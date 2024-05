Le DOJ américain pourrait demander le démantèlement de Live Nation, rapporte Bloomberg News

(Reuters) – Le ministère américain de la Justice et un groupe d’États poursuivront Live Nation Entertainment en justice, cherchant potentiellement à se séparer, a rapporté mercredi Bloomberg News, décrivant la prochaine étape d’une campagne antitrust contre le propriétaire de Ticketmaster.

Le ministère de la Justice a enquêté sur la domination de Ticketmaster sur la vente de billets de concert, ont déjà déclaré des sources à Reuters. Les amateurs de concerts et les hommes politiques réclament depuis des années un réexamen de la fusion Live Nation-Ticketmaster en 2010, notamment après la vente bâclée de billets pour une tournée de concerts de Taylor Swift.

Bloomberg a déclaré que la plainte devrait être déposée jeudi dans le district sud de New York.

Cette action en justice souligne l’approche agressive adoptée par les autorités antitrust du président Joe Biden alors qu’elles cherchent à créer plus de concurrence dans un large éventail de secteurs, des grandes technologies aux soins de santé en passant par l’épicerie. Cela montre également la puissance et la colère des spectateurs et des Swifties, le surnom des fans de Swift.

Live Nation a été critiqué en 2022 après que Ticketmaster ait mal géré la vente de billets pour la tournée 2023 de Swift. Ticketmaster a été débordé, annulant certains projets de vente et envoyant les acheteurs potentiels dans des files d’attente en ligne pendant jusqu’à huit heures.

Certains Swifties ont déclaré avoir été abandonnés à plusieurs reprises par Ticketmaster alors qu’ils attendaient d’acheter. Le service s’est plaint d’être la cible de robots et de scalpers, mais les spectateurs des concerts se sont également plaints des prix élevés et du service médiocre.

En janvier 2023, lors d’une audience convoquée après le fiasco de la vente de billets, les sénateurs américains ont dénoncé le manque de transparence de Live Nation et son incapacité à bloquer les achats de billets par des robots.

Dans le procès qui sera déposé jeudi, les options du DOJ vont d’exiger de l’entreprise qu’elle mette fin à tout comportement illégal, une demande courante, à demander à un tribunal de la dissoudre, ce qui est rare.

Le procès intervient après que le ministère de la Justice a approuvé en 2010 la fusion controversée de Ticketmaster avec Live Nation, avec des conditions destinées à empêcher la société issue de la fusion de nuire à la concurrence.

En 2020, un tribunal a prolongé l’essentiel de sa surveillance de la fusion jusqu’en 2025 car, a déclaré le département, Ticketmaster avait exercé des représailles contre les stades et les arènes qui avaient choisi de faire appel à d’autres sociétés de billetterie.

Live Nation n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Il a déclaré par le passé qu’il était convaincu que ses pratiques commerciales étaient légales et que l’enquête avait été motivée par des plaintes de concurrents, notamment de revendeurs.

Les actions de Live Nation ont chuté de 7 % après les heures d’ouverture.

Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

(Reportage de Niket Nishant à Bengaluru et Peter Henderson à Oakland, Californie ; reportage supplémentaire de Chris Sanders à Washington ; édité par Alan Barona, Chris Reese et Tom Hogue)