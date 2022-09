Le DOJ avertit le juge Cannon: retarder l’enquête du FBI sur Trump met en danger la sécurité nationale

Lundi, la juge Aileen Cannon – une personne nommée par Trump à la magistrature fédérale – a rendu une ordonnance surprenante qui a effectivement interrompu une grande partie de l’enquête criminelle du ministère de la Justice sur les dossiers classifiés qu’il a récupérés le mois dernier auprès de l’ancien président Donald Trump. Le raisonnement juridique de Cannon a été largement moqué par des avocats de tout le spectre politique.

Aujourd’hui, le ministère de la Justice a fait sa première tentative pour reprendre le contrôle des documents classifiés.

Dans une requête demandant à Cannon de suspendre certaines parties de son ordonnance, le ministère de la Justice avertit que l’ordonnance risque de “porter un préjudice irréparable à nos intérêts en matière de sécurité nationale et de renseignement” en sabotant les efforts de la communauté du renseignement pour déterminer si l’une des informations sensibles contenues dans les dossiers saisis a fui au-delà de Trump. Pour comprendre pourquoi, vous devez comprendre un peu ce qui rend la commande de Cannon étrange.

Dans son ordre du lundi, Cannon a décidé qu’elle nommerait un fonctionnaire connu sous le nom de “maître spécial” pour passer au peigne fin les plusieurs boîtes de documents que le FBI a saisies à la résidence de Trump en Floride et déterminer si l’un de ces documents pourrait être protégé par un avocat-client. privilège ou privilège exécutif. Le FBI dit avoir saisi ces documents à Mar-a-Lago dans le cadre d’une enquête criminelle sur des violations potentielles de plusieurs lois interdisant la conservation non autorisée de documents de sécurité nationale, y compris la loi sur l’espionnage. (Trump nie tout acte répréhensible.)

Mais cette enquête s’est heurtée à un énorme barrage routier lundi, car Cannon a également interdit au ministère de la Justice “d’examiner et d’utiliser tout matériel saisi à la résidence du demandeur … à des fins d’enquête criminelle” jusqu’à ce que l’examen spécial du maître soit terminé.

La requête du DOJ demande une suspension partielle de cette ordonnance. Il demande l’autorisation de continuer à utiliser les documents classifiés dans son enquête pénale, ainsi qu’une décision selon laquelle le maître spécial n’examinera pas les documents classifiés eux-mêmes.

Dans le cadre du processus qui régit généralement les suspensions des décisions d’un tribunal de district fédéral, le DOJ doit d’abord demander à Cannon de suspendre certaines parties de son ordonnance avant de pouvoir demander une suspension à un tribunal supérieur. Le DOJ a indiqué dans sa requête qu’il demandera une telle suspension à une cour d’appel “si la Cour n’accorde pas de suspension d’ici le jeudi 15 septembre”. Le gouvernement a également annoncé officiellement jeudi qu’il ferait appel de l’ordonnance de Cannon.

Le FBI affirme que l’ordre de Cannon porte atteinte à la sécurité nationale des États-Unis

Le FBI a pris plusieurs boîtes de documents de Mar-a-Lago, la résidence de Trump en Floride, dont 103 avaient des marques classifiées. Selon le Washington Post, ces documents comprennent « un document décrivant les défenses militaires d’un gouvernement étranger, y compris ses capacités nucléaires ».

Selon la requête du ministère de la Justice, évaluer les “dommages potentiels à nos intérêts en matière de sécurité nationale et de renseignement” si ces documents restent non sécurisés pendant si longtemps est d’une “importance vitale”.

Techniquement, l’ordre de Cannon a permis à la communauté du renseignement de poursuivre son enquête pour déterminer si le vol présumé de ces documents classifiés par Trump portait atteinte à la sécurité nationale. Mais, comme l’explique le ministère de la Justice dans sa requête de jeudi, “l’examen et l’évaluation de la classification en cours de la communauté du renseignement (‘IC’) sont étroitement liés – et ne peuvent pas être facilement séparés – des domaines d’enquête du DOJ et de l’enquête criminelle en cours du FBI. ”

Le FBI est à la fois un organisme d’application de la loi et “une partie de la communauté du renseignement”, explique le DOJ. En effet, le FBI est l’agence de renseignement chargée au premier chef de mener des enquêtes de renseignement aux États-Unis. Pour cette raison, “le même personnel du FBI impliqué dans l’enquête criminelle se coordonnait de manière appropriée avec l’IC dans son examen et son évaluation”. Et le FBI s’appuie souvent sur des outils d’enquête criminelle, tels que des assignations à comparaître devant un grand jury ou des mandats de perquisition, pour mener des enquêtes de renseignement.

Ainsi, selon le DOJ, empêcher le FBI de mener une enquête criminelle sur les documents classifiés frustre également son enquête de renseignement. Comme l’explique le DOJ, “tout agent ou analyste du FBI qui a enquêté pour savoir si les documents classifiés ont été consultés de manière inappropriée, par exemple, recueillerait par définition des informations très pertinentes pour – et donc dans la poursuite de -” fins d’enquête criminelle “.”

Le DOJ fait plusieurs concessions très avisées dans sa motion

Dans sa décision de lundi, Cannon a donné plusieurs raisons pour lesquelles elle pensait que Trump devrait pouvoir demander le retour de certains des documents saisis, puis a fait référence à ces raisons pour justifier la nomination d’un maître spécial. Cannon a affirmé, par exemple, qu'”au moins une partie” des dossiers saisis comprennent “des documents médicaux, de la correspondance liée aux impôts”, des “informations comptables” et du “matériel potentiellement soumis au secret professionnel de l’avocat” dont Trump pourrait avoir besoin pour son compte. affaire personelle.

La motion du ministère de la Justice annonce qu’il fera plusieurs concessions à Trump, dans un effort apparent pour retirer certaines des objections de Cannon de la table. Plus précisément, le DOJ révèle qu’il “prévoit de mettre à la disposition de [Trump] des copies de tous les documents non classifiés récupérés lors de la perquisition – à la fois des dossiers personnels et des dossiers gouvernementaux – et que le gouvernement restituera [Trump]les objets personnels de qui n’ont pas été mélangés avec des documents classifiés et qui ont donc probablement une valeur probante réduite. »

Ainsi, Cannon ne pourra plus soutenir que le FBI a privé Trump de l’accès à ses documents personnels. Et, en retournant au moins certains des documents non classifiés, le DOJ réduira également le nombre de dossiers qu’un maître spécial pourrait examiner.

L’ordre de Cannon du lundi était très inhabituel et reposait sur un raisonnement juridique extrêmement douteux. Entre autres choses, Cannon a fait valoir que Trump a droit à des protections spéciales qui ne sont généralement pas accordées à d’autres suspects criminels parce qu’il était président. Il reste donc à voir si des concessions du DOJ – ou des avertissements selon lesquels Cannon met en danger la sécurité nationale – pourraient amener ce juge à reconsidérer son approche antérieure.

Si Cannon ne reconsidère pas, le prochain mouvement sera à la Cour d’appel des États-Unis pour le onzième circuit, où les personnes nommées par Trump détiennent six des 11 postes de juge actifs de la cour.