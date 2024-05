Le DOJ cherche à briser Live Nation et Ticketmaster dans le cadre d’une action antitrust

Le Département de La justice s’apprête à demander le démantèlement du géant des concerts et de la billetterie Live Nation, une requête remarquable dans le cadre d’un procès antitrust que le ministère devrait intenter à New York jeudi matin, a déclaré une source proche du dossier. Pierre roulante.

Une poursuite du DOJ a été l’une des actions en justice potentielles les plus attendues dans l’industrie de la musique live depuis que la nouvelle de l’enquête des régulateurs a fait surface pour la première fois en 2022. Live Nation et Ticketmaster ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part des fans, des sociétés de concerts et de billetterie concurrentes et des régulateurs depuis. les deux sociétés ont fusionné en 2010, les critiques affirmant que la fusion a rendu difficile la concurrence des autres sociétés dans le domaine de la musique live. La nouvelle était signalé pour la première fois par Bloomberg.

La frustration envers l’entreprise – et envers le marché de la billetterie dans son ensemble – a été ramenée sous les projecteurs nationaux à la suite de la tristement célèbre mise en vente du Eras Tour de Taylor Swift, qui a laissé des milliers de Swifties en colère en raison de difficultés techniques et de longues files d’attente alors qu’ils tentaient de billets sécurisés. L’enquête du DOJ sur l’entreprise a commencé avant la mise en vente de Swift.

Au-delà du DOJ, des législateurs dont Amy Klobuchar, John Cornyn, Richard Blumenthal et Alexandria Ocasio Cortez ont tous appelé à une réglementation renforcée envers Live Nation ces dernières années. Parler avec Pierre roulante L’année dernière, Klobuchar a évoqué le volume de sites desservis par Ticketmaster, les accords exclusifs conclus par la société et l’augmentation des frais, entre autres problèmes.

« Cela en fait un géant verticalement intégré », a déclaré Klobuchar. « Ils réservent le concert, vendent les billets et sont propriétaires de la salle. [and] cela fait peu de concurrence. Et malgré le consentement qu’ils ont convenu de prolongernous ne voyons pas la concurrence que nous devrions.

« Si les rapports sont exacts, le ministère de la Justice fait ce qu’il faut en intentant cette action contre Live Nation », a déclaré Klobuchar dans un communiqué mercredi concernant l’annonce du procès à venir. « Il s’agit d’assurer un traitement équitable aux supporters du monde entier et de revigorer la concurrence sur les marchés de la billetterie. »

Live Nation et son directeur financier Joe Berchtold ont été interrogés pendant plusieurs heures lors d’une audience judiciaire au Sénat début 2023. « Et le fait est que Live Nation/Ticketmaster est le gorille de 800 livres ici », a déclaré Blumenthal à Berchtold lors de l’audience. « Vous avez une nette domination [and] contrôle monopolistique. Tout ce système de billets de concert est un désastre.

Le DOJ ayant autorisé Live Nation et Ticketmaster à fusionner il y a plus de dix ans était controversé à l’époque, plaçant le plus grand promoteur de concerts et société de billetterie au monde sous un même toit. Les critiques craignaient qu’un tel combo n’ait de graves conséquences sur les promoteurs indépendants et ne donne trop de poids à Live Nation.

Ce n’est pas la première fois que le DOJ a Live Nation dans sa ligne de mire. Le ministère de la Justice est parvenu à un accord avec Live Nation en 2019 pour modifier un décret de consentement auquel la société était redevable depuis la fusion Ticketmaster en 2010, prolongeant le décret jusqu’en 2025. Dans le cadre de l’accord de fusion initial, Live Nation devait s’assurer qu’il ne prendrait pas de représailles contre les salles qui n’utilisent pas Ticketmaster, bien que le DOJ ait allégué que la société avait violé la loi, affirmant qu’elle avait fait pression sur les salles pour qu’elles utilisent le service de billetterie pour accéder à ses concerts.

Live Nation a toujours nié les allégations antitrust, rétorquant que les activités de concerts et de billetterie sont plus compétitives que jamais. Ils désignent les artistes et non Ticketmaster qui fixe le prix des billets et affirment que les salles fixent généralement les tarifs largement déplorés qui accompagnent généralement les billets de concert. Un représentant de Live Nation n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.

Depuis le lancement de l’enquête, Live Nation a consacré davantage de ressources à se concentrer sur d’autres problèmes majeurs de l’industrie de la musique live, à savoir les entreprises prédatrices de revente et de scalping qui escroquent les fans pour obtenir des majorations importantes. L’année dernière, la société a lancé le Fair Ticket Act, appelant les législateurs étatiques et fédéraux à adopter une législation permettant aux artistes de contrôler leurs billets, à appliquer la loi BOTS et à mettre fin aux stratégies de revente telles que la billetterie spéculative.

Plus tôt cette année, le vice-président exécutif de Live Nation pour les affaires corporatives et réglementaires Dan Wall a écrit un essai expliquant le fonctionnement de l’entreprise, expliquant certains de ces mêmes points tout en soulignant l’impact des scalpers et du secteur de la revente sur les prix des billets.

« Les déclarations selon lesquelles Live Nation et Ticketmaster ‘maintiennent les prix des billets élevés’ sont tout simplement fausses », a écrit Wall. « Quiconque possède une compréhension de base du secteur le sait. Ceux qui perpétuent ce mensonge sont, au mieux, cyniques. Ils ne rendent pas service aux consommateurs et au discours politique rationnel.

Cette histoire se développe