Le DOJ constate un « échec important » dans la réponse de la police d’Uvalde à la fusillade

Le principal point à retenir de l’enquête, a déclaré M. Garland, est que les agents qui interviennent sur une scène de fusillade active doivent « entrer immédiatement dans la pièce pour arrêter le tireur avec toutes les armes et outils dont les agents ont avec eux ».

Depuis la fusillade, la responsabilité de la confrontation tardive entre la police et le tireur a changé : immédiatement après, le plus haut responsable de la police de l’État, Steven McCraw, a blâmé le chef de la police de l’école locale, Pete Arredondo. Il s’est ensuite avéré que des agents de la police d’État faisaient également partie de ceux qui n’avaient pas réussi à affronter activement le tireur. Dans son rapport, le ministère de la Justice s’est largement concentré sur les décisions de M. Arredondo, estimant que ses décisions ont retardé la réponse.

Le rapport de près de 600 pagescompilé à partir de 260 entretiens et de 14 000 documents et vidéos, représente l’évaluation la plus complète à ce jour d’une vague de meurtres qui a contribué à l’adoption d’une nouvelle législation fédérale sur le contrôle des armes à feu et qui continue de hanter une communauté traumatisée par le massacre et l’insuffisance de la réponse policière. .