecter les lois de notre nation et protéger les Américains. »

« Pas sous ma garde! Le Texas ne reculera pas », a ajouté le procureur général de l’État Ken Paxton, promettant de combattre le DOJ devant les tribunaux.

Plus d’un million de migrants ont traversé la frontière américano-mexicaine depuis janvier, lorsque Biden a pris ses fonctions et a rapidement inversé la plupart des politiques d’immigration de son prédécesseur Donald Trump, les qualifiant de cruelles et inhumaines. Bien que l’administration Biden ait officiellement exhorté les demandeurs d’asile d’Amérique centrale à ne pas venir, elle a également assoupli les règles d’asile, donné plus de latitude aux procureurs pour ne pas porter plainte et autorisé les migrants qui attendaient auparavant au Mexique à entrer aux États-Unis.

Des dizaines de milliers de migrants ont également été libérés aux États-Unis sans avoir reçu de date d’audience, se contentant de s’enregistrer auprès des bureaux de l’immigration et des douanes dans les villes où ils décident de s’installer. Des milliers de personnes ont été placées dans des bus ou transportées par avion à travers le pays. Biden a également approuvé l’offre de la citoyenneté à plusieurs catégories de migrants actuellement aux États-Unis, qui n’y seraient normalement pas éligibles, dans le cadre du prochain projet de loi budgétaire.





Le Texas et, dans une moindre mesure, l’Arizona, tous deux gouvernés par des gouverneurs républicains, ont protesté contre les politiques du gouvernement fédéral et déployé des policiers supplémentaires et même des troupes de la Garde nationale à la frontière afin de faire face à l’urgence en cours.

