Le DOJ de Biden demande à la Cour suprême de réimposer la peine de mort pour le kamikaze du marathon de Boston, malgré la promesse de mettre fin à la peine capitale – RT USA News

Le ministère américain de la Justice appelle la plus haute juridiction du pays à rétablir la peine de mort pour le kamikaze survivant du marathon de Boston, malgré les vœux précédents du président Joe Biden de mettre fin à la peine capitale au niveau fédéral.

Le DOJ a déposé lundi un mémoire de 48 pages auprès de la Cour suprême, demandant aux juges d’annuler une décision antérieure qui a annulé la peine de mort pour Dzhokhar Tsarnaev, qui a perpétré l’attentat à la bombe de 2013 avec son frère Tamerlan, tuant trois personnes et en blessant des centaines d’autres. .

« Le jury a soigneusement examiné chacun des crimes de l’intimé et a déterminé que la peine capitale était justifiée pour les horreurs qu’il avait personnellement infligées – déposer une bombe à éclats d’obus dans une foule et la faire exploser, tuant un enfant et un jeune étudiant prometteur, et en envoyant plusieurs autres à une vie de souffrance inimaginable,», lit-on dans le document.





Le ministère a fait valoir que Dzhokhar était un « participant volontaire au terrorisme », Plutôt qu’un « accessoire réticent » au crime de son frère, ajoutant qu’il avait choisi un « Patio extérieur bondé avec des enfants présents comme cible de sa bombe à éclats d’obus, conçue et construite pour causer un maximum de souffrance et de mort. »

[Dzhokhar] n’a jamais offert un seul élément de preuve suggérant qu’il a tenté de se soustraire à l’influence présumée de son frère ou a ressenti de l’appréhension au sujet de ses crimes

Alors que Dzhokhar a finalement été appréhendé à la suite d’une fusillade avec la police quelques jours après l’attentat à la bombe, Tamerlan a été mortellement abattu lors de l’échange. Le frère survivant, âgé de 19 ans à l’époque, a été giflé de 30 chefs d’accusation devant un tribunal fédéral, notamment pour les trois meurtres infligés lors de l’attentat à la bombe et pour un officier tué lors de l’échange de tirs qui a suivi.

Dzhokhar a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation, mais a néanmoins été reconnu coupable par un jury et condamné à mort, bien qu’il ait ensuite été annulé en appel.





Les efforts du ministère de la Justice pour rétablir la peine de mort contre Dzhokhar surviennent malgré les vœux du président Joe Biden de mettre fin à la pratique au niveau fédéral, a déclaré à plusieurs reprises lors de la campagne pour la Maison Blanche l’année dernière. Contrairement à son prédécesseur, Donald Trump, qui était favorable à la peine de mort, Biden s’est engagé à la supprimer au niveau fédéral et même « inciter les États à suivre l’exemple du gouvernement », bien que le mémoire de lundi semble être en contradiction avec cette promesse.

