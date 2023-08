Le DOJ cite le poste de Trump dans une demande d’ordonnance de protection dans une affaire électorale – NBC New York

Vendredi, le ministère de la Justice a demandé à un juge fédéral chargé de l’affaire pénale contre l’ancien président Donald Trump à Washington d’intervenir après avoir publié un message en ligne qui semblait promettre de se venger de quiconque le poursuivrait.

Les procureurs ont demandé à la juge du tribunal de district américain Tanya Chutkan d’émettre une ordonnance de protection dans l’affaire un jour après que Trump a plaidé non coupable des accusations d’avoir tenté d’annuler sa défaite aux élections de 2020 et de bloquer la transition pacifique du pouvoir. L’ordonnance – qui est différente d’une soi-disant «ordonnance de bâillon» – limiterait les informations que Trump et son équipe juridique pourraient partager publiquement sur l’affaire intentée par l’avocat spécial Jack Smith.

De telles ordonnances de protection sont courantes dans les affaires pénales, mais les procureurs ont déclaré que c’était « particulièrement important dans cette affaire » car Trump a publié des déclarations publiques sur les réseaux sociaux concernant des témoins, des juges, des avocats et d’autres personnes associées à des affaires juridiques en cours contre lui.

Ils ont spécifiquement souligné un message sur la plate-forme Truth Social de Trump de vendredi dernier dans lequel Trump a écrit, en toutes lettres majuscules, « Si vous me poursuivez, je viens après vous. »

Les procureurs ont déclaré qu’ils étaient prêts à remettre une quantité « substantielle » de preuves – « dont une grande partie comprend des informations sensibles et confidentielles » – à l’équipe juridique de Trump.

Les procureurs ont déclaré au juge que si Trump commençait à publier des transcriptions du grand jury ou d’autres preuves fournies par le ministère de la Justice, cela pourrait avoir un « effet dissuasif néfaste sur les témoins ou nuire à la bonne administration de la justice dans cette affaire ».

L’ordonnance de protection proposée par les procureurs vise à empêcher Trump et ses avocats de divulguer des documents fournis par le gouvernement à quiconque autre que les membres de son équipe juridique, les témoins éventuels, les avocats des témoins ou d’autres personnes approuvées par le tribunal. Cela imposerait des limites plus strictes aux «matériels sensibles», qui comprennent les témoignages de témoins du grand jury et les documents obtenus grâce à des mandats de perquisition scellés.

L’acte d’accusation non scellé la semaine dernière accuse Trump d’avoir conspiré effrontément avec des alliés pour répandre des mensonges et concocter des stratagèmes destinés à annuler sa défaite électorale face au président Joe Biden alors que ses contestations judiciaires pataugeaient devant les tribunaux.

Trump fait face à des accusations de complot en vue de frauder les États-Unis et de complot en vue d’entraver la certification par le Congrès de la victoire électorale du président Joe Biden.

Après sa comparution devant le tribunal jeudi, Trump a qualifié l’affaire de « persécution » destinée à nuire à sa campagne présidentielle de 2024, la qualifiant de « jour très triste pour l’Amérique ».

Il s’agit de la troisième affaire pénale intentée cette année contre le premier favori de la primaire présidentielle républicaine de 2024. Mais c’est le premier cas pour tenter de tenir Trump responsable de ses efforts pour rester au pouvoir pendant les semaines chaotiques entre sa défaite électorale et l’attaque de ses partisans contre le Capitole américain le 6 janvier 2021.

L’avocat spécial Jack Smith a pris la parole après l’inculpation de l’ancien président Trump pour quatre accusations fédérales.

Smith a déclaré que les procureurs chercheraient un « procès rapide » contre Trump dans l’affaire électorale et devraient proposer une date de procès la semaine prochaine.

Trump doit déjà être jugé en mars dans l’affaire de New York résultant de paiements silencieux effectués pendant la campagne de 2016 et en mai dans l’affaire fédérale en Floride résultant de documents classifiés trouvés dans son domaine de Mar-a-Lago.